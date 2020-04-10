Новое соглашение «ОПЕК+»: Москва показала, что война – не выход

Новое соглашение в формате ОПЕК+ фактически состоялось. После 11 часов переговоров ведущие нефтедобывающие страны договорились сократить суточные объемы добычи на 10 млн баррелей. Ключевую часть обязательств берут на себя Саудовская Аравия и Россия, которым придется уменьшить добычу нефти на 23% до одинакового уровня - 8,5 млн баррелей в сутки.

Эксперты считают, что Россия не поступилась национальными интересами.

НАДЕЖДА ВЫСОКА

10 апреля в эфире телеканала «Россия 24» состоялось детальное обсуждение последствий заключенной сделки.

«Все предыдущие заявления саудитов основывались на том, что они, во-первых, будут вести отсчет снижения своей добычи с уровня 12 миллионов баррелей в день, который был накручен, по которому не было реальной добычи. Во-вторых, они требовали, чтобы Россия сокращала в два раза больше чем саудиты, - уточнил профессор МГИМО, программный директор Валдайского клуба Олег Барабанов. - Благодаря нашей достаточно твердой переговорной позиции мы вышли на договоренность, что снижение будет паритетным и российское, и саудовское. Уровень саудовского снижения, как и нашего, будет не с 12 миллионов, а с 11 миллионов баррелей и это достаточно хороший результат.

Больше того, мы становимся свидетелями исторического события. По мнению эксперта, со временем в нефтяной отрасли может сформироваться новая структура, которую условно можно назвать «Большой тройкой», по аналогии с большой тройкой Сталин-Черчилль-Рузвельт, которые встречались в Ялте. В большую нефтяную тройку могут войти крупнейшие страны-производители Россия, США и Саудиты. Причем, парадоксальным образом Россия и США оказывали параллельное давление на Саудовскую Аравию, выступали своего рода союзниками по обсуждаемой сделке. В дальнейшем, как считает эксперт, долгосрочный успех принятых решений будет зависеть от того, насколько американцы и саудиты будут ответственно выполнять взятые на себя обязательства, а не снова выдвигать ультиматум, как мы видели в последние два месяца.

«Благодаря, еще раз повторю, эффективным действиям России и государства, и государственных нефтяных компаний российских, мы фактически показали, что саудиты блефовали, что саудиты манипулировали ресурсами, что они просто вбросили на рынок все имеющиеся у них ресурсы, перенаправив их от НПЗ с переработки, с танкеров, с хранилищ в разных частях мира, и этот блеф не получился. Таким образом, надежда на нефтяной мир достаточно высока, - отметил Олег Барабанов.

КАПРИЗНЫЕ НОВИЧКИ

«Мы показали, что саудиты блефуют - это раз, второе - сделка сохранена. Причем благодаря достаточно гибкой, но при этом принципиальной позиции России», - поддержал мнение коллеги гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

Аналитик отметил, что состав единственного механизма регулировки рынка - картеля ОПЕК - расширен за счет новых стран. Как они себя поведут в дальнейшем? Пока не понятно. Во время завершившихся переговоров неоднократно выказывали странные капризы. Но сам факт присоединения к переговорам США, Мексики, Норвегии, Бразилии и Канада де-факто уже можно считать победой. Ведь расширение состава участников переговоров ведет к тому, что рынок все-таки будет работать на повышение цен. А это очень хорошо для всех участников соглашения.

Однако, необходимо оговориться…

«Присоединение к сделке этих стран, особенно США - шаг вынужденный. Вести себя они будут довольно непредсказуемо, поэтому на конструктивное сотрудничество с ними, я бы не рассчитывал, - говорит Алексей Мухин.

Важной победой России также стало то, что США беспрецедентно серьезно надавили на саудитов. Они даже поставили вопрос о существовании политической системы в Саудовской Аравии. Кроме того, Россия вынудила саудитов реально сокращать добычу нефти. Москва оказала, что война – не выход. А единственный способ решения проблем - это договориться с ОПЕК.

Разумеется, есть критики, которые скажут: месяц назад нам предлагали снизить объемы добычи на меньший объем, 500 тысяч баррелей, а сейчас мы согласились на гораздо большую цифру…

«Это предложение было сделано, когда рынок еще существовал, сейчас этого рынка просто нет, - замечает Алексей Мухин. - Россия находится в том же, а в некоторых случаях и лучшем положении, потому что мы свой рынок не потеряли. И снижение произойдет у всех, и гораздо больше, чем они рассчитывали. Поэтому, обвинения - это лай собаки уходящему вдаль каравану. Они ничего сейчас не стоят».

МЕКСИКАНСКИЙ ТЕАТР

Отметим, что из всех участников переговоров Мексика оказалось единственной страной, которая не пошла на уступки в добыче нефти. Но эксперты считают этот факт скорее курьезом.

«Я достаточно оптимистично отношусь к сегодняшней встрече G20. Думаю, что у США хватит ресурсов, чтобы уломать Мексику, чтобы она шла вровень со всеми. Но в любом случае мексиканцы большой погоды не делают. Мексика решила продемонстрировать своего рода театр одного актера. Дескать, она тоже что-то значит на нефтяном рынке, попытаться сорвать фактически столь сложным путем достигаемое соглашение ОПЕК+, - отметил Олег Барабанов. - Для подъема цен нужны две вещи. Согласованные ограничения, честность в этом процессе и пополнение ресурсов. Если все страны будут это делать, прежде всего сами США, ситуация начнет выправляться и цены на нефть приобретут с моей точки зрения достаточно устойчивую тенденцию к росту.