Оперативный штаб о москвичах, не соблюдающих изоляцию: Возвращаясь домой, вы можете представлять угрозу для тех, с кем проживаете

Увы, но не все жители белокаменной ответственно относятся к строгому режиму самоизоляции, который уже скоро даже спецпропуска будет предусматривать (правда, пока только для водителей и тех, кто пользуется общественным транспортом).

В пятницу, 10 апреля, в Москве зафиксировали 3,5 млн человек, которые выходили из дома днем более чем на 6 часов. Об этом сообщил оперштаб Москвы по ситуации с коронавирусом. Определить цифру с такой точностью удалось с помощью геоаналитики сотовых операторов, чьи данные и были проанализированы.

- При этом 4,4 млн человек находились дома, - говорится в том же сообщении, - и демонстрировали ответственный подход к режиму самоизоляции. Напоминаем еще раз, введение цифровых пропусков и дополнительных ограничений на работу предприятий направлено на снижение числа людей, покидающих дом на продолжительное время. Возвращаясь домой, вы можете представлять угрозу для тех, с кем проживаете. В среднем в Москве семья состоит из 2-3 человек, это означает, что 3,5 млн горожан, которые не соблюдают режим самоизоляции, несут потенциальную угрозу заражения для 6-9 млн своих соседей, друзей, родных и близких.

Также напомним, что с начала режима самоизоляции в Москве оштрафовали уже 30 человек. Они должны были находиться на домашнем лечении и не покидать своего жилища. Однако этим обязательством, зафиксированным в специальном документе-соглашении, пренебрегли.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/772607" frameborder="0"></iframe> Опустевшая Москва с дрона.

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