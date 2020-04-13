Часы «Ролекс», украшения от «Тиффани» и орден Александра Невского: горничная обокрала семью известной инста-блогерши

10 апреля в полицию обратилась 25-летняя Аида Алиева - звезда ютуба и инстаграма, прославившаяся роликами со своим пением. Девушка сообщила полицейским, что стала жертвой ограбления. По словам девушки, все случилось еще в январе, во время переезда. Переносить вещи семье помогала их домработница, на которую и пало подозрение.

Аида не стала сразу обращаться в полицию, а попыталась по-человечески решить вопрос напрямую с проворовавшейся горничной. Девушка связалась с домработницей и попросила вернуть похищенное. Горничная отрицать вину не стала и пообещала отдать все, что украла у Аиды. Однако, спустя несколько месяцев украденные ценности так и не были возвращены. Терпение блогерши лопнуло, и она отправилась в полицию.

aida.alieva.official Аида Алиева

«Полицейскими было получено заявление от 25-летней Аиды, в котором потерпевшая просит принять меры к обокравшей ее домработнице. Девушка сообщила, что недобросовестная горничная при переезде похитили у семьи: наручные часы марки «Audemars Piguet» стоимостью 2000 долларов США, наручные часы марки «Rolex» стоимостью 2000 долларов США, золотое кольцо с ножкой с бриллиантом стоимостью 3000 долларов США, золотое кольцо с драгоценным камнем топазом стоимостью 3500 долларов США, золотое кольцо с бриллиантами марки «Tiffany» стоимостью 500 000 рублей, два обручальных золотых кольца стоимостью 250 000 рублей и 350 000 рублей, золотые четки стоимостью 5000 долларов США, а также государственную награду «Орден Святого Александра Невского». Общий ущерб от действий домработницы составил 2 059 605 рублей,» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

aida.alieva.official Как поживает мой цветник ? Решила порадовать вас новыми Масочками , надеюсь хоть так, немножечко я подниму вам настроение .

На следующий же день после обращение Аиды в полицию, на севере Москвы была задержана ее бывшая домработница. Женщина сразу признала свою вину и написала чистосердечное признание, в котором пояснила, что украденные вещи давно продала неизвестным ей лицам. В настоящее время экс-домработница задержана. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ - Кража.