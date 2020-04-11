2020-04-11T08:37:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в США, последние новости на 11 апреля 2020: число зараженных достигло полумиллиона человек

Рассказываем о последних новостях о ситуации с коронавирусом в США на 11 апреля 2020 года [видео]
Елена КОНОВА
Поделиться:
Коронавирус в США, последние новости на 11 апреля 2020: за сутки поставлен новый антирекорд по числу смертей от инфекцииКоронавирус в США, последние новости на 11 апреля 2020: за сутки поставлен новый антирекорд по числу смертей от инфекцииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

США находится на первом в мире месте по распространению коронавируса. По последним новостям на 11 апреля 2020 года, число заболевших достигло отметки в 501 419, скончались от инфекции 18 777 человек, а выздоровели - 29 132 человека.

В штатах введен ряд ограничений – закрыты бары, кафе, рестораны и промтоварные магазины, временно запрещен въезд в иностранцев, а школьников и студентов перевели на удаленный режим обучения. Несмотря на это, число заболевших только растет. В стране дефицит средств защиты и медицинского оборудования.

Самая непростая ситуация в Нью-Йорке, где от инфекции скончались уже 5 820 человек. Недавно там повысили штрафы за нарушение социальной дистанции, в лифте просят ездить по одному, а улицы патрулируют полицейские. Многие из них сейчас тоже лечатся от инфекции. В больницах города уже не хватает мест для пациентов, их размещают в госпиталях в парках, на кораблях и даже в кафедральном соборе.

На подмогу пришли некоторые фабрики по производству алкоголя, они переключили часть производства на изготовление антисептиков. Их будут разливать в бутылки объемом 0,75 литра – это удобно для больниц, курьерских фирм и армий, которым необходимо большое количество антисептика. Планируется производство до 7500 литров дезинфицирующего средства в неделю.

Если говорить о последних новостях о ситуации с коронавирусом в США на 11 апреля 2020 года, в стране поставлен новый антирекорд - число жертв инфекции за сутки впервые превысило две тысячи человек.

Как выглядит Нью-Йорк во время карантина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В Москве от коронавируса умер пенсионер, который, не зная о диагнозе, пошел в аптеку и потерял сознание
Пожилого мужчину скорая доставила в больницу с серьезными травмами головы и с высокой температурой. Спустя пару дней пришли и результаты анализов: диагноз COVID-19 подтвердился
«Я и так вижу - у вас не корона!»: Некоторым заболевшим теста на СOVID-19 приходится добиваться угрозами
«Комсомолка» попыталась разобраться, почему в России нет поголовного тестирования на коронавирус? Не хватает тестов, лабораторий? Или пока всеобщее тестирование и не нужно
Новости 24
Пропуска для передвижения по Московской области в период самоизоляции: режим будут вводить поэтапно
Какие предприятия закроют в Московской области с 13 по 19 апреля 2020 года из за коронавируса: Воробьев подписал постановление
"Он что, прокаженный?": Пригожин потребовал прекратить травлю Лещенко из-за коронавируса
Под наблюдением из-за коронавируса в России остаются 159 тысяч человек
Число пациентов с коронавирусом в больнице в Коммунарке увеличилось до 194
Глава союза староверов рассказал, как переболел вместе с женой коронавирусом
Порадовать людей на карантине: Шеф-повара рассекретили рецепт легендарного печенья
В Роспотребнадзоре рассказали, сколько пациентов с коронавирусом планируют выписать к концу апреля
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 11 апреля 2020 года увеличилось до 350 человек
Аноним подарил по $150 каждой семье целого города
США предсказали дефляцию
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 11 апреля 2020 года составило 930 человек
Коронавирус в Московской области, последние новости на 11 апреля 2020: Воробьев рассказал, как оформить пропуск
"Куда вы все претесь": Пригожин записал возмущенное обращение к нарушителям режима изоляции
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 11 апреля 2020 года увеличилось до 58 человек
Число заболевших коронавирусом в Москве на 11 апреля 2020 выросло до 7822 человек
Коронавирус в Москве, последние новости на 11 апреля 2020: в столице вводится пропускной режим
Названа опасность частого мытья рук и использования антисептиков в период пандемии коронавируса
Астронавт оценил шансы на попадание коронавируса на МКС
В Китае за сутки коронавирус выявили у 22 приехавших из России граждан
Академик РАН назвал вероятные сроки окончания пандемии коронавируса в России
Китай направил в Россию врачей для помощи в борьбе с коронавирусом
Россияне придумали неожиданную замену маскам против коронавируса