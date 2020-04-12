Почему в бывшей ГДР в 12 раз меньше больных коронавирусом: при социализме всем делали прививки от туберкулёза, и они спасают?

Даже пандемия коронавируса не в силах отвлечь людей от главной болевой точки нынешней ФРГ: невероятных контрастов между Западной Германией и бывшей ГДР. Как все помнят, эта социалистическая республика была создана в советской оккупационной зоне по итогам Второй мировой войны.

В 1990 году после краха соцлагеря Германия триумфально объединилась, в реконструкцию нищих (по западным меркам) земель вложили триллион евро, но проблемы в экономике и «социалке» остались — о чём ниже.

Зато сейчас посмотришь на карту заражения коронавирусом в центре Европы — и ощущение такое, будто «железный занавес» между двумя частями немецкой нации так никуда и не делся. На 11 апреля 2020 года среди «осси» (восточных немцев) — 8,5 тыс. заболевших; среди «весси» (западых) — 104,7 тыс.

Да, ведь и население двух регионов тоже различается. Но не в 12 раз! А лишь примерно в 6.

Вооружаемся программой для создания таблиц, вбиваем исходные данные, выявляем долю заболевших от всего населения. В экс-ГДР: 0,062%. На Западе: 0,143%. Разница почти вдвое.

Отдельно смотрим Берлин. Он тоже после войны разделился на Западный и Восточный. За 30 лет после Объединения всё перемешалось, приехало множество мигрантов, но и немало местных до сих живёт здесь со времён социализма. Считаем долю заболевших в «Медвежьем городе»: 0,122%. Больше, чем в экс-ГДР, но всё равно меньше, чем на Западе.

Отчего так?

Выдвигаем гипотезы.

Версия 1: здесь ниже мобильность населения

— Невозможно отрицать, что степень заболеваемости людей коронавирусом в Западных и Восточных землях совершенно различна, и факт этот связан с целым комплексом причин, — рассуждает кандидат экономических наук Леонид Хазанов. — Во-первых, Западная Германия гораздо более густонаселена. Не случайно в ней два крупных очага заражения: один — в Баден-Вюртемберге, второй — в Северном Рейне-Вестфалии (СРВ). Чтобы вы понимали, только в последнем регионе находятся 29 из 80 крупнейших немецких городов, население на этом клочке земли — 17,6 млн.

Для сравнения, самая «не тронутая» коронавирусом из крупных территорий, — Мекленбург-Передняя Померания — имеет почти такую же площадь, а численность жителей — в 10 раз меньше, чем в СРВ; да и город с населением свыше ста тысяч человек здесь всего один.

Во-вторых и в-главных, экономически Западная Германия значительно сильнее Восточной. Это обусловлено их историей после Объединения. Промышленность у «оззи», в заменой части созданная с помощью СССР и встроенная в его экономические цепочки, — стала быстро угасать, приведя к росту безработицы.

И сегодня Восток по-прежнему остается депрессивной землёй. Зато Запад, напротив, чувствует себя неплохо, его индустрия выдержала испытание временем, да и сфера финансов и услуг здесь на высоте. Например, штаб-квартира одного из крупнейших банков Германии, Deutsche Bank, находится во Франкфурте-на-Майне; и в этом же городе — самый крупный по пассажиропотоку аэропорт страны. И, наконец, в-третьих: транспортная инфраструктура Западной Германии более разветвленная, регион опутан сетью ж/д- и автодорог. По своему опыту могу сказать: навскидку железнодорожный вокзал Дюссельдорфа имеет больше путей, чем любой из вокзалов Москвы (за исключением, пожалуй, Киевского).

Аэропорт Франкфурта-на-Майне, о котором я уже упоминал, просто потрясает масштабами и по пассажиропотоку превосходит «Шереметьево» (а ведь речь идет, по сути, об областных транспортных узлах). Итого: восточные немцы имеют меньший достаток, нежели западные, путешествуют (как за рубеж, так и в маятниковых миграциях внутри страны) не столь часто; скученность населения у них меньше. А ведь где-нибудь в январе 2020 года достаточно было одному больному прогуляться по крупному транспортному узле наподобие того же Франкфуртского аэропорта — и через две недели вспышка коронавируса обеспечена. Возможно, нечто подобное в Западной Германии и произошло, уровень развития сыграл злую шутку… Версия 2: завоевания социализма?

Как известно, в социалистических странах детям, а иногда и взрослым массово вкалывали так называемую бациллу Кальмета — Герена (Bacillus Calmette—Guérin; сокращённо — БЦЖ). То же самое практиковали кое-где в Азии — Япония, Сингапур… В Восточной Германии эту практику отменили вскоре после Объединения, в 1998 году Институт Роберта Коха уже рекомендовал её не делать: мол, бывает «побочка» (что тоже факт).

А теперь смотрим на карту — и поражаемся. Самые пострадавшие территории — США, Италия, Испания, Западная Германия… Там, где массовой БЦЖ или вообще не практиковали, или от неё отказались.

Может ли эта прививка обеспечивать иммунитет не только к туберкулёзу, но и к «короне»? Рассуждает Николай Крючков, эксперт по международному здравоохранению, кандидат медицинских наук:

— Начну издалека. В современной медицине существуют разные уровни доказательности. Мы их чётко различаем. К примеру, если проведено очень хорошее многоцифровое международное клиническое исследование — это одно дело. Если проведено наблюдательное исследование лишь на 50 людях — это совершенно другой вид доказательства, хотя оба могут исследовать один и тот же вопрос.

В данном случае, по поводу прививки БЦЖ, было проведено сравнительное эпидемиологическое наблюдение на огромной подборке пациентов.

Предварительные результаты, которые были получены, дают надежду на положительный эффект этой прививки в условиях эпидемии COVID-19. Да, эта гипотеза оспаривается многими специалистами. Но я интересуюсь, а какой фактор может отличать Западную и Восточную Германию? Посмотрите, как разнится там заболеваемость и госпитализация.

Ученые ищут причину, но она явно не в том, что медобслуживание или тестирование в разных частях страны лучше или хуже. Я в этом очень сомневаюсь. Его качество может отличаться, но не на порядок же. Поэтому, если Вы лично меня спросите про влияние БЦЖ-вакцины на восприятие организмом коронавируса, то вполне может оказаться, что прививка БЦЖ может сработать. Ещё раз подчеркну, это лишь гипотеза — но основанная на сравнительных эпидемиологических исследованиях.

Как к любой гипотезе, здесь может быть много вопросов. Но, знаете, в кризисных ситуациях нашим государствам всегда помогают какие-то странные вещи, находящиеся вне компетенции нынешнего руководства. Удивительно, но факт. Я думаю, чтобы, дай Бог, и БЦЖ в данном случае действительно сработала.

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