В России появились тесты, определяющие иммунитет к коронавирусу: они помогут спасать тяжело больных

В Роспотребнадзоре сообщили, что первые отечественные тесты на выявление антител к коронавирусу SARS-CoV-2 зарегистрированы! Это важно, потому что антитела в крови появляются у тех, чей организм научился бороться с вирусом. Разработал тест-системы все тот же новосибирский Государственный научный центр «Вектор».

- Тест-система прошла все необходимые технические и клинические испытания. Регистрационное удостоверение выдано в установленном законом порядке и является бессрочным. Новый диагностический инструмент позволит ретроспективно (по окончании болезни, – прим. ред.) выявлять переболевших, изучать популяционной иммунитет и проводить оценку эффективности разрабатываемых вакцин против COVID-19, - сообщают в Роспотребнадзоре.

Новый тест разработал новосибирский Государственный научный центр «Вектор».Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как объяснил «КП» доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Пирогова, кандидат медицинских наук Иван Коновалов, тесты на антитела медики ждут давно и возлагают на них большие надежды – с их помощью можно не только изучать развитие эпидемии, но и спасать тяжелых больных с COVID-19.

- Такие тесты можно применять для выявления людей, у которых инфекция протекала или протекает бессимптомно - при этом они являются вирусовыделителями (то есть даже не подозревают, что больны – а сами заразны!- прим. Ред.). А еще определять уже переболивших - часть из них могут стать донорами плазмы крови. Ее вводят пациентам в очень тяжелом, критическом состоянии с короновирусной инфекцией.

Готовые антитела из плазмы помогают перебороть болезнь.

Новый тест позволит выявлять переболевших, изучать иммунитет и проводить оценку эффективности разрабатываемых вакцин.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вице-премьер правительства Татьяна Голикова сообщила, что первые тесты будут сделаны в России уже на этой неделе. Предварительно планировалось, что их в первую очередь станут делать тем, кто выздоравливает, и медицинским работникам, многие из которых выбывают из строя, заразившись COVID на работе.

- То есть о массовом тестировании на антитела, скорее всего, речь пока не идет? – спросили мы у Ивана Коновалова.

- В первую очередь, конечно, эти тесты будут применяться Роспотребнадзором в его лабораториях. Поэтому говорить о том, что эти тесты сразу попадут в коммерческие центры, где их сможет сделать любой желающий, на первых порах не приходится. Но я думаю, что и как в случае с ПЦР-тестами, при увеличении объема производства и распределения тест-систем не только в федеральном центре, но и по регионам, постепенно дойдет и до коммерческого проведения тестов.

Применение плазмы крови с антителами к коронавирусу для лечения пациентов в критическом состоянии стали проводить сначала в Китае, потом в США, а затем и в России. Тех, кто переболел диагностированным коронавирусом, приглашают в клиники, там выделяют из них тех, кто может стать донором, у них забирают около 650 мл крови (стандартный объем для донора). Из нее добывают плазму с антителами к коронавирусу, очищают. После чего сыворотка с антителами готова и ее можно вводить больным. К сожалению, эта технология непроста. Для донорства есть существенные противопоказания, другие некоронавирусные инфекционные заболевания, например, некоторые онкологические болезни. Поэтому чем более массовыми будут исследования на антитела, тем больше потенциальных доноров можно найти.

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