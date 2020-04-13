Русские хоккеисты опять бегут в Америку: два десятка игроков КХЛ готовы уехать в НХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) в ближайшие месяцы опять отдаст оброк заокеанской НХЛ своими игроками. Как только снимут карантин, в Северную Америку улетят Кирилл Капризов, а с ним еще два десятка российских звезд. С этим надо смириться: КХЛ - донор Национальной хоккейной лиги, ей нечем удержать своих топ-игроков.

У хоккейного ЦСКА черные дни. Сразу два его лидера готовы уехать в Национальную хоккейную лигу. Сначала контракт с армейцами отказался продлевать нападающий Кирилл Капризов. Более того, если сезон в НХЛ возобновится, то он еще сможет успеть сыграть за «Миннесоту» этим летом.

А следом за Капризовым с ЦСКА расстается вратарь Илья Сорокин – его ждут «Айлендерс». И это потери и для армейцев, и для КХЛ – в нашей лиге не так много узнаваемых звезд, чтобы не жалеть об их уходе.

Илья СорокинФото: GLOBAL LOOK PRESS

Но это еще что. Ранее контракты с клубами НХЛ подписали Александр Барабанов из СКА и Григорий Денисенко из «Локомотива». А на очереди целая сборная звезд КХЛ - Артем Зуб, Никита Нестеров, Никита Трямкин, Александр Романов, Михаил Григоренко… Список там длинный и очень для КХЛ грустный.

Наверняка не все из парней уедут, кого-то удастся удержать. Но аргументов за то, чтобы уезжать, все больше.

Загибайте пальцы:

- «Потолок зарплат» в КХЛ. Со следующего сезона он опускается до отметки 900 млн рублей. А значит, что богатые клубы вынуждены будут вычеркивать из своих зарплатных ведомостей некоторых звезд. А уж искать дополнительные деньги, чтобы удержать лидеров увеличением зарплаты станет совсем трудно.

- Взлетевший курс доллара. Тут все ясно. Даже с сумасшедшими американскими налогами.

- Кризис после карантина. Мало кто из клубов КХЛ представляет себе свой бюджет на будущий год. «Адмирал» уже скончался. Что будет с остальными?

- Законодательная инициатива. Три недели назад президент ФХР Владислав Третьяк и глава комитета Госдумы по спорту Михаил Дегтярев предложили поправки в Закон о спорте. Например, обязать при переходе в зарубежный клуб платить компенсации нынешним командам и детским школам за воспитание спортсменам. Во что выльется это предложение, пока предсказать невозможно.

Так что если бежать из КХЛ в Америку, то сейчас самое подходящее время.