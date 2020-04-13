Коронавирус поможет остановить потепление и спасти жизнь на Земле?

НЕ ЛЕТАЕМ И НЕ ЕЗДИМ

Так, согласно исследованию журналистов газеты Financial Times, объем вредных выбросов только от самолетов сократился в мире почти на треть из-за массового прекращения авиаперелетов вследствие пандемии коронавируса. Изучив данные 6 млн перелетов на веб-сервисе FlightRadar24, который мониторит перемещение самолетов по всему миру в реальном времени, из-за пандемии в последнее время было отменено около 1 млн авиарейсов, то есть в атмосферу Земли не были выброшены 28 млн тонн диоксида углерода, что меньше на 31% по сравнению с выбросами в марте прошлого года.

Говорят, в Китае спутники NASA еще два месяца назад зафиксировали значительное снижение уровня загрязнения воздуха, а в Москве после введения режима самоизоляции атмосфера стала чище в пять раз.

Снизились выбросы отработанных газов по всему миру – мы стали по минимуму использовать автомобили, часть производственных предприятий ушли на карантин – самое время оцифровать эффект и какие-то из новых привычек взять с собой в будущее, когда пандемия уйдет совсем.

СМЕРТЕЛЬНЫЕ 4 ГРАДУСА

Ведь согласно построенной учеными модели устойчивости биосистем при различных сценариях климатических изменений при плохом варианте развития событий экосистемы океана ждет кризис уже в нынешнем десятилетии, а еще через 20 лет катастрофа охватит биосистемы суши – эти исследования опубликованы в последнем номере журнала Nature.

Мы помним, что в Парижском соглашении по климату стоит мировая задача удержать рост глобальных температур на уровне двух градусов Цельсия до конца 21 века, но уже становится очевидно, что атмосфера Земли станет теплее на четыре градуса, если антропогенные выбросы углерода останутся на нынешнем уровне. И это приведет к катастрофической потере биоразнообразия во всем мире, последствия потепления грозят 73 процентам биологических видов на Земле. Такого повышения температуры, по мнению ученых, не выдержат 15 процентов всех животных.

Особенно уязвимыми при этом окажутся биосистемы тропических зон океана, где коралловые рифы содержат до четверти всей морской жизни. По словам ученых, такие явления как массовое обесцвечивание кораллов Большого Барьерного рифа, указывают на то, что это уже происходит в некоторых местах, а к 2050 году процессы необратимых изменений могут сместиться к более высоким широтам.

Причем разрушение экосистем происходит не постепенно, а резко, при пересечении ими определенного температурного порога, с которым многие виды уже не способны справиться.

НЕ ВИРУСОМ ЕДИНЫМ…

Нам возразят - в России есть проблемы посерьезнее глобального потепления, ведь экология каждого региона гораздо сильнее зависит не от выбросов, а от работы элементарных систем жизнеобеспечения, от местных систем очистки воды до наличия современных технологий утилизации отходов. Например, для Калининградской области с её миллионным населением гораздо важнее тот вред, который мы сами наносим себе и окружающей среде, считает доцент кафедры ихтиологии и экологии КГТУ Сергей Кондратенко: "Пока о каких-то бонусах пандемии говорить рано. В городе стало чуть меньше общественного транспорта, и всё. Вряд ли это сильно скажется на атмосфере", — передает слова ученого местный сайт «Клопс».- "За счёт различных видов загрязнений мы меняем химический, электромагнитный и радиационный фон планеты. Например, в Калининграде городские очистные сооружения запустили только несколько лет назад, до этого всё шло в Преголю и залив. Можете представить тот химический бульон, который поступил с туалетов и предприятий в окружающую среду?", — резюмировал Кондратенко.