"Дас ист фантастиш", и кюхельбекерно, и тошно, ансамбль песни и пляски во времена чумы, "Быть Куршевелю пусту" и пархатые большевицкие казаки

В связи с известными эпидемиологическими обстоятельствами по всему миру прекратились форумы, где совокуплялись в беседе прибывшие из разных стран знатные люди обоего пола. Это весьма огорчало Д. А. Медведева, бывшего большим охотником до подобных мероприятий, однако с помощью технологий удаленного доступа оказалось возможным преодолеть утрату.

Вместо 10-го Петербургского международного юридического форума было решено провести виртуальный форум "9 с половиной: Законы коронавируса". Некоторые были, правда, смущены перекличкой названия со старинной (1986 г.) эротической мелодрамой "9 с половиной недели", в течение какового срока Микки Рурк изощренно пользовал Ким Бэйсинджер. Эдак в северной столице затем будет проведен виртуальный международный экономический форум "50 оттенков будущего" и российско-германский форум по экономическому сотрудничеству "Дас ист фантастиш".

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в резиденции "Горки" принимает участие в пленарном заседании Петербургского международного юридического форума 9 ? "Законы коронавируса" Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Но Д. А. Медведева не смутили такие неконтролируемые ассоциации – "Honny soit qui mal y pense" (пусть будет стыдно тому, кто об этом подумает) – и он выступил из своего мавританского замка на Воздвиженке с поучительной речью: "Пришло время вернуться к гуманистическим принципам развития человечества. И тогда эпидемия коронавируса станет предвестником не новых "темных веков", а станет предвестником экономического и политического возрождения". Кто-то должен был провозгласить "Новое политическое мышление для нашей страны и для всего мира" – и такой человек нашелся.

В. В. Путин также выступил под запись, но гораздо живее. Он весьма вольно пересказал Владимира Мономаха: "Пpидeт вecнa, выeдeт кpecтьянин в пoлe c кoнeм, зeмлю пaxaть. Пpиeдeт пoлoвчин, кpecтьянинa yбьeт, кoня yвeдeт; нaeдyт пoтoм пoлoвцы бoлыuoю тoлпoй, вcex кpecтьян пepeбьют, жeн c дeтьми в пoлoн зaбepyт, cкoт yroнят, ceлo выжгут", но затем утешительно заметил вслед за царем Соломоном – "И это пройдет".

Президент Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

При этом он посочувствовал гражданам, которым "муторно и тошно" сидеть дома. Но самоизоляция всегда такова. Еще в 1819 г. А. С. Пушкин описал режим самоизоляции, которому подвергся певец Светланы В. А. Жуковский –

"За ужином объелся я,

А Яков запер дверь оплошно —

Так было мне, мои друзья,

И кюхельбекерно, и тошно".

Кроткий Василий Андреевич не обиделся, зато поэт-лицеист В. К. Кюхельбекер впечатлен был чрезвычайно и даже собирался стреляться с солнцем нашей поэзии.

Памятуя, что стократ священ союз чумы и музы, ансамбль песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) презентовал песню, посвященную борьбе россиян с COVID-19.

Военнослужащие ансамбля ЦВО записали вокальную часть в студии окружного дома офицеров, гражданские артисты во время самоизоляции сняли эпизоды с танцами.

Вероятно, сперва артисты ансамбля намеревались исполнить жалобную песню Мери:

"Поминутно мертвых носят,

И стенания живых

Боязливо Бога просят

Упокоить души их!",

Но затем худсовет счел такой номер слишком печальным и посоветовал исполнить что-нибудь пободрее. Вроде:

"Нам песню, вольную, живую песню,

Не грустию ужасной вдохновенну,

А буйную, вакхическую песнь,

Рожденную за чашею кипящей".

После чего ансамбль грянул:

"Как от проказницы Зимы,

Запремся также от Чумы!

Зажжем огни, нальем бокалы,

Утопим весело умы

И, заварив пиры да балы,

Восславим царствие Чумы".

Тем временем С. С. Собянин продолжает осуждать куршевельских катальщиков на лыжах: "Объявили карантин, более того, сделали это буквально перед праздниками, когда длинные праздники были, перед 8 марта, и довели до горожан, что не надо лететь в Европу, не надо в Куршевель лететь, потому что вы можете там заразиться и привезти оттуда инфекцию. Вы знаете, это было воспринято как издевка какая-то: "Да что вы? Такого не может быть!".

Бизнесмен Михаил Прохоров.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курорт во Французских Альпах в самом деле выморочное место, над которым исполняется заклятие "Быть Куршевелю пусту". Еще в начале 2000-х гг. богатый капиталист М. Д. Прохоров повадился отдыхать на курорте с весьма многочисленной свитой, которая в буйном своем веселье неистово носилась по улицам в зажигательных плясках и пении. Веселие в конце концов утомило французских хозяев и они попросили свитских вести себя потише, но те обиделись, указав хозяевам, что посредством буйных плясок они знакомят французов с культурой новой России.

Кончилось все довольно печально. Прохоров что-то не поделил, возможно и коммерческое, с французскими чекистами, те его схватили и увезли из Куршевеля в лионскую тюрьму. Там новый лионский мученик пребывал несколько дней, обвиненный в сутенерстве.

Этой истории было бы довольно, чтобы избегать зловещего курорта – даже если бы никакого COVID-19 не было и в помине. Но отечественные богатеи отличаются крайне скудной оперативной памятью – два байта, да и те битые, -- и забыв о грозном предупреждении, опять повалили на курорт, откуда и повезли домой заразу чемоданами.

Хотя М. Д. Прохоров отличался примерным законопослушанием, смиренно отдавшись в руки ажанов. Не таковы оказались бомжи г. Сочи, с их свирепым и задорным нравом. Сочинские власти в рамках санитарно-гигиенических мероприятий решили удалить бродяг в спецлагерь. К депортации были привлечены знаменитые кубанские казаки. Однако, по дороге, в пос. Джубга автобус поломался, а бомжи, избив казаков, бежали в неизвестном направлении. Битва казаков с бомжами учит нас, что миллиардеров возить в каталажку гораздо безопаснее.