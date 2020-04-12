У нас борьба с общей бедой или голимый капитализм без соплей и сантиментов

«Мне нравится это время», - написала я первую фразу будущей колонки и посмотрела в окно.

Колонка должна была быть вот о чем: о возможности затормозить, которую мы все давно ждали. Я, например, так уматывалась в последние несколько лет работы в метаниях между аэропортами, что главной моей мечтой стало желание что-нибудь себе сломать. Например, ногу – чтобы спокойно посидеть месяцок дома. Книжку почитать. Мамины архивы разобрать. И разгрести наконец от бумаг стол в кабинете.

И вот он случился, коллективный общепланетный «перелом ноги». И это, на самом деле, хорошо, иначе дело закончилось бы катастрофой: мир несся в тар-тарары с такой скоростью, что некогда было даже подумать, куда и зачем? А так - шикарная картинка из окна, в котором одновременно помещается четыре пешехода, три автомобиля и несколько желто-зеленых «пчелок» на велосипедах, которые доставляют еду. И прекрасные медленные новости, которые ты видишь сам: воздушный шарик застрял в ветках липы, почки на деревьях набухли, сосед из второго подъезда третий раз в день пошел выгуливать пуделя. Все неторопливо и основательно, как, собственно, и должна идти жизнь.

Карантин растянулся на неопределенный срок.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Каникулы строго режима

Внезапно пасторальная картинка меняется на тревожную: на площадь въезжает парочка уродливых зеленых «крокодилов», сцапавших очередную автомобильную жертву. Эвакуаторы теперь почему-то предпочитают ездить парами.

Постойте, у нас же вроде бы каникулы, которые власти, правда, не решаются объявить карантином! Почему же тогда в Москве до сих пор не изменен парковочный режим? Где тарифы выходного дня? Где бесплатные парковки?

В ста метров от моего дома находится поликлиника. Стратегический по сегодняшним меркам объект, с одной стороны. С другой: «крокодилья ферма», самое любимое место их охоты: каждый день там можно наблюдать душераздирающую сцену - «эвакуатор» увозит по узкой улочке чей-то автомобиль, а за ним (хромая, чихая, матерясь и кашляя) бежит несчастный автовладелец, с температурой или без.

Для эвакуаторщиков это, похоже, своего рода спорт – радостно улепетывать, сделав подлость. На днях дело едва не закончилось трагедией, когда на пути «крокодила» встал пожилой человек, собственник ржавой «девятки», которая абсолютно никому не мешала и не преграждала дорогу. Вся вина владельца состояла в том, что он ее неправильно припарковал. Промахнулся на полметра – от чего никто не пострадал.

Моросит дождь – свитер на человеке мокнет и темнеет – он же выбежал на улицу в чем был, без куртки. «Приехал сдать анализ, - задыхаясь, кричит он. - Я же здесь, отдайте машину!».

Приезжает инспектор ГИБДД, бросает равнодушно: «Это закон». Если бы – говорит, эвакуатор стоял на месте, - еще можно было бы оспорить вопрос, а он проехал вперед целых 30 сантиметров. Не, не Россия у нас, а явно какая-то Германия…

Не знаю, чем закончилась история - не было сил досмотреть ее до конца. Скорее всего, ничем: старика отодвинули в сторону, впилили штраф за эвакуацию размером в полпенсии и оставили один на один с беспощадной улицей, без машины и адреса стоянки, куда торжественно увезли его автохлам. Может, это к нему потом ехала «Скорая», а может и нет – их теперь в городе развелось много. А может все было и наоборот: он покорно сел в метро и поехал спасать своего железного коня, подвергая опасности не только свою жизнь, но и здоровье других. Мы именно этого добивались, вы уверены?

Хотелось бы, чтобы период самоизоляции не превратился в "каникулы строгого режима".Фото: Михаил ФРОЛОВ

Идет война народная?

Дело не в этом. И даже не в том, что автовладельца можно было просто оштрафовать, эвакуация в данном случае не имела смысла. Вопрос в несоответствии реальности и понятий.

Давайте определимся, в каком времени мы живем. У нас всеобщая беда, так? Идет война народная с проклятым вирусом. Все верно вроде бы. А при чем тут тогда бюджет московской мэрии – или чей там конкретно эти эвакуаторы пополняют бюджет?

Или у нас голимый капитализм, без сантиментов и соплей? Принято! Почему же в этом случае с телеэкранов звучат призывы из какого-то другого века: войдите, дескать, в положение, поделитесь, помогите ближнему?...

Это еще не все. Вот прикрыли по приказу сверху маленькие магазинчики в торговых центрах, продавцов распустили по домам, обязав руководителей малого и среднего бизнеса платить всем зарплаты, не зарабатывая при этом ни гроша. А собственники помещений от аренды почему-то добровольно не отказались! «Это не мы, - говорят, - вас закрыли, а правительство. С него и спрашивайте». Лишили доходов множество «ипотечников» - что первым делом сделали банки? Прислали торопливые письма с призывом: главное сейчас, товарищ – не пропустить платежи и заплатить проценты… Почему от ситуации, которая коснулась всех, жители страны страдают неравномерно? Это же логично: обязать владельцев коммерческой недвижимости не требовать арендную плату в ситуации, когда арендаторам официально запрещено торговать! А банкирам – забыть про выгоду и простить проценты тем, по кому больнее всего ударил коронавирус. Не разорились бы, небось, ни первые, ни вторые...

Никогда раньше, ни в одной из ситуаций, требовавшей от россиян сплоченности, ни в один из множества всех предыдущих кризисов я не видела того, чтобы самые разные, наказанные пандемией люди, шипели в экран телевизоров дружное: «Не-на-ви-жу»… Как шиплю сейчас я сама, видя в окно, как зеленые эвакуаторы наживаются на чужой беде.

Мне кажется, что за время этого «недокарантина» мы потеряем нечто гораздо более важное, чем деньги – веру в справедливость мироустройства, которая испокон веков была для русских важнее всех религий.