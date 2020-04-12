Тотальный контроль и санация: Стало известно, как пройдет прямой эфир детского «Голоса»
Седьмой сезон детского «Голоса» продолжается на Первом канале и сейчас идет подготовка к прямому эфиру проекта, который состоится 17 апреля.
Часть финалистов уже определилась: Софья Туманова, Кристина Силлер, Олеся Казаченко, Софья Лорьет, Миржан Жидебай и Артем Морозов.
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Однако по старой доброй русской традиции «Голос.Дети» помогает тем, кому не повезло. Поэтому 17 апреля пройдет дополнительный — точнее, спасительный — тур шоу. В котором выступят дети, прошедшие поединки, но не прошедшие «песню на вылет».
Напомним, кто это.
Команда Меладзе: София Бутаменок, София Фоменко, Кирилл Александров.
Команда Гагариной: Варя Глухова, Артём Фокин, Таисия Скоморохова.
Команда Басты: Елизавета Сметанникова, Анна Прокопенко, Иван Кургалин.
https://www.instagram.com/p/B-0EfFKFjir/
Из перечисленных только по одному ребенку от команды пройдут в финал. Везунчиков определят зрители.
- Я с радостью займусь вокалом и учебой одновременно, раз Дмитрий Нагиев объявил дополнительный этап, - пояснила Аня Прокопенко. - Иногда это получается делать, иногда нет. Хочу покорить сердца зрителей, раз еще раз дали такую возможность. Как это сделать? Что-нибудь придумаю: станцую, спою, выкрикну. Очень волнуюсь перед прямым эфиром.
Но самое интересное в сложившихся условиях — это то, КАК пройдет прямой эфир. В условиях повышенной опасности из-за пандемии коронавируса организаторам шоу надо будет приложить исключительные усилия, чтобы обезопасить детей и всех участников группы от заразы.
Как стало известно «КП», для съемок в прямом эфире будут приняты беспрецедентные меры: скрупулезная санация помещений, микрофонов, кресел и всего, к чему прикасаются юные артисты и наставники.
Обработка помещений антисептиками.
Спецодежда для техперсонала — маски, перчатки и все прочее.
Тотальная минимизация сотрудников съемочной площадки. Обычно на площадке слоняются толпы людей, не имеющих никакого отношения к процессу. В этот раз вход для них будет закрыт.
И — такое впервые в шоу — полное отсутствие зрителей. Да, здоровье дороже живых аплодисментов.
Дети уже начали полноценные репетиции перед прямым эфиром — это их последний шанс вернуться в шоу. Как мы помним, иногда такая возможность может и победу принести. Так было с Сабиной Мустаевой из команды Максима Фадеева. На этапе «песня на вылет» наставник девушку отцепил, а потом зрители вернули Сабину в ходе дополнительного тура. И в финале сделали победительницей второго сезона проекта.
ИСТОЧНИК KP.RU
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