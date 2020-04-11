Коронавирус в США, последние новости на 11 апреля 2020: число зараженных достигло полумиллиона человек

США находится на первом в мире месте по распространению коронавируса. По последним новостям на 11 апреля 2020 года, число заболевших достигло отметки в 501 419, скончались от инфекции 18 777 человек, а выздоровели - 29 132 человека.

В штатах введен ряд ограничений – закрыты бары, кафе, рестораны и промтоварные магазины, временно запрещен въезд в иностранцев, а школьников и студентов перевели на удаленный режим обучения. Несмотря на это, число заболевших только растет. В стране дефицит средств защиты и медицинского оборудования.

Самая непростая ситуация в Нью-Йорке, где от инфекции скончались уже 5 820 человек. Недавно там повысили штрафы за нарушение социальной дистанции, в лифте просят ездить по одному, а улицы патрулируют полицейские. Многие из них сейчас тоже лечатся от инфекции. В больницах города уже не хватает мест для пациентов, их размещают в госпиталях в парках, на кораблях и даже в кафедральном соборе.

На подмогу пришли некоторые фабрики по производству алкоголя, они переключили часть производства на изготовление антисептиков. Их будут разливать в бутылки объемом 0,75 литра – это удобно для больниц, курьерских фирм и армий, которым необходимо большое количество антисептика. Планируется производство до 7500 литров дезинфицирующего средства в неделю.

Если говорить о последних новостях о ситуации с коронавирусом в США на 11 апреля 2020 года, в стране поставлен новый антирекорд - число жертв инфекции за сутки впервые превысило две тысячи человек.