Восемь лет за три капли крови

Подружки Алена и Настя в августе 2017-го приехали отдохнуть в Сочи. Обе из Пятигорска, обеим по 19 лет. Алена работала продавцом. А Настя в последнее время жила в Москве, где, по словам друзей, трудилась на стриптизерском поприще. Но ни денег, ни славы ей это не принесло и Настя решила вернуться домой и вместе с Аленой пойти учиться на дизайнеров. На что Алена охотно согласилась. А пока они путешествовали автостопом по черноморскому побережью, ночевали в кемпингах в Настиной палатке и наслаждались отдыхом.

«С НЕЙ ВСЕ ЯСНО»

Вечером 27 августа девушки приехали в поселок Новомихайловский под Туапсе и поставили палатку в безлюдном месте на берегу за базой отдыха «Торнадо». Утром выяснилось, что здесь нудистский пляж — всюду голые мужики и женщины. Девушки совсем оголиться не решились, купались в трусиках, как следует из протокола допроса. Около трех дня к ним на моторке подплыли двое – Эльман и Дима. Эльман в то лето зарабатывал на кальянной, которую арендовал на центральном пляже. А Дима приехал в поселок к родителям из Москвы, где работает водителем грузовика.

Познакомились, выпили вина, договорились встретиться вечером. Денег у девушек практически не было. Потому они даже украли в местном «Магните» упаковку красной рыбы, хлеб и шоколадку. В этом Алена после призналась следователю. А свидание с парнями сулило какой-то ужин.

Ужинали на центральном пляже, в кальянной Эльмана, пиццей и вином. Потом Эльман с пьяной Настей уединились в туалете, - по признанию Эльмана, Настя сама его захотела и принудила снять презерватив во время секса. Так он потом объяснил следователю наличие своей спермы во влагалище убитой.

После туалетного интима Настя теперь уже с Димой пошли погулять на улицу. Алена с Эльманом остались в кальянной. Тут Алена стащила с Эльмана шорты, и тот был вынужден опять предаться близости.

- Я подумал, если девушке надо, то пусть делает, что хочет, - объяснил он мне, а ранее следователю.

На допросе Алена его слова подтвердила: да, было такое. Но инициатором стал Эльман.

Ветеранам от комсомола данное поведение на первых часах знакомства может показаться нецеломудренным. Однако для молодого племени, воспитанного на порно, в том аморалки нет. Почему я об этом рассказываю? Потому что во многом «благодаря» вот таким подробностям Алена и станет козлом отпущения в сей жуткой истории.

«С ней все ясно», - скажет следователь адвокату Алены - Ларисе Десятовой. Имея ввиду, если она такая оторва, то запросто могла и убить подругу. И это, похоже, оказалось одним из главных доказательств ее вины в убийстве как для следствия, так и для судей, представляющих старшее поколение.

В таком виде была найдена палатка девочек. Фото: из материалов дела

ПОРУГАЛИСЬ ИЗ-ЗА ПАРНЯ

Но вернемся в кальянную. Со слов парней, Настя после прогулки с Димой тоже туда вернулась и…, узнав об измене Эльмана, закатила скандал разлучнице. Но без драки. Тогда Алена скомандовала: уходим. По дороге они еще продолжали ругаться. Настя в итоге убежала вперед. Алена шла следом.

Подойдя к палатке, Алена услышала, как Настя, сидя внутри, разговаривает с кем-то по телефону.

«Она сейчас соберет вещи и уйдет», - донеслось из палатки. Алена, действительно, собрала вещи, оставила Насте записку с предложением помириться и ушла.

Наш спецкор Наталья Варсегова на месте, где была найдена палаткаФото: Виталий КАРНАУХ

- А еще я оставила банковскую карточку. Денег на ней не было, но и у Насти ни копейки не осталось, - рассказала Алена на допросе. – Но ее мама утром могла бы перевести деньги, чтобы Настя добралась до дома.

До Пятигорска Алена ехала автостопом. Дома была около 10 утра. Вечером этого же дня узнала, что Настя убита. За Аленой приехали опера. В протоколе освидетельствования эксперт запишет, что на теле Алены нет ни ссадин и синяков. Запомним этот важнейший факт.

Тот самый туалет, куда Эльман водил НастюФото: Виталий КАРНАУХ

ПОКАЗАНИЯ РАСХОДЯТСЯ

Настю нашли около 3 часов дня 29 августа. Она лежала в сломанной палатке. Череп проломлен мощным ударом от тупого предмета.

Турист Борис Яблоков первым обнаружил страшную находку. Ему показалось странным, что палатка лежит на берегу, а хозяек нет. Ведь накануне он видел этих девчонок. Поднял полог, а там труп.

- На следующий день мы с Димой кушали в кальянной, - объяснял Эльман. – Видим, на нудистском пляже – суета какая-то, врачи, спасатели. Поплыли туда на лодке. Подошли к полицейским. Сказали, что знаем эту палатку. Мне разрешили заглянуть внутрь, смотрю – там Настя мертвая. Тогда я сказал следователю, что была еще вторая девушка и она могла убить Настю.

Здесь была крайняя камера базы "Торнадо", которая фиксировала передвижения девочекФото: Виталий КАРНАУХ

- Почему вы сразу указали на Алену? – недоумеваю.

- Алена мне показалось жесткой по характеру. К тому же они поссорились.

У Димы Козаченко другая версия. Они просто в тот день плавали на лодке и увидели, что в районе палатки врачи и полиция. Подплыли из интереса. Оказалось, что Настю убили.

- В суде их показания также расходились, но судья не обратил на это внимания, - возмущается адвокат Лариса Десятова. Странно. Может, не хотел обращать? Я была в Туапсинском районном суде. Мне сказали, что тот судья на больничном. А за него никто ничего объяснять не будет.

Вид на дикий пляж от кальянной. Отсюда и дикий пляж-то не разглядеть, а не то, чтобы скорую и полициюФото: Виталий КАРНАУХ

РЯДОМ С МЕСТОМ УБИЙСТВА СТРАННАЯ ХИЖИНА

Мы с корреспондентом «КП»-Кубань» Виталием Карнаухом, приехав в Новомихайловский, сразу пошли в кальянную. Она закрыта, поскольку не сезон. Зато мы убедились, что дикого пляжа из кальянной вообще не видно. Следовательно, Эльман не мог отсюда увидеть возню у палатки. Непонятно, зачем он врет.

Потом мы пошли к палатке, едва не ломая ноги на валунах. Сам берег жутковатый: скалистый обрыв. Недалеко от места гибели Насти сооружен странный шалаш из рваных простыней, а метрах в 100 выше на выступе скалы - грубо сбитый деревянный сарай, хозяина мы не застали. Местная женщина пояснила, что этому жилищу уж несколько лет и обитает в нем какой-то дикарь безумец, который то появляется, то исчезает надолго. Сама она столкнулась с ним только раз. Шла по берегу с подругой — сидит мужчина за рваными простынями и смотрит на них безумным взором маньяка. Женщинам стало не по себе и они прибавили шаг. Почему никто не сообщит в полицию? А кому оно надо?

Странный шалаш на диком пляжеФото: Виталий КАРНАУХ

Удивительно, что об этом факте в уголовном деле ни слова нет. А ведь следователь не мог не видеть подозрительного сарая рядом с местом убийства. Может и впрямь там маньяк какой за голыми женщинами следит. И что у него на уме? Нет в деле и ни слова о том, что с обрыва имеются минимум три спуска к морю. Это к тому, что реальный убийца мог прийти и не по пляжу, где видеокамеры, а спустился с берега.

Над шалашом сооружен какой-то сарайФото: Виталий КАРНАУХ

ЧТО ПОКАЗАЛИ КАМЕРЫ?

Согласно следствию Алена Попова убила Анастасию Муженю 29 августа с 01.00 до 02.30.

Передвижения девушек попали на камеры, коими утыкана вся база «Торнадо», за территорией которой начинается дикий пляж. По ним видно:

В 0.40 – подруги ушли из кальянной.

В 01.06 – крайняя камера на выходе с «Торнадо» фиксирует, что Настя идет в сторону дикого пляжа.

В 01.15 – туда же за Настей идет Алена.

Вид от хибары странного отшельника на пляж нудистовФото: Виталий КАРНАУХ

От этой камеры до палатки мы с Виталием Карнаухом, трезвые, быстрым шагом и при свете дня, добрались за 19 минут. Нетрезвые девушки ночью, как видно по записи, идут не торопясь. На следственном эксперименте Алена шла 22 минуты. Но, допустим, столько же она шла и в ту роковую ночь. Стало быть Алена подошла к палатке, примерно, в 01.37.

В 02.27 - Алена под камерой возвращается с пляжа в поселок, переодевшись из шорт в штаны.

Установлено, что Настя говорила по телефону с московским другом с 01.35 до 01.50. И если Алену считать убийцей, выходит, что она убивала подругу в промежуток от 01.50 до 02.05. То есть, на все про все у нее ушло не более 15 минут: убила, переоделась, оставила записку «давай помиримся», собрала свои вещи и пошла. При этом установлено, что Настя отчаянно и похоже долго сопротивлялась убийце. У нее поломаны ногти, на теле множественные гематомы. Кровь во рту. На горле следы, похоже от удушения. И вся палатка изнутри забрызгана кровью. Получается, что Алена, подобно опытному спецназовцу, ловко пытала и убивала жертву, не получив при этом ни единой царапины. Однако известно, что ни в каких спецназах Попова не служила. И по мнению именитого судмедэксперта Эдуарда Туманова обычная девушка просто не в силах нанести удар такой мощи, от которого у Насти столь глубоко проломлен череп.

Так сейчас выглядит кальянная, в которой девочки провели последний вечерФото: Виталий КАРНАУХ

НАСТЮ УБИЛИ УТРОМ

- Если предположить, - спрашиваю Эдуарда Викторовича, - Настя сидит внутри палатки, головой плотно к пологу, удобно так для удара извне. Алена же подымает тяжелый камень и со всей мочи бьет через тот полог? После пинает жертву, оттого у той кровопотеки. Настя в палатке мечется, ломая ногти, кровью обрызгивая все внутри, и затихает. Потом Алена уже в палатке душит ее для верности. На горле Насти следы удушения.

- Эту версию возможно притянуть за уши, если бы не заключение судебно-медицинской экспертизы, которое вы мне показали, - отвечает Туманов. - Такое ощущение, когда читаешь протокол осмотра места происшествия, что какой-то самоучка насмотрелся сериалов и пишет по их мотивам. Но давайте по пунктам. Первое. Эксперт не измерил температуру тела, вопреки приказу Минздрава. Температура тела - это наиболее информативный метод для определения давности наступления смерти. Но почему-то его не применили.

Один из проходов на пляж вне обзора камеры видеонаблюденияФото: Виталий КАРНАУХ

- Не измерили, чтобы нельзя было установить точное время смерти? – спрашиваю.

- Скорее по безответственности, - отвечает эксперт. - Второе. Настя умерла от черепно-мозговой травмы. Но экспертиза так и не определила характеристики предмета, которым ударили девушку.

- Хотя там столько столько камней – можно было предположить, что камнем?

- Это яснее ясного. Но эксперт ничего не указывает. К тому же по имеющимся описаниям невозможно достоверно определить количество и направление ударов, нанесенных по голове. Но фотографиях погибшей с места происшествия видны повреждения, которые не описаны в экспертизе.

Третье. Написано: смерть наступила мгновенно. Но даже когда нож в сердце вонзают, и то человек умирает не сразу, настоящая жизнь — это не кино.

Еще один спуск, по которому можно прийти незамеченнымФото: Виталий КАРНАУХ

Четвертое. Любое повреждение дает воспалительную реакцию организма. И черепно-мозговая травма не исключение. Эта реакция дает закономерную клеточную реакцию, которая имеет свои временные периоды развития. По сути, это динамика развития воспаления. И по этой динамике мы судим о давности травмы. Так вот, по описанию клеточных реакций в головном мозге и его оболочках можно сделать вывод, что от момента удара Настя жила еще максимум 4 часа. Без сознания, но жила. Но могла и спустя 30 минут после удара умереть.

Пятое. Эксперт оценивает динамику трупных пятен. Трупные пятна – это посмертное перемещение крови в трупе под действием силы тяжести. Если умерший лежит на спине, то трупные будут на спине. По ним тоже можно ориентировочно определить давность смерти. По трупным пятнам Мужени очевидно, что она умерла не более 24 часов от момента проведения экспертизы, которую делали на следующий день, в 9 утра. Настю обнаружили 29-го августа днем, а утром 30-го с телом работал эксперт.

Шестое. Парни, с которыми накануне гуляли девушки, утверждают, что Настя много выпивала в тот вечер. Но проведенные экспертизы не обнаружили в ее крови алкоголь. Это значит, что до наступления смерти спиртное вышло из организма. Но если бы она умерла, как пишет следователь около двух ночи, то алкоголь в крови, безусловно, остался бы.

Так выглядит дикий пляж для нудистовФото: Виталий КАРНАУХ

- Но большая доза алкоголя в считанные часы не выветрится?

- Вот именно. А значит Настя в тот вечер вряд ли была слишком пьяна, как нам рассказывают эти парни.

Подведем итог. Если мы возьмем по максимуму временные ограничения, то получается, что смерть Насти наступила около 9 утра 29-го августа, а удар был нанесен максимум в 5 утра. А в это время обвиняемая Попова уже ехала автостопом в Пятигорск и это подтверждено показаниями тех, кто ее вез – водителем фуры, на которой она доехала до Краснодара, водителем и пассажирами попутки – «Bla-bla-car».

ОТКУДА ПЯТНА КРОВИ?

Тогда за что Алене Поповой дали 8 лет?

Палатка изнутри, где нашли убитую, повторюсь, была обильно выпачкана кровью. Стало быть и убийца должен быть в крови.

И вот тут следователю Шеврикуко повезло: на штанах, в которых Алена ехала домой, чуть ниже левого колена экспертами были найдены три пятнышка крови Насти – каждое размером в спичечную головку. Когда и откуда они взялись, никто не выяснял. Не обратили внимания и на то, что эти штаны девочки носили по очереди. Они вообще часто менялись одеждой. Может быть, это кровь от укуса комаров, от какой царапины, менструации и т.д.? Но следствие сделало категоричный вывод: капли крови попали на штаны во время убийства. Тогда, судя по обильно выпачканной в крови палатке, штаны бы должны быть изрядно измазаны кровью. Но следствие этой мыслью не озадачилось.

- Скорее всего, ее просто назначили виновной, - сказал мне один бывший Новомихайловский полицейский, попросивший не называть его имени. – У нас в поселке многие так считают. Очень удобно все складывается: две шалавы прикатили побухать и погулять с парнями, жили на диком пляже, делили одного полового партнера на двоих. Разругались, одна и прикончила другую. Никаких версий больше рассматривать и не надо, голову зря ломать. Просто не ожидали, что за эту простушку Алену вступятся журналисты и поднимут шумиху.

Фото из экспертизы. Вот эти пятна крови, из-за которых Алене Поповой дали 8 лет

- Пусть следователь работал халатно, но над ним же прокуратура, суд, который дал 8 лет тюрьмы. Им тоже все равно?

- А это уже честь мундира. Судмедэксперт Князев – заведующий районным судебно-медицинским отделением, следователь Шеврикуко – сын бывшего прокурора. Думаете, кому-то выгодно сливать таких людей, даже если они халатно работают?

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Сейчас в Краснодарском краевом суде рассматривают апелляционную жалобу по приговору Алены Поповой. Сама обвиняемая за 2,5 года так и не признала свою вину.