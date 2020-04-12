2020-04-12T14:46:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Оперативный штаб о москвичах, не соблюдающих изоляцию: Возвращаясь домой, вы можете представлять угрозу для тех, с кем проживаете

Только за один день 10 апреля в столице 3,5 млн. человек покидали дом более чем на 6 часов. Это удалось определить с помощью сотовых операторов
Павел КЛОКОВ
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Только за один день 10 апреля в столице 3,5 млн. человек покидали дом более чем на 6 часовТолько за один день 10 апреля в столице 3,5 млн. человек покидали дом более чем на 6 часовФото: Михаил ФРОЛОВ
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Увы, но не все жители белокаменной ответственно относятся к строгому режиму самоизоляции, который уже скоро даже спецпропуска будет предусматривать (правда, пока только для водителей и тех, кто пользуется общественным транспортом).

В пятницу, 10 апреля, в Москве зафиксировали 3,5 млн человек, которые выходили из дома днем более чем на 6 часов. Об этом сообщил оперштаб Москвы по ситуации с коронавирусом. Определить цифру с такой точностью удалось с помощью геоаналитики сотовых операторов, чьи данные и были проанализированы.

- При этом 4,4 млн человек находились дома, - говорится в том же сообщении, - и демонстрировали ответственный подход к режиму самоизоляции. Напоминаем еще раз, введение цифровых пропусков и дополнительных ограничений на работу предприятий направлено на снижение числа людей, покидающих дом на продолжительное время. Возвращаясь домой, вы можете представлять угрозу для тех, с кем проживаете. В среднем в Москве семья состоит из 2-3 человек, это означает, что 3,5 млн горожан, которые не соблюдают режим самоизоляции, несут потенциальную угрозу заражения для 6-9 млн своих соседей, друзей, родных и близких.

Также напомним, что с начала режима самоизоляции в Москве оштрафовали уже 30 человек. Они должны были находиться на домашнем лечении и не покидать своего жилища. Однако этим обязательством, зафиксированным в специальном документе-соглашении, пренебрегли.

Опустевшая Москва с дрона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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