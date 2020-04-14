«Без души и просвещеннейшая умница – жалкая тварь»

Как правило, при имени Фонвизина у человека всплывает одна фраза - Митрофанушка восклицает: «Не хочу учиться, хочу жениться!» А дальше многим приходится напрягать память, чтобы вспомнить простейший сюжет «Недоросля» - комедии с толстыми нравоучениями, в которой каждый персонаж носит говорящее имя (Правдин, Вральман), и финал которой очевиден с самого начала. В восьмом классе большинство подростков читают эту пьесу, словно принимают таблетку, которую зачем-то суют взрослые - и тут же о ней забывают. Денис Фонвизин кажется заслоненным той великой русской литературой, которая пришла после него. Постановки по «Недорослю» нелегко представить в современных московских театрах (кроме разве что Малого). «Недоросль» не выглядит актуальным. Крепостное право исчезло, просвещение победило, теперь даже участники «Дома-2» не только умеют читать и считать, но даже худо-бедно разбираются в «еоргафии». Правда, наверняка путают Стародума со Скалозубом.

Но это прелестная, хоть и покрытая толстым слоем пыли пьеса. Если вчитаться, сквозь нее проступит целый век, яркий и разноцветный. Ее персонажи, несмотря на свои прямолинейные фамилии - совершенно живые люди со своими заскоками. Простакова (а ей, как напомнил читателям Станислав Рассадин, автор одной из лучших книжек о Фонвизине, всего-то навсего года 32) вышла замуж за тюфяка и всю свою нерастраченную страсть направила на сына. Митрофанушка - вовсе не дебил, просто раздолбай, искренне не понимающий, зачем ему арихметика (и, в общем, да, там и тогда он мог без нее прожить) - как современные школьники не понимают, зачем им валентность углерода, ведь никогда потом не пригодится. Скотинин, в чьей фиксации на свиньях есть что-то гоголевское (и что-то по-своему трогательное). Наконец, Стародум, друг честных людей, который, конечно, покажется занудой, но втолковывает современному читателю совершенно верные вещи. «Прямое достоинство в человеке есть душа, без нее просвещеннейшая умница – жалкая тварь». «Зла никогда не желают тем, кого презирают; а обыкновенно желают зла тем, кто имеет право презирать». «Не имей ты к мужу своему любви, которая на дружбу походила б. Имей к нему дружбу, которая на любовь бы походила. Это будет гораздо прочнее».

Жизнь автора этих строк была не особо богата событиями. Он родился в семье бывшего военного Ивана Фонвизина, о котором отзывался потом как об образце добродетели (считается, что именно он - основной прототип благородного Стародума). Учился в гимназии при только-только открытом Московском университете, потом стал его студентом - но тут же перешел на службу в Коллегию иностранных дел. Стал секретарем кабинет-министра и личного друга императрицы Ивана Елагина, а через несколько лет - секретарем графа Панина, фактического министра иностранных дел России. Много переводил иностранных авторов, потом начал писать сам - и комедия «Бригадир» пользовалась большим успехом, а «Недоросль» и вовсе обернулся триумфом. Всю жизнь страшно страдал от головных болей, перенес несколько апоплексических ударов и умер в возрасте 47 лет.

Вот несколько любопытных фактов о нем - может, они потом когда-нибудь всплывут у вас в голове, например, когда вы будете проезжать станцию метро «Фонвизинская».

Фонвизин и сам был недорослем. В ранней юности. И в этом ничего обидного: в XVIII веке это слово значило всего лишь «молодой дворянин, не достигший совершеннолетия и не поступивший ещё на государственную службу». Можно найти в нем и что-то от Митрофанушки. Он вспоминал: «Учились мы весьма беспорядочно. С одной стороны, причиною тому была ребяческая леность, а с другой — нерадение и пьянство учителей». С удовольствием вспоминал, как на экзамене по географии один школьник на вопрос «Куда течет Волга?» ответил «В Черное море», а другой - «В Белое», сам же Фонвизин честно ответил: «Не знаю». Якобы экзаменаторы так восхитились его честностью, что немедленно присудили медаль.

В его фамилии не хватает пробела. Сам он всегда подписывался «Фон Визин». Его предок был рыцарем Ливонского ордена, чей сын перешел на службу к Ивану Грозному. Этого сына звали Денисом (имя не самое популярное в России, особенно тогдашней) - и в его честь назвали будущего автора «Недоросля». «Фон» и «Визин» слились воедино только спустя десятилетия после его смерти, по произволу литературоведов, которым захотелось подчеркнуть: автор был не каким-то там немцем, а «из перерусских русским».

Он вдохновлялся творчеством Екатерины II. Ну ладно, это немножко преувеличение. Но императрица, как известно, не только переписывалась с Вольтером, но и сама баловалась литературой и драматургией, и считается, что один из источников «Недоросля» - ее пьеса «О, время». Героиня, госпожа Ханжахина (от слова «ханжа») во многом напоминает Простакову. Впрочем, отношения Фонвизина с императрицей были чрезвычайно сложными. Ей весьма понравилась комедия «Бригадир» (которую автор читал ей вслух), но со временем он начал ее сильно раздражать. Между ними развернулась полемика прямо на страницах журнала «Собеседник любителей российского слова» - в 1783-м Фонвизин опубликовал там свои довольно неудобные вопросы, а Екатерина опубликовала довольно едкие ответы.

Сегодня он бы не вылезал из ЦУМа. Фонвизин уделял одежде очень много внимания, и в письмах из-за границы сообщал: «Хочу нарядиться и предстать в Италию щеголем… Это русский сенатор! Какой знатный вельможа! Вот отзыв, коим меня удостоивают; а особливо видя на мне соболий сюртук, на который я положил золотые петли и кисти…» Любил и поесть: однажды на обеде взял к супу пять больших пирогов. «Что ты делаешь?» - изумился хозяин. - «Давно ли ты мне жаловался на тяжесть своей головы?» — «По этой самой причине, ваше сиятельство, и стараюсь я оттянуть головную боль, сделав перевес в желудке!»

Он несколько раз путешествовал по Европе, но ему не понравилось. Его все (кроме климата) раздражало в путешествии по Франции. «Рассудка француз не имеет и иметь его почел бы несчастьем своей жизни, ибо оный заставил бы его размышлять, когда он может веселиться. Забава есть один предмет его желаний. А как на забавы потребны деньги, то для приобретения их употребляет всю остроту, которою его природа одарила… Француз никогда сам себе не простит, если пропустит случай обмануть хотя в самой безделице». Не понравилось в Италии: «И комары итальянские похожи на самих итальянцев: так же вероломны и так же изменнически кусают». Да и Германия не угодила: «Здесь во всем генерально хуже нашего: люди, лошади, земля, изобилие в нужных съестных припасах — словом, у нас все лучше, и мы больше люди, нежели немцы».

Ему никогда не говорили «Умри, Денис, лучше не напишешь». По легенде, эти слова («Умри теперь, Денис, или больше ничего уже не пиши; имя твое бессмертно будет по этой одной пиесе») сказал Фонвизину после премьеры «Недоросля» светлейший князь Григорий Потемкин. Но Потемкина на самом деле не было на этой премьере. А сама фраза впервые зафиксирована уже в XIX веке, в воспоминаниях исполнителя роли Стародума Ивана Дмитревского - да и тот слышал об этом в чьем-то пересказе.