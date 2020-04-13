Волки в овечьих шкурах: на людей напали «хищные» коронавирусы трех видов

А и В сидели на трубе

Исследователи из Кэбриджа (Cambridge University), ведомые Питером Фостером (Dr Peter Forster), проследили генетическую историю пандемии COVID-19 с декабря прошлого года по март нынешнего и пришли к выводу, что по миру сейчас «гуляют» три типа коронвирусов – А, В и С, как условно назвали эту новую китайскую заразу.

Генетически анализ выявил странности: А-вирус – исходный, который, сообразно последним научным данным, перепрыгнул от китайских летучих мышей на китайских панголинов, а от них на китайцев, не стал самым распространенным в Китае. Уже к рождеству там почему-то хозяйничал В-вирус.

А-вирус был обнаружен у двух третей американцев, заразившихся COVID-19. В основном они были выходцами с Западного побережья. При этом в Нью-Йорке злобствовал В-вирус.

В-вирус был обнаружен у трех четвертей зараженных европейцев. Скорее всего в США он попал именно от туда – из Европы. Там же «гуляет» и С-вирус, который «зашел» со стороны Сингапура.

Из результатов, на которые указывает Daily Mail, ссылаясь на научную публикацию в PNAS, эволюция SARS-CoV-2 происходила просто: А-вирус мутировал в В-вирус, а тот – в С-вирус.

- Вирус мутирует, чтобы преодолеть устойчивость иммунной системы в разных популяциях, - уверяют ученые. Иными словами, он находит способы обходить отличающиеся друг от друга «защитные укрепления», имеющиеся в организмах разных групп людей. И порой преодолевает их, не встречая сопротивления. Хитрость – достойная изумления.

Принципиальное устройство коронавируса: в клутку он проникает за счет своих хитрых штырков, образущтх так называемую корону.

Скрытные твари

Известно, что коронавирус SARS-CoV-2 проникает в наши клетки, посредством своих «штырьков» - так называемых S-белков той самой короны, которая и дала ему столь звучное название. Эти белки «прилипают» к мембране клетки, связываясь с ее белком ACE2. По идее, иммунная система должна распознавать SARS-CoV-2 и уничтожать его, «натравливая» на зловредный вирус антитела, чтобы те блокировали его белки – белки короны. Но он покрыл их небольшими углеводными молекулами – гликанами. По сути спрятал от антител.

Ученые из Саутгемптонского университета (University of Southampton), обнаружив сверхъестественную хитрость вируса, назвали его волком в овечьей шкуре.

Однако, как сообщает Daily Mail, ссылаясь на результаты исследования, опубликованные в библиотеке препринтов, в защитной углеводной оболочке вирусных белков имеются щели. Чем можно воспользоваться, создавая вакцины. И что оставляет надежду на то, что антитела все-таки станут отличать волков от овец.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Смотрите, как вирус в клетку лезет

Момент проникновения коронавируса в клетку запечатлели бразильские исследователи из местного НИИ Fiocruz. Снимки, которые были получены с помощью электронного микроскопа, публикует Daily Mail

Коронавирус проникает в клеточную мембрану. - первая часть процесса заражения

Вирус добирается до ядра клетки – туда, где хранится генетический материал.