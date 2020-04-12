Трамп впервые в истории США из-за коронавируса объявил «масштабное бедствие» во всех штатах
Президент США Дональд Трамп из-за пандемии коронавируса COVID-19 объявил «масштабное бедствие» во всех 50 штатах страны, передает телеканал Fox News.
Отмечается, что в субботу, 11 апреля, глава Белого Дома ввел режим чрезвычайной ситуации в Вайоминге – последнем штате, где такое положение еще не действовало. Таким образом, режим ЧС в истории Америки объявлен на территории всех Соединенных Штатов, в том числе и в столичном округе Колумбия.
Принятая Вашингтоном декларация о чрезвычайной ситуации позволит властям штатов получить от федеральных властей средства на борьбу с распространением инфекции, а также привлечь бойцов Национальной гвардии.
Напомним, как писал сайт kp.ru, с начала пандемии Трамп стал проводить брифинги по ситуации с коронавирусом в США каждый день, и это даже начало вызывать раздражение у его советников.
Между тем, число умерших из-за COVID-19 в США, по данным Университета Джонса Хопкинса на 11 апреля, превысило 20 тысяч и составило 20071, зафиксировано 519453 инфицированных.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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