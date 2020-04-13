Трагедия звезды фильма "Любовь и голуби": Нина Дорошина всю жизнь металась между Ефремовым и Далем

Актриса Нина Дорошина обрела любовь и славу после выхода на экраны фильма "Любовь и голуби", который снял режиссер Владимир Меньшов в 1984 году. И если героиня Дорошиной в картине смогла сохранить семью, то в реальной жизни у звезды все сложилось иначе. У нее был бурный роман с Олегом Ефремовым, она два раза выходила замуж. Сначала за актера Олега Даля, а потом за своего давнего поклонника. При этом с Далем продолжала общаться вплоть до его смерти. А в конце жизни знаменитость жалела лишь о том, что так и не стала матерью.

Нина Дорошина окончила Театральное училище имени Щукина, где ее однокурсниками стали Лев Борисов и Александр Ширвиндт. С 50-х годов Нина Михайловна начала сниматься в кино, дебютировав в картине "Сын", а затем сыграла в "Первом эшелоне". Во время работы над этой лентой она познакомилась с Олегом Ефремовым и по уши в него влюбилась. Но любвеобильный Ефремов внимания на юную Нину не обращал.

В фильме «Первый эшелон» (1955 г.) Нина сыграла вместе с Олегом Ефремовым.Фото: кадр из фильма

Тем не менее, когда он начал собирать артистов для "Современника", то пригласил Дорошину. В тот период она жила за городом, куда невозможно было добраться из Москвы поздней ночью. Поэтому Ефремов, который жил с мамой в коммуналке на Арбате, иногда приглашал Нину ночевать к себе домой.

Дорошина рассказывала, что, когда Олег Николаевич наконец обратил на нее внимание и весть об их романе дошла до его тогдашней возлюбленной Ирины Мазурук, та явилась в театр и предупредила Дорошину: "Имей в виду, Нина, рука у меня тяжелая".

Нина Михайловна отношений с Олегом Николаевичем ждала несколько лет, поэтому не отступила. За их романом следила вся театральная тусовка. А потом, как гром среди ясного неба, известие - Алла Покровская беременна от Ефремова и собирается рожать.

Актриса Людмила Иванова, вспоминая тот период, рассказывала, что любовь к Ефремову жила в сердце Дорошиной всю ее жизнь. Когда второй муж Нины однажды предложил снять со стены портретик Ефремова, Дорошина отчеканила: "Вот ты отсюда и уйдешь. А Ефремов висел и будет висеть!". Этот портрет действительно был рядом с кроватью Нины Михайловны до ее последних дней.

Когда Олег Николаевич все же женился на Покровской, Дорошина то ли назло ему, то ли действительно по зову сердца связала свою судьбу с Олегом Далем. Нина Михайловна была намного старше молодого артиста. Именно ей поручили помочь новичку быстрее освоить репертуар. А потом их утвердили на роли в фильм "Первый троллейбус". Съемки проходили в Одессе. Вскоре всем стало заметно, что Даль обожает Дорошину. Их роман в итоге начался после того, как Дорошина получила телеграмму от Ефремова. Он писал, что не сможет приехать к ней. Нина Михайловна расстроилась и ночью пошла купаться в море и едва не утонула. На берег ее вытащил Даль.

В Одессе они сыграли импровизированную свадьбу, без росписи. Вернувшись в Москву, молодые поселились у друзей, а через несколько месяцев расписались по-настоящему. Об этой легендарной свадьбе, которая закончилась скандалом, потом еще долго говорили. Все было хорошо до тех пор, пока не появился Ефремов. Он пришел и сказал: «Давайте танцевать!». И силой Нину притянул к себе на колени. Мать и сестра Даля тут же встали и ушли. А Даль зарыдал и выбежал из комнаты, передают "7 Дней".

В картине «Первый троллейбус» (1964) одним из партнеров Дорошиной был Олег Даль.Фото: кадр из фильма

Даля долго не могли найти, но потом он все же вернулся к Нине. К ним в гости потом приходил и Ефремов, и даже оставался ночевать. Нина Михайловна, вспоминая про свою тогдашнюю жизнь, говорила: "Ошибкой было не то, что я потом вернулась к Ефремову. А то, что я пыталась клин клином вышибить и пошла на этот брак с Далем. Никогда не пытайтесь вышибить клин клином…".

В итоге с Далем она развелась через два года, с Ефремовым же встречалась еще 10 лет. "Я порвала с ним только тогда, когда он увлекся Анастасией Вертинской. Он влюбился в нее очень сильно, и этого я уже выдержать не могла. И тут как раз за мной стал очень красиво ухаживать осветитель из нашего театра, и я вышла за него замуж", - вспоминала актриса.

После разрыва с Дорошиной Даль еще дважды женился, но неоднократно приходил к бывшей жене. Говорят, что любил он всю жизнь только ее. Пришел Даль и накануне своей кончины. "Он приходил прощаться - это было очевидно", - объясняла поступок бывшего мужа Нина Михайловна.

А когда умер ее второй муж, с которым она прожила 20 лет, Дорошина осталась одна. В августе 2017-го стало известно, что у звезды возникли серьезные проблемы с ногами, она почти не вставала с постели. "Мышцы ног атрофировались, мучает астма и радикулит. Мне никто не помогает. Я одна", - сетовала Нина Михайловна.

Позже к этим болячкам вскоре добавились и проблемы с сердцем. Умерла актриса 21 апреля 2018 года в возрасте 83 лет от сердечного приступа.

Через год после ее смерти дочь Олега Ефремова заявила: "Папа всегда любил только Нину Дорошину". По ее словам, отношения отца с Ниной Дорошиной длились всю его жизнь. "Но она ни разу не задала ему неправильных вопросов. Не спрашивала: «Когда же ты женишься на мне, Олег?». У него-то была я, был сын Миша, а у нее ничего", - рассказывала Анастасия Ефремова.

Сама Дорошина однажды сказала: "Сейчас, когда давным-давно нет уже ни Олега Николаевича, ни Даля, я думаю: почему мы так мучили друг друга? Зачем все это было нужно? Почему мне так хотелось, чтоб Олег на мне женился? Почему мне было не родить ребенка от любимого человека? Просто радоваться тому, что у меня есть сейчас, и быть счастливой. А в результате, когда тебе уже за 80, лежишь одна в квартире и понимаешь, как была счастлива тогда. Но не умела этого ценить…".