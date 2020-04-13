В мире после коронавируса будет цениться натуральность, а большинство загонят на «удаленку»

Лично мне интересно, а каким вы видите наше будущее, в контексте цифровых технологий?

Например, считается, что мы все непременно перейдем в ближайшие годы в онлайн формат. Якобы обучение, переговоры и весь бизнес, в целом все коммуникации между людьми будут в онлайн формате. В числе прочего, повсеместно распространятся тотальный искусственный интеллект (ИИ), а также беспилотные технологии. Так это будет или нет, покажет время.

На мой же взгляд, поклонение цифре – это лукавство тех, кто на этом зарабатывает. Считаю, что в ближайшие 10-15 лет цивилизационного перехода в цифровой мир не предвидится. В первую очередь, потому что современные цифровые технологии по сути своей хорошо рационализированные и доведенные до предела своих технологических возможностей разработки второй половины 20-го века. В настоящее время нет таких технологий, которые смогли бы стать реальным замещением жизни человека и переноса ее в онлайн.

Пока же происходит классический переход от одного уровня сервисного и аппаратного сопровождения жизнедеятельности человека на более высокий и комфортный. Так было ранее, когда появились телеграф, телефон, телевидение. Позже пришел факс и ксерокс, потом интернет и сотовая связь, прочие технологические решения в разных отраслях. Сейчас, на мой взгляд, происходит всего лишь обновление этой инфраструктуры. Появятся ли новые прорывные технологии, которые вызовут всплеск интереса и полное погружение в цифру человечества поголовно? Возможно. Опять же – будущее покажет.

Но не следует забывать, что, когда появился кинематограф, многие «хранили» театр. При появлении телевидения, предрекали похороны книги и т.д. Однако «похороны» всего традиционного пока преждевременны. Более того, мы стали очевидцами, как театр стал прерогативой более образованных и культурных масс, хорошая книга – водоразделом между светом и тьмой. И так во всем.

Поэтому и предполагаю, что нынешнее поклонение дистанционным коммуникациям является ничем иным, как спекулятивным фоном освоения серьезных бюджетов и недобросовестной политики.

Об этом, например, красноречиво свидетельствуют факты в сфере образования последних 10-15 лет. Мы уже можем сложить картину мира, которая на многое заставляет смотреть иначе. Массовое образование под разными благими предлогами пытаются упростить и максимально перевести его в онлайн. Но что мы увидим, если посмотреть на эти движения с более широкого ракурса?

За рубежом дистанционное образование существует давно. Там можно пройти переподготовку и получить диплом или лицензию на дополнительную профессию, изучив курс в интернете, по итогу сдав их любимые тесты. При этом, по-прежнему, за хорошим образованием идут в какую-либо «альма-матер» и в классической манере буквально «грызут гранит науки». Такая же тенденция и в среднем (школьном) образовании. Более элитарные учебные учреждения вводят систему образования, схожую по модели с 19-м веком или советской системой образования, а для широких масс – упрощённая форма образовательной программы, с местным аналогом ЕГЭ и увеличенным объемом «дистанционки». Что из этого получается, мы наблюдаем уже не первый год по нашему подрастающему поколению: 2+2 у многих скоро будет все, что угодно, но не 4.

Длительный текущий «карантин» стимулирует словоблудие «профессионалов», которые уже перевели нас всех на удалённую работу. Видимо они считают, что это и есть решение всех проблем. Мол, главное – установить программное обеспечение, купить камеру и мир бизнеса у твоих ног. Но это ведь тоже не правда. На «удаленке» комфортно работается различным сервисным службам, но никак в этом формате не принимаются ключевые решения. Не запускаются производства и не возводятся здания, не развивается сельское хозяйство. А значит – это все тот же старый, добрый сервис, который упрощает ряд коммуникаций, но не более того.

Видимо реальные тренды будут за комфортной средой в естественном мире, где учеба – это аудитория, а не комп, бизнес – это глаза в глаза, а не видеочат, а туризм – это познание мира через новые места и ощущения, а не ролик в ютубе или виртуальный тур по новым местам. В новом мире, на мой взгляд, все больше и больше будет цениться естественность и натуральность. Это будет дорого, это будет для избранных.