30 жителей Москвы оштрафовали за нарушение правил карантина

Продолжается борьба с безответственными пациентами, которых вынужденно оставляют лечиться дома (с легкой формой коронавирусной инфекции). Заключают с ними письменные соглашения, в которых инфицированные обязуются не покидать своих жилищ. Но те, не чувствуя себя больными, все равно выходят на прогулку или в магазин и подвергают риску окружающих. Особенно тех, с кем находятся в контакте. Например, кассиров в магазине. Или сотрудников банка.

- За прошедшие сутки зафиксировано 4 таких нарушения, - сообщили в оперативном штабе Москвы. - А всего таких случаев с начала режима самоизоляции уже 30. Всем нарушителям выписали штрафы. И доставили их в специально оборудованные обсервационные центры в Царицыно, Крылатском, Химках и Алтуфьево для дальнейшего лечения.

Напомним, что людям, заразившимся коронавирусом, разрешается лечиться дома. Речь идет о легких случаях - без осложнений. Пациенты подписывают документ, соглашаясь на строгий домашний карантин. Но, увы, не всегда выполняют свои обязательства.

Напомним, в пятницу и субботу на улицах столицы было зафиксировано 12 таких нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ). Выявляют нарушителей с помощью специальных технических средств. Размер штрафов в сообщении не указан. А он может быть разным. От четырех тысяч рублей (согласно КоАП Москвы) до пятнадцати тысяч (согласно КоАП РФ).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/772447" frameborder="0"></iframe> Главная площадь Москвы опустела из-за пандемии.

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