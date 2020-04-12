2020-04-12T12:12:47+03:00
Наука

Подарки Гагарину: Как власти отблагодарили первого человека в космосе

Юрию Гагарину подарили квартиру, дом и машину
Юлия КЕКОВА
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Юрий Гагарин. Фото: фотохроника ТАСС.Юрий Гагарин. Фото: фотохроника ТАСС.
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12 апреля - значимая для России и всего мира дата. Именно в этот день в 1961 году космонавт Юрий Гагарин стал первым человеком в истории, покорившим космос.

Спустя много лет некоторые документы о том, как власти наградили Гагарина, рассекретили.

Согласно распоряжению Совета министров СССР, после присвоения летчику-космонавту СССР майору Гагарину звания Героя Советского Союза было, ему и членам его семьи подарили: "автомашину «Волга», жилой дом, мебель и экипировку согласно приложению". Также в честь космического полета Министерство обороны СССР выделили ему четырехкомнатную квартиру.

Среди техники значится: телевизор "Рубин", радиола "Люкс", стиральная машина, холодильник, пылесос.

Что такое "экипировка"? "Пальто зимнее, пальто летнее, плащ, костюм - 2, обувь - 2 пары..." и так далее.

Полностью одетой-обутой оказалась и жена первого космонавта, их дети получили кровать, коляску, одежду, игрушки и «детское приданое». Двум братьям и сестре покорителя космоса выдали по 1000 рублей. На те времена сумма была очень внушительная.

Подарки Гагарина

Подарки Гагарина

При этом любопытно, что советский орден у Гагарина всего один - Орден Ленина. Остальные девять он получил от правительств зарубежных стран, в частности и таких экзотических в те времена, как Египет, Индонезия и Либерия. До космического полета к своим 27 годам он был награжден одной юбилейной медалью «40 лет Вооруженных Сил СССР».

Последующие советские космонавты тоже получали подарки, но чуть более скромные. Так, например, Герману Титову была выделена трехкомнатная, вместо четырехкомнатной. Валерия Быковского и Валентину Терешкову тоже отблагодарили "трешками". Последней, конечно, полагались различные дамские предметы гардероба - платья, сумки, кофты, блузки, туфли и даже чулки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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