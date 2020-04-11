До и во время карантина: Тодоренко стала двойником Пугачевой, а дочь Брежневой теперь брюнетка

Шутки и мемы про ожирение на карантине давно уже стали хитами в Сети. Но через несколько недель без людей мы можем выйти из дома не только толстыми и ленивыми. Как всегда, знаменитости первыми задают тренд на "коронавирусные" перемены во внешности, экспериментируя со сменой имиджа."Комсомолка" разглядела снимки звезд до и после (а точнее, во время) карантина.

Так, 53-летняя Рената Литвинова практически сразу взаперти перестала краситься. К чему изнуряющий кожу макияж, если она наконец-то может дышать?

- Какая есть, без грима, - подписала актриса свое честное фото в Инстаграме и получила сотни комплиментов: "С гримом или без - харизму не спрячешь!", "Время над вами не властно", "Естественность вам к лицу". Единственное, чему не изменяет эпатажная звезда, так это любимому черному цвету.

Рената Литвинова до и после. Фото: www.instagram.com/renatalitvinovaofficiall/Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Блогер-многомиллионник и телеведущая Анастасия Ивлеева каждый день развлекает поклонников прямыми эфирами в соцсетях. И ради хайпа она готова на все: так, в одном из стримов Ивлеева надела себе на голову ведро со шпротами в майонезе (?!), в другом и вовсе решилась на страшное - рубанула челку (девушки поймут эту драму).

- Теперь я похожа на солиста группы «Песняры», - припечатала себя же блогерша, которой в чувстве юмора никак не откажешь.

Анастасия Ивлеева до и после. Фото: www.instagram.com/_agentgirl_/Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

19-летняя дочь Веры Брежневой Соня Киперман, которая пережидает карантин (а также живет и учится) в Америке, раньше была очень похожа на свою знаменитую маму - такая же красавица-блондинка. Но то ли ей надоело постоянное сравнение, то ли изоляция ударила в голову, и теперь Соня - знойная брюнетка. Мнения подписчиков разделились, хотя ясно как белый день: красоту ничем не испортишь.

Соня Киперман до и после. Фото: www.instagram.com/sonyaxkiperman/Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ирина Безрукова, которая 11 апреля отпраздновала 55-летие в гордом одиночестве и сама себя похвалила, что не выглядит на паспортный возраст (присоединяемся!), на карантине решилась на эксперимент со сменой имиджа. Актриса появилась перед поклонниками с буйными африканскими кудрями и нежным девичьим макияжем, буквально "обнулив" и без того моложавый вид.

Ирина Безрукова до и после. Фото: www.instagram.com/irina_bezrukova_official/Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Равшана Куркова - еще одна победившая годы актриса (в этом году ей исполнится 40), удивила соцсети стрижкой под мальчика. Волосами, как не раз признавалась звезда, она очень дорожит: отращивает, ухаживает, старается не травмировать краской. И вдруг - "горшок"! Впрочем, как выяснилось, это лишь кадр из архивной фотосессии. Но женщины знают - именно с одного незначительного фото начинаются самые радикальные изменения...

Равшана Куркова до и после. Фото: www.instagram.com/rav_shana/Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Самым смелым мужчиной в шоу-бизнесе оказался Михаил Галустян, который впервые за много лет сбрил бороду и усы. И это как раз карантинные перемены.

- Никакой рекламы, никакой политики - меняйся дома! - объявил комик и призвал друзей следовать его примеру.

Михаил Галустян до и после. Фото: www.instagram.com/m_galustyan/Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Этот поступок так впечатлил народ, что его даже всерьез разбирали эксперты на федеральном ТВ - мол, усы бреют, чтобы не перенести на них случайно коронавирус (!). Впрочем, медики заявили, что это полная чепуха.

"Лысую" эстафету Галустяна принял хоккеист Александр Овечкин. А выполнив задание, капитан «Вашингтон Кэпиталз» отправил вызов Илье Ковальчуку, Евгению Малкину и DJ Smash.

Александр Овечкин до и после. Фото: www.instagram.com/aleksandrovechkinofficial/Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Изменилась в эпоху карантина и Регина Тодоренко, правда, ее образ жизни с постоянными съемками сложно назвать самоизоляцией. Так, во время подготовки к финальному эфиру шоу "Маска" телеведущей смастерили на голове пышную прическу в стиле ранней Пугачевой. А чтобы усилить эффект, Регина еще и исполнила бессмертный хит Примадонны "Айсберг".

Регина Тодоренко до и после. Фото: www.instagram.com/reginatodorenko/Фото: Личная страница героя публикации в соцсети