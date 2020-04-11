Учеными названы пять факторов, которые влияют на тяжесть заболевания коронавирусом

В каждой эпидемии кто-то погибает, кто-то выздоравливает. И есть счастливчики, которые даже не знают, что подхватили инфекцию – у них она проходит без симптомов. Пандемия коронавируса – не исключение. Так философски начинают свою статью, опубликованную в Bloomberg, два уважаемых профессора.

Артуро Касадевал – профессор микробиологии, иммунологии и инфекционных заболеваний в Школе здравоохраненения Блумберга и Медицинской школе Университета Джона Хопкинса.

Лииз-Анн Пирофски – профессор, глава отделения инфекционных заболеваний Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна и Медицинского центра Монтефьоре.

ГРУППА РИСКА – НЕ ПРИГОВОР

Да, мы уже знаем, что SARS nCovid-19 опаснее для пожилых людей и для тех, чей организм ослаблен хроническими заболеваниями - в первую очередь сердечно-сосудистыми и бронхо-легочными. Мужчины становятся жертвами вируса чаще, чем женщины.

Однако быть в группе риска – вовсе не приговор. В Испании и Италии из клиник выписывают 100-летних пациентов: их организм справился с коронавирусом, несмотря на возраст и целый букет других болезней. А рядом умирают 30-летние полицейские, здоровые и сильные.

Мы по-прежнему не можем предсказать, как поведет себя организм человека, столкнувшись с коронавирусом, разводят руками Касадевал и Пирофски. Во время эпидемий чумы или холеры в прошлые века все списали бы на судьбу и рок. Но у современной науки должны быть более точные ответы на вопрос, почему коронавирус у одних людй проходит без симптомов, а других убивает в считанные дни, несмотри на все усилия врачей.

5 ФАКТОРОВ, ОТ КОТОРЫХ ЗАВИСИТ ТЯЖЕСТЬ БОЛЕЗНИ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/770486" frameborder="0"></iframe> Эпоха карантина.Чем себя занять, сидя дома на карантине? Может быть, перевоплотиться в героя какой-нибудь картины?

Тяжесть заболевания зависит от пяти факторов, считают профессора. Именно они играют решающую роль, если сравнивать ответ на инфекцию у людей одного возраста и состояния здоровья (условно, у двух 70-летних гипертоников илидвух абослютно здоровых 20-летних физкультурниц).

1. Сколько вирусов (точнее, вирионов, вирусных частиц) попало в организм. Чем меньше – тем выше шансы, что защитные силы организма сами справятся с инфекцией, и она пройдет без симптомов либо в легкой форме.

2. Генетические особенности человека, которые делают его клетки более или менее уязвимыми для вируса. Все вирусы, в том числе и nCovid-19, способны размножаться только внутри живой клетки-хозяина. Вирус сначала прикрепляется к клетке, потом проникает в нее и воспроизводит себе подобных. А если вирусы не могут в клетки проникнуть, то и вреда от них не будет. В медицинской науке описаны случаи генетической невосприимчивости даже к ВИЧ – у клеток человека просто нет рецепторов, позволяюших вирусным частицам к ним прицепиться.

3. Возможно, играет роль и то, каким путем вирус попал в организм и куда именно: вдохнул его человек или занес руками, потрогав нос, рот, глаза. Иммунный ответ в слизистой носа и реакция организма на вирус в легких отличаются.

4. Силен ли сам коронавирус, то есть насколько велика его вирулентность - способность заражать организм. Не случайно генетики разных стран исследуют nCovid-19, хотя его геном давно расширофаван китайцами. Вирус меняется, и даже от минимальных генетических различий может зависеть его способность наносить больше или меньше вреда.

5. Критически важный фактор - иммунный статус человека, то есть состояние его иммуннной системы. И в первую очередь история перенесенных инфекционных заболеваний. Иммунная система “запоминает” прошлые встречи с вирусами и микробами. И от ее опыта зависит, как она будет бороться с новой заразой. Как ни странно, узявимее всего люди, не перенесшие инфекций: их иммунитет не насторожен, не готов к быстрому ответу, поэтому не сразу распознает вирус и поздно начинает с ним бороться.

СУДЬБА ИЛИ НЕ СУДЬБА?

Сложность в том, что ни на один из этих факторов мы не можем повлиять. Гены нам достались от предков, история болезней – уж какая есть, и явно никто не выбирает, каким путем подхватить заразу.

И все пять факторов действуют вместе, в комплексе, потому и реакция на коронавирус настолько разная. Если так совпало, что все они работают против вируса (и сам вирус слабоват, и человек “попался” с иммунитетом как бетонная стена, и так далее) – скорее всего, болезнь будет бессимптомной. А если два за, три против? Или 4 : 1 в пользу вируса?

Предсказать, насколько тяжелой будет болезнь у каждого конкретного человека, практически невозможно, признают Касадевал и Пирофски. В этом смысле в 21 веке мы не особо отличаемся от жителей средневековых городов во время чумы или от наших прадедов, переживших пандемию испанки. Никто не знает, что ему предазначено судьбой – ну или генетикой с иммунитетом, как ни называй. И поэтому страшно всем. Правда, сейчас профилактика и лечение лучше - хоть это обнадеживает.

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