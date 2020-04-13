Раздельный сбор мусора в Москве: 5 важных вопросов

С начала этого года Москва и Московская область официально перешла на раздельный сбор мусора. Бумагу, пластик, стекло и металл теперь нужно выбрасывать отдельно. Специальные контейнеры для вторсырья появились уже в каждом дворе.

1 – С чего начать?

Для того, чтобы начать разделять мусор, вовсе не обязательно заводить дома несколько разных контейнеров для сбора отходов разного типа.

—Начните с двух контейнеров. Один – для смешанных отходов, которые у вас уже есть. Второй — для вторичного сырья, в него кладите то, что принимается рядом с вашим домом, - рассказала руководитель движения «РазДельный Сбор» Валерия Коростелева порталу «Открытые НКО».

Сейчас в Москве и Московской области почти везде на переработку принимают стекло, макулатуру, металл и пластик.

Органические отходы в идеале нужно компостировать – попадая на свалку они выделять сероводород и метан, и загрязнять окружающую территорию, но в большинстве московских квартир нет условий для организации компостной ямы. Другое дело, если вы живете за городом или у вас есть дача – задумайтесь над покупкой компостного ящика – это стоит порядка 2 000 рублей, но эти затраты с лихвой окупятся, когда вы сможете получать из пищевых отходов удобрение для своего огорода.

2 – Какой пластик можно сдавать?

Сегодня в широко используется несколько видов пластика, и все они имеют разную температуру плавления, а потому и перерабатывать их нужно отдельно. Поэтому в контейнер, который стоит в вашем дворе, можно складывать не весь пластик.

— В контейнер во дворе можно сдавать пластиковые бутылки, канистры, флаконы, пластиковые ящики, в некоторых районах еще принимают пенопласт. Тут в данном случае смотреть на маркировку не надо. Крышки, этикеты у бутылок снимать не надо, выковыривать дозаторы тоже.

Желательно только избавиться от термоусадочной пленки, которая как чулок обтягивает емкость целиком, потому что она потом затрудняет переработку.

Так или иначе, предприятия по переработки пластика сперва отправят все собранное вторсырье на досортировку.

3 – Мыть или сминать?

Споласкивать ли пластиковую тару перед тем, как отправить ее на переработку – это скорее вопрос этики. Не стоит забывать, что на приемке вторсырья тоже работают люди и им было бы приятнее работать с чистым пластиком.

— Но если вы идете по улице, выпили йогурт, то вполне можно плотно закрыть опустошенную бутылку и выбросить в синий контейнер. Все это отмоется на сортировке, — говорит Валерия Коростелева.

Перед сдачей пластиковую тару лучше сжать – так она будет занимать меньше места.

4 – Что макулатура, а что мусор?

Определить это не так уж сложно – бумагу нужно надорвать, и, если она рвется – она сгодится в макулатуру.

— Сдавайте все вместе в синий контейнер и не переживайте. Основные исключения – это Tetra Pak упаковка (но вряд ли у вас получится ее легко надорвать, вы увидите, что там есть пленка и фольга), бумажные стаканчики с полиэтиленовой пленкой, а также салфетки, туалетная бумага, бумажные полотенца, яичные подложки.

При подготовке макулатуры важно, чтобы она была упакована компактно и не содержала крупных металлических или плавтиковых включений.

5 – Как быть с опасными отходами?

На упаковке может стоять знак «Не выбрасывать» (перечеркнутая урна), это значит, что предмет представляет собой опасный отход. Чаще всего это батарейки и лампочки. Также нельзя выбрасывать в контейнер во дворе пришедшую в негодность бытовую технику.

—Батарейки сейчас принимаются во многих супермаркетах, лампочки, как правило, в управляющих компаниях. Старую технику также нужно сдавать в пункты приема, они точно есть в «М-видео» и «Эльдорадо», — говорит Валерия Коростелева.

Также к опасным отходам относятся использованные шприцы, блистеры от таблеток, и простроченные лекарства, бытовая химия. Такие отходы можно сдать в пункты приемки группы компаний «Управление отходами».