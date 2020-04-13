2020-04-13T17:12:45+03:00
Общество

Эколог рассказал, как безопасно утилизировать использованную медицинскую маску

На сегодняшний день не существует технологии переработки одноразовых средств индивидуальной защиты, масса использованных масок может стать новой экологической проблемой
Анна ГЛАДКИХ
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Использованные медицинские маски перед тем, как выбросить в мусор, следует упаковать. Фото: shutterstock.comИспользованные медицинские маски перед тем, как выбросить в мусор, следует упаковать. Фото: shutterstock.com
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Продолжительность использования медицинских масок в среднем несколько часов, при этом в условиях захлестнувшей мир коронавирусной инфекции объемы производства и использования масок растут. В некоторых странах побережье уже завалено использованными одноразовыми масками, что особенно это опасно для животных, так как маски делают из нетканых синтетических материалов, а морские обитатели принимают их за еду.

Но это еще не все опасности, которые может таить в себе использованная маска. Дело в том, что в процессе использования материал, из которого сделана маска, становится влажным. В нем могут оседать бактерии и вирусы, именно поэтому маску необходимо регулярно менять и нельзя надевать повторно. Но и просто выбросить в мусорное ведро недостаточно – оказавшись на свалке маска может быть источником распространения вируса.

В первую очередь, использованные медицинские маски перед тем, как выбросить в мусор, следует упаковать.

«У медицинских учреждений есть договоры на обезвреживание медицинских отходов. Но в быту маски просто выбрасываются в мусор. Использованную маску нужно упаковать и продержать в упаковке трое суток. После трех суток она становится менее опасна», - рассказал глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов телеканалу Вместе-РФ.

Эколог заметил, что чаще всего использованные маски не опасны, но системно это проблема не решена, и регулирование сферы обращения с медицинским отходами остается сложным вопросом. Эта тема не отрегулирована, не входит в нацпроекты и не связана с мусорной реформой. При этом тревогу по поводу обеспечения безопасности при утилизации масок бьют именно те, кто обращается с этими отходами.

«Регоператоры этой проблемой не занимаются. Маску нельзя переработать, ее повезут на места временного складирования, - отметил Исмаилов. - У них должны быть предусмотрены все средства защиты, руководитель юридического лица обязан обеспечить безопасную работу своим сотрудникам».

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