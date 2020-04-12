2020-04-12T13:22:27+03:00
Коронавирус Covid-19

30 жителей Москвы оштрафовали за нарушение правил карантина

Они находились на домашнем лечении, но вопреки всем запретам вышли на улицу
Павел КЛОКОВ
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Продолжается борьба с безответственными пациентами, которых вынужденно оставляют лечиться домаПродолжается борьба с безответственными пациентами, которых вынужденно оставляют лечиться домаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Продолжается борьба с безответственными пациентами, которых вынужденно оставляют лечиться дома (с легкой формой коронавирусной инфекции). Заключают с ними письменные соглашения, в которых инфицированные обязуются не покидать своих жилищ. Но те, не чувствуя себя больными, все равно выходят на прогулку или в магазин и подвергают риску окружающих. Особенно тех, с кем находятся в контакте. Например, кассиров в магазине. Или сотрудников банка.

- За прошедшие сутки зафиксировано 4 таких нарушения, - сообщили в оперативном штабе Москвы. - А всего таких случаев с начала режима самоизоляции уже 30. Всем нарушителям выписали штрафы. И доставили их в специально оборудованные обсервационные центры в Царицыно, Крылатском, Химках и Алтуфьево для дальнейшего лечения.

Напомним, что людям, заразившимся коронавирусом, разрешается лечиться дома. Речь идет о легких случаях - без осложнений. Пациенты подписывают документ, соглашаясь на строгий домашний карантин. Но, увы, не всегда выполняют свои обязательства.

Напомним, в пятницу и субботу на улицах столицы было зафиксировано 12 таких нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ). Выявляют нарушителей с помощью специальных технических средств. Размер штрафов в сообщении не указан. А он может быть разным. От четырех тысяч рублей (согласно КоАП Москвы) до пятнадцати тысяч (согласно КоАП РФ).

Главная площадь Москвы опустела из-за пандемии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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