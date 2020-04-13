Алла Михеева: «Меня называли Алка-палка, ненавидели всей группой и хотели избить»

Обычно ведущая рубрики «Острый репортаж» в «Вечернем Урганте» и шоу «Dance Революция» Алла Михеева отыгрывает роль наивной и недалекой дурочки. Большинство людей считают, что так оно и есть. Видимо, неплохая актриса. Ведь влогу «вМесте», специализирующемуся на личных признаниях, Алла дала открытое и честное интервью в роли самой себя. Без кривляний и жеманства.

ПРО ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ

«Не скажу, что моя семья жила плохо, но с точки зрения моих одноклассников у меня не было вещей, по которым оценивали, крутая ты девчонка или нет (девушка родилась на Украине, детство провела в Кемеровской области, а потом переехала в Петербург — Авт.). У меня не было телефона с определителем или евроремонта. Помню, как пригласила одноклассников в гости на день рождения, а потом они меня подкалывали: что на деньги, сэкономленные с питания, я купила телефон с определителем (АОН). Это отразилось на мне. Когда я начала работать на Первом канале, то первые деньги, довольно большие, я потратила на ремонт в доме родителей».

ПРО ФИГУРУ И ВНЕШНОСТЬ

«Я стеснялась своего тела. Никогда не была обладательницей пышных форм, и меня обижали из-за того, что я худая: «Алка-палка». Наверно, я испытывала комплексы по поводу внешности. К тому же в подростковом возрасте у меня появилось витилиго (нарушение пигментации, белые пятна на коже). Я жутко стеснялась этого и думала, что никогда в жизни не понравлюсь ни одному мальчику и не стану актрисой. А когда вошла во взрослую жизнь, поняла, что мне это никак не мешает, расцвела и стала нравиться мальчикам».

ПРО ПЕРВУЮ ЛЮБОВЬ

«Довзрослая любовь у меня была к Игорю. Он жил рядом с моей бабушкой. Я ездила в Черногорск к бабушке на лето — и там был Игорь. С ним у меня и был первый поцелуй. Мы играли в «Кис-брысь-мяу». Я стеснялась, мне не очень понравилось, но к нему были чувства. Думаю, у меня была полу-неразделенная любовь. Я любила его больше, чем он меня».

ПРО ПЕРИФЕРИЙНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ПЕТЕРБУРГА

«Я приехала в Петербург в 15 лет одна — поступать в колледж. Денег было только на билет. Ехала на поезде 4 дня. Я поступила, как папа и хотел, в Инженерную школу одежды на бухгалтера-экономиста. Было безумно сложно. Помимо непростых дисциплин, у меня были плохие отношения с одногруппницами. Ко мне были очень требовательны, потому что я начала сниматься в молодежном питерском сериале «ОБЖ» - педагоги все время меня заваливали. Тройку по математике мне поставили за то, что я из периферии. Да, Питер навил мне комплексов. Я впервые узнала, что с мальчиком опасно встречаться, если у тебя нет питерской прописки. Если девочка из провинции начинает с ним встречаться, то это происходит ради прописки. Какой-то ужас, кошмар!»

Кадр из сериала "ОБЖ"

ПРО ТРАВЛЮ

«В колледже в группе у нас учились только девочки. Это ужас. Меня ненавидели там. Хотели побить. Я считалась выскочкой, даже если читала стихотворение по литературе лучше других. Если побеждала в конкурсах или снималась в сериале «ОБЖ», это тоже было плохо. При этом ко мне подходили и втихаря фотографировались, потому что признаться в дружбе со мной было стыдно. Буллинг был. Девчонки собирались избить меня. Я даже пришла в слезах к художественному руководителю «ОБЖ» Максиму Демченко, и он сказал: «Никогда не иди по головам. На зло не отвечай злом. Все, что твое, будет твоим. Сосредоточь эмоции на будущем».