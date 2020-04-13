2020-04-13T18:34:05+03:00
Общество

Дистанционное обучение: от организации досуга на дому до новых идей для бизнеса

Мастерская управления «Сенеж» запустила проект «Полный вперед!»
Павел ЧЕРНЫШОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

13 апреля стартовал образовательный проект Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» «Полный вперед!». Начинание состоит из цикла видеоконференций и вебинаров продолжительностью до 30 минут с участием самых авторитетных экспертов страны. Проект организован в рамках акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ и направлен на помощь всем, кто оказался на самоизоляции из-за коронавирусной инфекции.

«ГОВОРИТЬ О ПРАКТИЧЕСКИХ ВЕЩАХ»

«Мы все оказались в ситуации, когда вокруг очень много негативных новостей, тревожных историй, - напомнил при запуске первого онлайн-вебинара проекта «Полный вперед!» генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. - В этих обстоятельствах нужно сохранять оптимизм, понимать, на что мы можем влиять, а на что объективно повлиять не можем, что мы можем исправить, улучшить. Для этого мы и запустили серию вебинаров. Мы будем говорить о практических вещах – от организации досуга на дому до новых идей для бизнеса и перестраивания рабочего процесса».

15 апреля экспертом онлайн вебинара программы «Полный вперед!» станет генеральный директор АНО «Россия - страна возможностей». Регистрация на программу уже открыта https://events.webinar.ru/youthinstitute/4118446

«Мы с вами сегодня даем старт нашему проекту, - обратилась к участникам вебинара проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» Мария Афонина. - География его очень широкая – от Хабаровска до Москвы. Проект реализуем в рамках акции взаимопомощи «Мы вместе!», которая объединила всех неравнодушных людей в нашей стране. Своими навыками в образовании и запускаемым проектом мы поддерживаем акцию».

«ПРОФЕССИОНАЛИЗМ КАПИТАНА ПРОЯВЛЯЕТСЯ ВО ВРЕМЯ ШТОРМА»

Первым спикером онлайн-трансляции стал капитан барка «Крузенштерн» Михаил Новиков. Он прошел на борту «Крузенштерна» путь от матроса до капитана-наставника, участвовал в двух кругосветных плаваниях и Международной Трансатлантической экспедиции.

Капитан поделился с участниками вебинара опытом принятия решений, от которых зависит жизнь: как управлять своим «кораблем», когда за бортом штормит; как принимаются судьбоносные решения в моменте и в условиях неопределенности; какой инструмент у капитана самый полезный в море и на суше.

«Когда мы берем ответственность за свою жизнь, за свои поступки, тогда мы можем делать осознанные шаги, учась на своих ошибках, постоянно повышая квалификацию и вырабатывая какие-то специфические навыки, - пояснил Михаил Новиков. - Профессионализм капитана проявляется именно во время шторма, очень важно правильно оценивать риски и принимать взвешенные решения. Как говорил китайский полководец Сунь-цзы, «мы побеждаем, когда одинаково хорошо умеем управляться и большими силами, и малыми. Мы побеждаем, когда и высший, и низший имеет одни и те же цели». Эти классические принципы побеждать, на мой взгляд, применимы и к сегодняшней ситуации».

Записи вебинаров будут постоянно доступны на портале «Россия – страна возможностей» всем авторизованным пользователям.

Сайт образовательного проекта располагается по адресу polnyvpered.rsv.ru.

СПРАВКА «КП»

Мастерская управления «Сенеж» создана в феврале 2019 года в рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей». Организация призвана формировать генерацию компетентных государственных служащих, прошедших современную профессиональную подготовку и объединенных ценностью ответственного служения стране и обществу.

Автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей» учреждена указом Президента РФ Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 24 проекта. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет президент РФ Владимир Путин.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
У нас борьба с общей бедой или голимый капитализм без соплей и сантиментов?
Почему из-за вируса больше всего страдают обычные россияне-работяги, которым не прощают проценты по кредитам, забирают машины на штрафстоянки и требуют платить арендную плату - хотя работа бизнеса остановлена
Новости 24
Ситимобил и Добро Mail.ru объявляют сбор средств для оплаты поездок на такси врачей и волонтеров
Яндекс запускает благотворительный проект помощи людям во время пандемии
Глава Минздрава сообщил о рисках дефицита некоторых препаратов
В Сети появилась часть отменённой презентации Apple
Попова: 1 040 пациентов из 2 558 переносят коронавирус бессимптомно
Попова: 55% вспышек коронавируса в регионах произошли в больницах
Проект "Карта взаимопомощи" поможет волонтерам и тем, кто нуждается, найти друг друга
РПЦ: Коронавирус найден у 18 клириков в 14 московских храмах
Первый член экипажа авианосца "Теодор Рузвельт" умер от коронавируса
За сутки в Подмосковье коронавирус нашли у 27 детей
Александр Бурдыко, основатель Game Show, умер от коронавируса в 34 года
Эксперт рассказала, можно ли заразиться коронавирусом через общую вентиляцию в доме
Google по ошибке заблокировал видео на YouTube с обращением Путина
В Москве оштрафовали первую группу нарушителей самоизоляции
В Ленинградской области открылись шесть лабораторий для тестов на коронавирус
Руководитель лаборатории геномной инженерии: Этот коронавирус войдет в историю