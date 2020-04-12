Андрей Макаревич в честь 12 апреля: Танец космонавтов" - из самоизоляции. Поехали!

Эту композицию знаменитые музыканты сочинили больше года назад - и тоже по «удаленке».

Но тогда это не было вынужденной мерой, а просто - "небольшим музыкальным приключением". Так появился «Танец космонавтов».

В воскресенье, 12 апреля, в честь Дня космонавтики, неунывающая троица выдумщиков решила донести эту песню до нас, своих поклонников и просто слушателей, но уже, что называется - в духе сегодняшних требований: каждый - из своей изоляции.

Накануне - о подробностях необычной премьеры - я попытался узнать у лидера "Машины".

- Алло, Андрей! Привет!

- Саша, привет - привет!

- Почему вдруг такое название - «Танец космонавтов»? Как родилась эта песня?

- Идея-то была Ромарио, а мелодия нашлась у Иващенко.

- И ты согласился.

- Ну, а почему нет? Ромарио решил, что мы по одному куплету сочиним и споём втроём. Ну, мы это и сделали, было весело, хорошо.

А тут, к Дню космонавтики, Ромарио предложил это дело освежить. Ну, и с учетом новых реалий, новых обстоятельств, снова пропели это все - каждый из своего дома. Так что - получился такой, самоизоляционный, вариант. Космический.

- Космический?

- Да.

- А-а...

- Ну, космос - это тоже вариант самоизоляции. Понимаешь?

- В принципе, да. Слушай, а можешь нам свой куплет воспроизвести - как получилось?

- Ну, что - сейчас по телефону тебе петь буду? Уже дотерпи до утра.

- Ну, ясно. Что ещё по поводу этой песни?

- Песню слушать надо. Что о ней говорить?

- Вы, наверное, знали - что песня прозвучит "по удаленке", 12 апреля 2020-го. Выходит, вы - пророки!

- Да какие мы пророки? Я тебя умоляю.

- Не, ну, ты-то пророк.

- Ну, да, да-да, конечно! (иронизирует)

- Но ты же знал...

- Да это не сложно придумать - чтобы спеть её 12 апреля 2020-го. Правда?

- Хорошо. А ты прямо сейчас можешь обратиться к жителям Земли, Галактики и всей России?

- Да, давай, поехали!

- А запись идёт у меня уже. А я всегда тебя записываю. Пожалуйста, говори!

- (торжественно) Дорогие земляне! Поздравляю вас с Днём космонавтики! И дарим вам эту песню. Это Ромарио. Это Иващенко. Это ваш Макаревич.

- Класс! Здесь надо эхо наложить, чтобы Макаревич - как бы из космоса?

- Можете, пожалуйста...

- Не обидишься.

- Нет.

- А там - в песне - у вас хватает - эха, космоса?

- Там все хорошо.

- Я жду с нетерпением.

Ромарио, Алексей Иващенко, Андрей Макаревич - Танец космонавтов 2.0.Сегодня, 12 апреля, в честь Дня космонавтики мы решили вновь донести эту песню до вас, но, как говорится, в духе времени: каждый из своей изоляции.

* * *

Трек опубликован как раз в это воскресенье на YouTube в открытом доступе в 9.07 мск - именно в это самое время, 12 апреля 1961-го, с космодрома "Байконур" стартовал космический корабль "Восток" с Юрием Гагариным на борту.

Музыка - Алексей Иващенко.

Слова - Ромарио, Алексей Иващенко, Андрей Макаревич.

Исполняют авторы.

Поехали!