Алексей Кудрин: «Безработных станет в 3 раза больше»

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин дал большое интервью телеканалу РБК. «Комсомолка» выбрала самые яркие высказывания человека, который был министром финансов во время глобального кризиса 2008 года.

8 МИЛЛИОНОВ БЕЗРАБОТНЫХ

- Во время нынешнего кризиса число безработных в стране вырастет с 2,5 млн человек до 8. Возможно, это случится уже до конца 2020 года. Но так будет не всегда: произойдет перезапуск экономики, рост спроса и потребления, возобновит работу малый и средний бизнес, поэтому число безработных уменьшится.

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сейчас спрос на некоторые виды услуг исчез полностью. Не востребованы рестораны, спорт, развлечения. При этом компании не знают, как долго они будут в таком положении. Такая же ситуация во многих странах. Например, в США число увольнений растет взрывными темпами – до 700 тысяч человек в неделю. У нас порядка 30% сотрудников в неоплачиваемых отпусках. Если ситуация затянется, их могут уволить.

Во время кризиса 2008-2009 годов мы не дали умереть слабым. Были приняты решения о поддержке бизнеса, вообще сокращений избежать не удалось, но многие остались на плаву, даже не всегда эффективные компании.

ПОРА РАСПЕЧАТЫВАТЬ КУБЫШКУ

- Сейчас нужно добавить денег экономике. Сделать это можно за счет смягчения денежно-финансовой политики ЦБ и использования средств Фонда национального благосостояния. Открывать ФНБ нужно, но аккуратно. Примерно в том же объеме, что и заимствования на рынке. Пакет поддержки экономики должен быть минимум 7% ВВП.

БАНКИ ПОД УДАРОМ

- Следующая стадия кризиса коснется банков. Возможно, через полгода уже нужно будет их спасать. Все-таки отсрочки по платежам и реструктуризация кредитов увеличивают риски для финансовых организаций. Риски копятся, но ЦБ считает, что у него достаточно инструментов, чтобы эту поддержку оказать.