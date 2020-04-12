Андрей Макаревич в честь 12 апреля: Танец космонавтов" - из самоизоляции. Поехали!
Эту композицию знаменитые музыканты сочинили больше года назад - и тоже по «удаленке».
Но тогда это не было вынужденной мерой, а просто - "небольшим музыкальным приключением". Так появился «Танец космонавтов».
В воскресенье, 12 апреля, в честь Дня космонавтики, неунывающая троица выдумщиков решила донести эту песню до нас, своих поклонников и просто слушателей, но уже, что называется - в духе сегодняшних требований: каждый - из своей изоляции.
Накануне - о подробностях необычной премьеры - я попытался узнать у лидера "Машины".
- Алло, Андрей! Привет!
- Саша, привет - привет!
- Почему вдруг такое название - «Танец космонавтов»? Как родилась эта песня?
- Идея-то была Ромарио, а мелодия нашлась у Иващенко.
- И ты согласился.
- Ну, а почему нет? Ромарио решил, что мы по одному куплету сочиним и споём втроём. Ну, мы это и сделали, было весело, хорошо.
А тут, к Дню космонавтики, Ромарио предложил это дело освежить. Ну, и с учетом новых реалий, новых обстоятельств, снова пропели это все - каждый из своего дома. Так что - получился такой, самоизоляционный, вариант. Космический.
- Космический?
- Да.
- А-а...
- Ну, космос - это тоже вариант самоизоляции. Понимаешь?
- В принципе, да. Слушай, а можешь нам свой куплет воспроизвести - как получилось?
- Ну, что - сейчас по телефону тебе петь буду? Уже дотерпи до утра.
- Ну, ясно. Что ещё по поводу этой песни?
- Песню слушать надо. Что о ней говорить?
- Вы, наверное, знали - что песня прозвучит "по удаленке", 12 апреля 2020-го. Выходит, вы - пророки!
- Да какие мы пророки? Я тебя умоляю.
- Не, ну, ты-то пророк.
- Ну, да, да-да, конечно! (иронизирует)
- Но ты же знал...
- Да это не сложно придумать - чтобы спеть её 12 апреля 2020-го. Правда?
- Хорошо. А ты прямо сейчас можешь обратиться к жителям Земли, Галактики и всей России?
- Да, давай, поехали!
- А запись идёт у меня уже. А я всегда тебя записываю. Пожалуйста, говори!
- (торжественно) Дорогие земляне! Поздравляю вас с Днём космонавтики! И дарим вам эту песню. Это Ромарио. Это Иващенко. Это ваш Макаревич.
- Класс! Здесь надо эхо наложить, чтобы Макаревич - как бы из космоса?
- Можете, пожалуйста...
- Не обидишься.
- Нет.
- А там - в песне - у вас хватает - эха, космоса?
- Там все хорошо.
- Я жду с нетерпением.
Ромарио, Алексей Иващенко, Андрей Макаревич - Танец космонавтов 2.0.Сегодня, 12 апреля, в честь Дня космонавтики мы решили вновь донести эту песню до вас, но, как говорится, в духе времени: каждый из своей изоляции.
* * *
Трек опубликован как раз в это воскресенье на YouTube в открытом доступе в 9.07 мск - именно в это самое время, 12 апреля 1961-го, с космодрома "Байконур" стартовал космический корабль "Восток" с Юрием Гагариным на борту.
Музыка - Алексей Иващенко.
Слова - Ромарио, Алексей Иващенко, Андрей Макаревич.
Исполняют авторы.
Поехали!
ИСТОЧНИК KP.RU