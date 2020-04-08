Кого и как будут штрафовать в Москве за нарушение самоизоляции: Штрафы за повторный проступок достигают 5 тысяч рублей

8 Апр 2020 2020-04-08T14:34:07+03:00

Гулять в Москве на время режима изоляции запрещено Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о введении штрафов для нарушителей режима изоляции. Он утвердил соглашение МВД и правительства Москвы об административном наказании в связи с пандемией коронавируса и мерами, которые принимают власти для сдерживания распространения заболевания.

Напомним, режим изоляции, введенный в Москве, подразумевает, что жители должны оставаться дома. При этом разрешено выходить на улицу для похода в магазин, выгула собак, выноса мусора, экстренной помощи кому-либо (например, больному родственнику), похода на работу.

В распоряжении сказано о введении наказания за административное правонарушение, которое посягает "на общественный порядок и общественную безопасность".

Нарушителей режима самоизоляции будут штрафовать на 4 тысячи рублей. Если выехали в город на транспорте, не имея на то веского основания, то штраф уже 5 тысяч. При этом машину смогут задержать.

Штраф за повторное нарушение составит также 5 тысяч рублей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввел дополнительные ограничительные меры в связи с распространением коронавируса. Наказывать рублем будут и предприятия, которые тоже могут нарушать режим изоляции. Тем, кто продолжил работу несмотря на запрет, грозит штраф: для граждан до 40 тыяч рублей, для юрлиц - до 300 тысяч рублей, за повторное нарушение - до 500 тысяч.

Проверять улицы будут патрули, город для этого поделят на участки.

ИСТОЧНИК KP.RU