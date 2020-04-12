2020-04-12T12:54:51+03:00
Спорт

Поехали! Космонавты запускают для всех желающих марафон онлайн-тренировок

Проект продлится девять недель, его цель - объединить 100 тысяч человек по всему миру
Сергей КИРИЛЛОВ
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Космонавт Сергей Рязанский. Фото: Александр Рюмин/ТАССКосмонавт Сергей Рязанский. Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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Кому, как ни космонавтам знать, как это находится долгое время в замкнутом пространстве, при этом не скиснуть и оставаться в хорошем рабочем тонусе. И сейчас, когда напряжение от сидения дома можно сравнить с перегрузками при старте ракеты, наши известные звездные летчики при поддержке «Роскосмоса» запускают на вашу орбиту международный онлайн-марафон «Тренировки с космонавтами 3.0».

А представил этот проект известный космонавт Сергей Рязанский.

- Здравствуйте, меня зовут Сергей Рязанский. Я дважды летал в космос и возглавлял экипаж космического корабля, летящего на МКС. Сегодня мы запускаем международный проект, в котором решили объединить всех людей на планете оказавшихся в изоляции. Я как космонавт понимаю насколько важна поддержка, мотивация и позитивный настрой, тем более теперь. Только вместе через спорт и ежедневные достижения может побороть любые болезни, стать сильнее и здоровее. Миссия марафона – дистанционно поддержать и объединить в ситуации изоляции, привить привычку к здоровому образу жизни и мысли через регулярные занятия спортом, не выходя в общественные места. Наша цель – объединить 100 тысяч участников по всему миру, взрослых и детей. Подключайтесь к марафону и вы сможете тренироваться вместе с профессиональными фитнесс-тренерам, национальными героями и звездами на протяжении 9 недель, - говорит Александр Рязанцев. - Поехали!

Кстати, стать участником марафона, приуроченного к Дню космонавтики, можно уже сейчас. Для этого надо только зарегистрироваться на сайте www.trenirovkiskosmonavtom.ru. Это не сложно. Единственное, что кроме ваших имени, фамилии, телефона и электронной почты, вам понадобится ваш активированный Инстаграм, через который вы и будете получать уроки. Участие бесплатное.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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