Коронавирус и рак: как во время эпидемии будут лечить онкобольных

Онкологические больные входят в группу повышенного риска в условиях эпидемии COVID-19. Как показали наблюдения, у таких пациентов выше угроза развития тяжелых осложнений, поясняют врачи. Однако важно соотносить опасность от заражения коронавирусом и вероятность прогрессирования рака, подчеркивают онкологи.

- Если человек находится в ремиссии на протяжении нескольких лет, то может быть целесообразно на определенный период времени отложить проверку, если вас ничего не беспокоит, - пояснил в специальном Интернет-эфире для онкобольныхиглавный онколог Минздрава России, руководитель Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии академик РАН Андрей Каприн. - Вы можете обратиться в наш центр и описать симптомы. Если мы увидим что-то тревожное, то проведем обследование без нарушения эпидемиологического режима.

Очень важен возраст пациента, подчеркнул главный онколог. «Если вам больше 65 лет, то, скорее всего, опасность, что будет прогрессировать онкологическое заболевание с учетом длительных сроков лечения не велика. Поэтому не подвергайте себя риску заражения в массовых местах, особенно в таких, как поликлиника. Но дистанционно мы всегда сможем с вами связаться».

ВАЖНО

С 27 марта заработала круглосуточная бесплатная горячая линия для онкопациентов, их родных и близких. 30 специалистов Московского онкологического института имени П.А. Герцена в режиме реального времени отвечают на все вопросы, связанные с диагностикой и лечением злокачественных заболеваний в период эпидемии коронавируса.

Горячая линия создана при поддержке Минздрава России, сообщают в Институте им. Герцена. Номер для звонков: 8 800 444 31 02.

- Чаще всего нас спрашивают, можно ли прерывать назначенное онколечение во время эпидемии, будет ли достаточно выписанных лекарств для химиотерапии, что делать, если все же появились симптомы ОРВИ - продолжать лечение или нет, - рассказывает академик РАН Андрей Каприн. - Людей также интересует, что делать, если в клинике по месту жительства закрыли отделение или вообще отказывают в помощи онкобольным. Мы стараемся помочь каждому обратившемуся и буквально в индивидуальном порядке разрешать вопросы наших пациентов. Хочу еще раз обратиться ко всем пациентам: не волнуйтесь! НМИЦ радиологии и его филиалы продолжают работу в штатном режиме и мы поможем всем обратившимся к нам без исключения. Призываю вас не поддаваться панике и доверять только официальным источникам информации.

Дополнительную информацию можно найти на официальном сайте НМИЦ радиологии www.nmicr.ru

Телефон кол-центра, где вы можете проверить свою запись или записаться на прием: 8 495 150 11 22.

О ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИИ КОЕК ПОД СOVID-19

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче части коечного фонда медицинских учреждений для создания необходимого резерва размещения пациентов с COVID-19. В рамках этой работы НМИЦ радиологии готовится к перепрофилированию части помещений в своих филиалах - НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н. Лопаткина в Москве и в МРНЦ имени А.Ф.Цыба в Обнинске.

- В НИИ урологии будет развёрнуто отделение на 160 мест для лечения пациентов с диагнозом коронавирус, - сообщил Андрей Каприн.

Ещё один филиал НМИЦ радиологии - МРНЦ им. А. Ф. Цыба включён в резерв для возможного перепрофилирования поликлинического отделения для лечения пациентов с COVID -19.

«Все эти мероприятия проводятся в первую очередь для обеспечения своевременного лечения онкопациентов с подтверждённым COVID- 19 и будут создавать дополнительные мощности не в ущерб количеству онкологических коек», - подчеркнул академик Каприн.

КОММЕНТАРИЙ МИНЗДРАВА

- Медицинская помощь пациентам с онкологическими заболеваниями, а также с болезнями сердечно-сосудистой, эндокринной системы и находящимся на заместительной почечной терапии оказывается в полном объеме, - сообщили «КП» в Минздраве России.