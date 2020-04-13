Дистанционное обучение: от организации досуга на дому до новых идей для бизнеса

13 апреля стартовал образовательный проект Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» «Полный вперед!». Начинание состоит из цикла видеоконференций и вебинаров продолжительностью до 30 минут с участием самых авторитетных экспертов страны. Проект организован в рамках акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ и направлен на помощь всем, кто оказался на самоизоляции из-за коронавирусной инфекции.

«ГОВОРИТЬ О ПРАКТИЧЕСКИХ ВЕЩАХ»

«Мы все оказались в ситуации, когда вокруг очень много негативных новостей, тревожных историй, - напомнил при запуске первого онлайн-вебинара проекта «Полный вперед!» генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. - В этих обстоятельствах нужно сохранять оптимизм, понимать, на что мы можем влиять, а на что объективно повлиять не можем, что мы можем исправить, улучшить. Для этого мы и запустили серию вебинаров. Мы будем говорить о практических вещах – от организации досуга на дому до новых идей для бизнеса и перестраивания рабочего процесса».

15 апреля экспертом онлайн вебинара программы «Полный вперед!» станет генеральный директор АНО «Россия - страна возможностей». Регистрация на программу уже открыта https://events.webinar.ru/youthinstitute/4118446

«Мы с вами сегодня даем старт нашему проекту, - обратилась к участникам вебинара проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» Мария Афонина. - География его очень широкая – от Хабаровска до Москвы. Проект реализуем в рамках акции взаимопомощи «Мы вместе!», которая объединила всех неравнодушных людей в нашей стране. Своими навыками в образовании и запускаемым проектом мы поддерживаем акцию».

«ПРОФЕССИОНАЛИЗМ КАПИТАНА ПРОЯВЛЯЕТСЯ ВО ВРЕМЯ ШТОРМА»

Первым спикером онлайн-трансляции стал капитан барка «Крузенштерн» Михаил Новиков. Он прошел на борту «Крузенштерна» путь от матроса до капитана-наставника, участвовал в двух кругосветных плаваниях и Международной Трансатлантической экспедиции.

Капитан поделился с участниками вебинара опытом принятия решений, от которых зависит жизнь: как управлять своим «кораблем», когда за бортом штормит; как принимаются судьбоносные решения в моменте и в условиях неопределенности; какой инструмент у капитана самый полезный в море и на суше.

«Когда мы берем ответственность за свою жизнь, за свои поступки, тогда мы можем делать осознанные шаги, учась на своих ошибках, постоянно повышая квалификацию и вырабатывая какие-то специфические навыки, - пояснил Михаил Новиков. - Профессионализм капитана проявляется именно во время шторма, очень важно правильно оценивать риски и принимать взвешенные решения. Как говорил китайский полководец Сунь-цзы, «мы побеждаем, когда одинаково хорошо умеем управляться и большими силами, и малыми. Мы побеждаем, когда и высший, и низший имеет одни и те же цели». Эти классические принципы побеждать, на мой взгляд, применимы и к сегодняшней ситуации».

Записи вебинаров будут постоянно доступны на портале «Россия – страна возможностей» всем авторизованным пользователям.

Сайт образовательного проекта располагается по адресу polnyvpered.rsv.ru.

СПРАВКА «КП»

Мастерская управления «Сенеж» создана в феврале 2019 года в рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей». Организация призвана формировать генерацию компетентных государственных служащих, прошедших современную профессиональную подготовку и объединенных ценностью ответственного служения стране и обществу.

Автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей» учреждена указом Президента РФ Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 24 проекта. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет президент РФ Владимир Путин.