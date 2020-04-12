2020-04-12T21:43:49+03:00
Телевизор

Тотальный контроль и санация: Стало известно, как пройдет прямой эфир детского «Голоса»

Карантин карантином, а show must go on
Егор АРЕФЬЕВ
Поделиться:
Маленькие конкурсанты уже близки к финалу "Голоса".Маленькие конкурсанты уже близки к финалу "Голоса".Фото: Instagram.com
Изменить размер текста:

Седьмой сезон детского «Голоса» продолжается на Первом канале и сейчас идет подготовка к прямому эфиру проекта, который состоится 17 апреля.

Часть финалистов уже определилась: Софья Туманова, Кристина Силлер, Олеся Казаченко, Софья Лорьет, Миржан Жидебай и Артем Морозов.

Лучшие моменты девятого выпуска - Поединки - Голос.Дети - Сезон 7..

Однако по старой доброй русской традиции «Голос.Дети» помогает тем, кому не повезло. Поэтому 17 апреля пройдет дополнительный — точнее, спасительный — тур шоу. В котором выступят дети, прошедшие поединки, но не прошедшие «песню на вылет».

Напомним, кто это.

Команда Меладзе: София Бутаменок, София Фоменко, Кирилл Александров.

Команда Гагариной: Варя Глухова, Артём Фокин, Таисия Скоморохова.

Команда Басты: Елизавета Сметанникова, Анна Прокопенко, Иван Кургалин.

https://www.instagram.com/p/B-0EfFKFjir/

Из перечисленных только по одному ребенку от команды пройдут в финал. Везунчиков определят зрители.

- Я с радостью займусь вокалом и учебой одновременно, раз Дмитрий Нагиев объявил дополнительный этап, - пояснила Аня Прокопенко. - Иногда это получается делать, иногда нет. Хочу покорить сердца зрителей, раз еще раз дали такую возможность. Как это сделать? Что-нибудь придумаю: станцую, спою, выкрикну. Очень волнуюсь перед прямым эфиром.

Но самое интересное в сложившихся условиях — это то, КАК пройдет прямой эфир. В условиях повышенной опасности из-за пандемии коронавируса организаторам шоу надо будет приложить исключительные усилия, чтобы обезопасить детей и всех участников группы от заразы.

Как стало известно «КП», для съемок в прямом эфире будут приняты беспрецедентные меры: скрупулезная санация помещений, микрофонов, кресел и всего, к чему прикасаются юные артисты и наставники.

Обработка помещений антисептиками.

Спецодежда для техперсонала — маски, перчатки и все прочее.

Тотальная минимизация сотрудников съемочной площадки. Обычно на площадке слоняются толпы людей, не имеющих никакого отношения к процессу. В этот раз вход для них будет закрыт.

И — такое впервые в шоу — полное отсутствие зрителей. Да, здоровье дороже живых аплодисментов.

Дети уже начали полноценные репетиции перед прямым эфиром — это их последний шанс вернуться в шоу. Как мы помним, иногда такая возможность может и победу принести. Так было с Сабиной Мустаевой из команды Максима Фадеева. На этапе «песня на вылет» наставник девушку отцепил, а потом зрители вернули Сабину в ходе дополнительного тура. И в финале сделали победительницей второго сезона проекта.

voice1tvvoice1tv
Важные слова от бессменного ведущего #Голос, #ГолосДети и #Голос60+ Дмитрия Нагиева @nagiev.universal. #ВместеСправимся #голос #голосдети #дмитрийнагиев #первыйканал #voice1tv #1tv
3614 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Шоу: Голос»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Покажи свое «Место силы»: Телеканал «Моя Планета» запускает фотоконкурс
8 апреля старт ежегодного конкурса для путешественников и фотографов «Моя Планета. Место силы». Лучшие снимки станут частью фотовыставки, которую увидит вся страна. Работы принимаются до 20 мая.
Новости 24
После заключения новой сделки ОПЕК Владимир Путин созвонился с Президентом США и Королем Саудовской Аравии
Приложение «Госуслуги Стопкоронавирус» для цифровых пропусков не будут применять в Москве
В Москве скончались еще 10 пациентов с коронавиурсом
Борис Джонсон поблагодарил медсестер, которые сидели у его кровати 48 часов
Страны ОПЕК одобрили крупнейшее в истории сокращение добычи нефти на 9,7 миллионов баррелей в сутки
В мире от коронавируса умерли более 100 тысяч человек
ВОЗ: Число зараженных коронавирусом в мире приблизилось к 1,7 миллионам
"Гонорар зависит от успеха": Адвокаты смогут претендовать на часть выигранной клиентом в суде суммы
На всех въездах в Москву перекрыты несколько полос движения
Эксперты ВЭБ расказали, как коронавирус повлияет на доходы россиян
В Минкомсвязи назвали даты вывозных рейсов для эвакуации россиян из Амстердама и Бангкока
В Италии впервые за три недели замедлился прирост новых больных с коронавирусом
В Минэнерго предложили на полгода запретить импорт дешевого бензина
Новак прогнозирует кризис на мировом нефтяном рынке до конца года
РЖД отменяет 32 поезда из-за ситуации с пандемией коронавируса
В МИД России назвали "подлым приемом" поздравление Госдепа США с днем космонавтики без упоминания о Гагарине
Спецрейс для эвакуации россиян из Нью-Йорка запланирован на 14 апреля
В США рассказали о российском комплексе, которого боится НАТО
Путин утвердил новый состав Общественной палаты
Порядок оказания медпомощи беременным в Москве пришлось изменить из-за коронавируса
В ВОЗ объяснили рост новых случаев заражения коронавирусом в Москве
В Кремле предсказали ценовой хаос без сделки ОПЕК по сокращению добычи нефти
В Кремле призвали не "морозить экономику" в регионах с благоприятной обстановкой по коронавирусу
В Минкомсвязи запустили приложение для выдачи цифровых пропусков
Состояние здоровья Надежды Бабкиной: артистку вывели из комы, но она остается в реанимации
Президент Чехии Милош Земан - о сносе памятника Коневу: "Это смешной и глупый поступок"