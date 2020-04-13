У мэра города Рошаль обнаружен коронавирус

В скорую обратился мэр города Рошаль Фатахов Нияз Мирзакремович. Мужчина чувствовал себя нехорошо несколько дней. Испугавшись, что это может быть тот самый вирус, градоначальник вызвал скорую помощь.

«12 апреля в скорую обратился мэр города Рошаль Фатахов Нияз Мирзакремович. Мужчина сообщил, что уже несколько дней у него держится температура 39,5. Нияза госпитализировали и взяли анализ на коронавирус, который оказался положительным,» - рассказал KP.RU источник в здравоохранении.

В настоящий момент мужчина находится на домашней самоизоляции в квартире на юге столицы, чувствует себя хорошо.

- Я вот только сдал анализ, жду результатов. До этого сдавал, был отрицательный. Чувствую себя хорошо, температуры слава богу нет, - сообщил kp.ru сам глава города.

Так как Нияз Мирзакремович сдал анализы днём 12 апреля, их результаты стали известны только сегодня с утра. Источник Kp.ru пояснил, что результаты подтверждённых диагнозов ещё не сообщены заболевшим.