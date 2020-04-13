Армия отбивает регионы у коронавируса

Более 30 тысяч квадратных метров продезинфицировали расчеты батальона радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Южного военного округа (ЮВО) на автовокзале и железнодорожном вокзале Астрахани минувшей ночью.

- Для обработки территории военные специалисты задействовали 4 специальных автомобиля АРС-14КМ. Распыление специального раствора ДТС-ГК на дорожное покрытие, перроны и тротуары осуществлялось с использованием насадки ДН-3, - сообщили в Минобороны России.

Всего в ходе ночных работ в Астрахани было задействовано шесть специальных автомобилей АРС-14КМ, доставленных военнослужащими соединения РХБЗ ЮВО из Волгоградской области. В результате силами шести расчетов за ночь были продезинфицирован Областной клинический противотуберкулезный диспансер, стены, фасады зданий и дорожное покрытие города общей площадью более 45 тысяч квадратных метров.

В это же время подразделения РХБ защиты 49 армии ЮВО приступили к дезинфекции мест скопления людей в Ставропольском крае, на Кубани, в Адыгее и Карачаево-Черкесии.

СПРАВКА "КП"

Станция АРС-14 предназначена для специальной обработки техники, участков местности и дорог, временного хранения и транспортирования воды и дегазирующих растворов, пылеподавления на местности, пожаротушения и создания аэрозольных завес. Двигаясь со скоростью 5 км/час, станция способна обрабатывать полосу местности длиной до 700 метров.