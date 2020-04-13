Жизнь после коронавируса: ждать ли нам эпидемии психических расстройств

Пока ученые-медики и врачи-практики борются с пандемией коронавирусной инфекции на передовой, на «второй линии фронта» оказались специалисты по оказанию психологической помощи. Те, кто помогает врачам справляться с непростыми вызовами долгих смен, мучительных выборов способа лечения, недостатком отдыха и риском заражения.

В России создан сайт, через который медики могут круглосуточно обратиться за психологической поддержкой к проверенным специалистам, - консультациимедикам.рф. Но достаточно ли этого в федеральном масштабе? Есть ведь еще десятки миллионов обычных граждан, которые заперты в своих домах в весьма нервозном состоянии. «КП» изучила научные исследования, проведенные различными учреждениями общественного здравоохранения в США, и выяснила, вспышки каких психологических проблем стоит ожидать по окончании пандемии SARS-CoV-2.

Депрессии и домашнее насилие

- Масштабные последствия пандемии COVID-19 будут с нами в течение многих лет, - говорит Сандро Галеа, доктор медицинских наук, декан Школы общественного здравоохранения Бостонского университета и эксперт по психическому здоровью и катастрофам.

Согласно проведенным в университете исследованиям, последствия пандемии коронавируса могут включать такие расстройства психического здоровья, как депрессии, посттравматические расстройства (ПТСР), вспышки домашнего насилие. После пандемии первого коронавируса SARS в 2003-м году результатом длительного пребывания на карантине стали именно увеличения случаев депрессии и ПТСР (нарушение работы психики, вызванное разовой или повторяющейся психотравмирующей ситуацией, характеризуется повышенной тревожностью, появлением навязчивых мыслей и страхов). И симптомы этих заболеваний проявлялись тем ярче, чем дольше человек находился в изоляции. Причем острые симптомы сохранялись в среднем на протяжении года после окончания пандемии и проявлялись как среди тех, кто просто пересиживал в карантине пандемию, так и среди работников здравоохранения, принимавших непосредственное участие в ее ликвидации и в уходе за больными.

Многомесячный стресс, в котором пребывает весь мир, не может не стать причиной огромной травмыФото: Алексей БУЛАТОВ

- Доктора и медицинские сестры напрямую соприкасаются со смертями и другими неблагополучными исходами лечения, - говорит Дэннис Чарней, декан Школы медицины Икана Медицинского центра Маунт-Синай – Мы ожидаем высокий уровень заболеваний ПТСР после окончания пандемии COVID-19. Нам надо быть к этому готовым! Даже если пандемия закончится в течение двух месяцев, многие люди будут выходить из этого опыта со страшными воспоминаниями.

В зоне риска – медицинские работники

Медики, которые борются с COVID-19, уже сейчас несут потери. В исследовании, опубликованном в журнале Американской Медицинской ассоциации 23 марта, говорится о том, что из 1 257 медика в 34-х больницах Китая около 50 % работников испытывали симптомы депрессии, 45 % - тревоги, 34% - страдали от бессонницы, 72 % - испытывали сильнейший дистресс (стресс, не мобилизующий, а разрушительно действующий на человека, - прим. ред.). США не были готовы к пандемии, говорится в журнальной статье, но сейчас еще есть время, чтобы подготовиться ко встрече с кризисом психического здоровья и масштабными психологическими сложностями, с которыми придется столкнуться.

Мобилизационный потенциал не бесконечен

Способность человека адаптироваться к сложным ситуациям активно изучается вплоть с 1970-х годов. 20 век принес серию катастроф, которые повлияли на жизни миллионов людей, для США это были и Великая Депрессия, и Вторая Мировая война. В целом, суть этих исследований можно свести к тому, что жизнестойкость человека определяется не тем, что у него нет симптомов психических расстройств или симптомов психологического характера после переживания травмирующих событий, а тем, насколько быстро человек может адаптироваться к переменам. Причем ученые пришли к выводу, что существует как адаптивность каждого отдельного человека, так и общества в целом.

Медики, которые борются с COVID-19, уже сейчас несут потериФото: REUTERS

- Наиболее мощная поддержка для защиты человеческой жизни – это так называемый «мобилизационный потенциал», способность к быстрому наращиванию целенаправленной активности, - говорит Анн Мастерн, доктор наук, специалист по исследованию психической устойчивости и профессор кафедры по изучению детского развития в Университете Миннесоты. – У общества в целом тоже есть эта способность к наращиванию потенциала, как и у родителей, если их дети в опасности или им что-то угрожает. Родители в такой ситуации тут же «поднимают ставки».

Однако надо понимать, что пандемия – это забег на длинную дистанцию и никому не под силу наращивать свой потенциал бесконечно. Физические и психические ресурсы истощаются и справляться становится все сложнее.

- А нужно продолжать поддерживать себя в форме, - говорит Анн Мастерн. – Поддерживать в порядке иммунную систему, нужно высыпаться и регулярно тренироваться. Если мы будем истощены, мы не сможем должным образом справляться со сложной ситуацией. Не забывайте и про то, что физическое состояние человека и его психическое здоровье взаимосвязаны и напрямую влияют друг на друга.

Родственникам и больным нужна поддержка

Уже сейчас, на стадии пандемии, и по ее окончании крайне важно наладить связь между медицинскими работниками и теми ресурсами, где они могут получить квалифицированную психологическую поддержку и консультацию. В США, например, для этой цели разработана кризисная линия Crisis Text Line, на которую можно отправлять конфиденциально текстовые сообщения и получать профессиональную помощь. По данным этой линии, 80 % всех обращений содержат в себе сообщения о повышенной тревожности из-за вируса. До начала пандемии таких обращений было 30 %.

Ученые говорят о том, что уже сейчас в странах, столкнувшихся с пандемией коронавируса, необходимо сделать несколько важных шагов, направленных на создание систематической охраны психического и психологического здоровья. Во-первых, нужно сформировать группу по охране психического здоровья (включая психиатров, клинических психологов и других работников сферы психического здоровья). Во-вторых, важно, чтобы людям с диагностированным COVID-19 и их семьям предоставляли обновленную информацию о планах лечения их родственника, о том, какую организм дает реакцию на лечение, чтобы те могли справиться с неопределенностью и страхом.

В-третьих, людям нужны безопасные способы для онлайн общения с профессионалами в области психического здоровья. И, наконец, люди с подозрением или диагностированными случаями COVID-19, а также медицинские работники должны регулярно проходить клинический скрининг на депрессию, тревогу и суицидальные настроения.

- Возможно, сейчас непросто сохранять оптимизм, но важно помнить, что устойчивость ко стрессу – это часть нашей жизни, часть того, кто мы есть, - говорит Анн Мастерн. - Это часть нашего коллективного наследия, биологического и психологического, а также культурного. Мы выживаем, развиваемся и так мы передаем свои знания и стратегии будущим поколениям. Каждый опыт дается нам не просто так и сейчас у нас прекрасная возможность научиться новому, проходя через пандемию COVID-19. Одним из самых больших ресурсов для человечества является наша способность учиться и создавать новые способы борьбы с невзгодами.

Вспышка коронавируса происходит во всем мире и это значит, что та же самая глобализация, которая помогла вирусу так быстро распространиться, может также помочь и в распространении эффективной моделей того, как справиться с психическим напряжением, вызванным пандемией.