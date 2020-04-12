Мыло против антисептика: что надежнее для мытья рук во время пандемии коронавируса

Антисептиков в аптекам днем с огнем не сыщешь. А если кому удается урвать пузырек спиртового дезинфектора — этот счастливчик вскоре начинает выть волком: спирт в высокой концентрации (а против вирусов доказано работает только он), катастрофически иссушает кожу рук. До шелушения, микротрещин. Мыть ладони становится больно даже простой водой. Не зря еще в начале врачи-дерматологи предупреждали: не переборщите с концентрированным спиртом, пересушенная до микротрещин кожа сама по себе становится не защитным барьером, а входными воротами для инфекции. Как быть, хочется ведь и от коронавируса надежно защититься, но и кожу хотя бы в относительном порядке сохранить?

Научный журналист Роберт Рой Бритт, популяризатор науки, на сайте Medium.com разбирался в вопросе, чем и как нужно обрабатывать руки, чтобы снизить риск заражения коронавирусом. Мы выбрали для вас самые главные аргументы (их подтверждают и медицинские консультанты «КП»)

- Кто-то спросил меня на днях, что лучше убивает коронавирус, мыло или дезинфицирующее средство для рук. Это вообще-то неправильный вопрос. Поэтому, описывая разницу, я понял, что простое объяснение может быть полезно для всех.

Как работает мыло

Обычное мыло, независимо от ингредиентов, предназначено для отделения грязи, жира и всего остального, что находится на вашей коже. Мыло не убивает коронавирус. Пузырьки его пены, наряду с энергичной очисткой всех частей ваших рук и пальцев, отрывают вирусы (и микробы, и все остальное лишнее) с вашей кожи, чтобы их можно было смыть в канализацию.

Из этого следует: энергичная чистка и ополаскивание - это жизненно важные шаги в ритуале. Чтобы не халтурить, рекомендуется намыливать руки и одновременно дважды исполнить популярную день рожденческую песенку «Happy Birthday» - это занимает как раз положенные для процедуры минимальные 20 секунд. Но если вы поете так, что домочадцы не обрадуются, можно вместо этого считать от одной тысячи до двадцати тысяч (тысячами, естественно). Считать просто от одного до 20 не работает – слишком быстро закончите.

Исследования показывают: не имеет значения, используете вы горячую или холодную воду, когда вы очищаете руки с мылом. Спасибо добровольцам, которые ради науки специально покрывали свои руки микробами, чтобы помочь разобраться в этом вопросе.

Если вы считаете, что незачем так подробно останавливаться на этом ритуале, который у нормальных людей освоен уже к детскому садику, то знайте: по данным исследований, только 5% людей моют руки правильно!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766297" frameborder="0"></iframe> Как правильно мыть руки.Чтобы защититься от коронавируса, важно часто и правильно мыть руки. А как правильно? Смотрите нашу видеоинструкцию

Как работают дезинфицирующие средства для рук на спиртовой основе

Дезинфицирующие средства для рук работают по-другому, взрывая внешнюю оболочку вирусов (а кто не хочет взорвать какой-нибудь коронавирус прямо сейчас?). Эти отвратительные зловреды, которые технически никогда не бывают по-настоящему живыми—они должны вторгаться в ваши клетки, чтобы размножаться — - становятся полностью мертвыми, когда вы их дезинфицируете спиртом. Или, по крайней мере, такова идея.

Главное при этом - использовать дезинфицирующие средства, содержащие не менее 60% спирт, минимальный порог, при котором они погибают гарантированно.

Так почему же американский Центр по контролю и профилактике заболеваний утверждает, что дезинфицирующие средства для рук не так эффективны, как правильная чистка с мылом и водой? На самом деле мы не знаем точно, насколько эффективны дезинфицирующие средства, потому что лабораторные тесты обычно проводятся компаниями, которые делают эти самые дезинфицирующие средства для рук, и результаты не публикуются. Плюс все это в значительной степени зависит от того, много ли вы используете антисептика и все ли инструкции соблюдаете – достаточно ли выдерживаете на руках, тщательно ли растираете по всей поверхности... После использования антисептика, ваши руки все равно будут покрыты жиром и грязью (и кучей, надеюсь, полностью мертвых коронавирусов). Но да, вы можете ожидать некоторого уровня защиты.

Дезинфицирующее средство для рук полезно в крайнем случае, если тщательное мытье рук с мылом недоступно вам сейчас.

Только не позволяйте антисептику сделать вас слишком самоуверенным в том, что вы полностью защищены от болезни.

Принимайте все другие меры предосторожности, которые уже набили оскомину:

Не трогайте свое лицо руками!

Не пожимайте руки другим (сейчас в моде другие ритуалы).

По возможности, используйте медицинскую маску, если вам необходимо выйти в аптеку или магазин, потому что коронавирус может разноситься по воздуху.

Соблюдайте безопасную дистанцию (лучше 1,5 – 2 м) и трогайте как можно меньше предметов, когда вы находитесь не дома.

Да, и мойте руки!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766761" frameborder="0"></iframe> Я смогу это пережить!.Звезды запустили флешмоб против коронавируса – они показывают, как правильно мыть руки

В ТЕМУ

Мойдодыр - главный враг коронавируса: как правильно мыть руки

ВОЗ признала мытье рук наиболее эффективным средством против распространения нового заболевания (подробности)

ИНТЕРВЬЮ

Биолог-эволюционист: Вирусы на самом деле не дают человечеству вымереть

Профессор Андрей Журавлев – о пандемии, страдающих динозаврах и дремучести «говорящих голов из телевизора» (подробности)