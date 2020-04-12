Трамп впервые в истории США из-за коронавируса объявил «масштабное бедствие» во всех штатах

12 Апр 2020 2020-04-12T05:09:44+03:00

Число заразившихся COVID-19 в стране возросло до 519,5 тысячи, скончались более 20 тысяч

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Президент США Дональд Трамп из-за пандемии коронавируса COVID-19 объявил «масштабное бедствие» во всех 50 штатах страны, передает телеканал Fox News.

Отмечается, что в субботу, 11 апреля, глава Белого Дома ввел режим чрезвычайной ситуации в Вайоминге – последнем штате, где такое положение еще не действовало. Таким образом, режим ЧС в истории Америки объявлен на территории всех Соединенных Штатов, в том числе и в столичном округе Колумбия.

Принятая Вашингтоном декларация о чрезвычайной ситуации позволит властям штатов получить от федеральных властей средства на борьбу с распространением инфекции, а также привлечь бойцов Национальной гвардии.

Напомним, как писал сайт kp.ru, с начала пандемии Трамп стал проводить брифинги по ситуации с коронавирусом в США каждый день, и это даже начало вызывать раздражение у его советников.

Между тем, число умерших из-за COVID-19 в США, по данным Университета Джонса Хопкинса на 11 апреля, превысило 20 тысяч и составило 20071, зафиксировано 519453 инфицированных.

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ИСТОЧНИК KP.RU