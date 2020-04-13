Соловьев жестко ответил Уткину: «Толстый, больной и спившийся человек. Я готов оплатить ему лечение от синдрома Туретта»

Скандал развернулся между телеведущим Владимиром Соловьевым и комментатором Василием Уткиным. Все произошло из-за видео, которое в сети опубликовал спортивный журналист. Уткин напал на государство, которое, по его мнению, бросило народ в беде. Соловьев осадил блогера. Перепалка переросла в оскорбления.

- Да он вообще не оскорбил. Когда вы идете мимо и видите, что куча воняет, вы же не удивляетесь тому, что эта куча воняет. Если бы куча благоухала, то это было бы странно. А куча и должна вонять. Но я к нему даже не отношусь так. То есть я не собираюсь говорить о его саморазоблачительном ролике про «человек говно». Зачем? Это все на поверхности. Я смотрю сквозь это. И мне его очень жалко, - сказал Соловьев.

Телеведущих уверен, что Уткин — больной человек.

- Вы почитайте его интервью. Он впрямую говорил, что он несколько раз из-за депрессии должен был обращаться к врачам-психиатрам. Я же посмотрел его видео. Это глубоко больной человек. Ему необходима профессиональная помощь. И я готов эту помощь оплатить. Вы посмотрите, что он, в частности, пишет мне. Ясно же, что у него есть синдром Туретта. Он даже не осознает, что он произносит. Поэтому мне его реально очень жалко. Я без всякой иронии говорю: я готов ему даже специалиста посоветовать. И оплатить профессиональные услуги. Потому что мы его потеряем, - отметил он.

Телеведущих уверен, что Уткин — больной человекФото: Иван ВИСЛОВ

Также Соловьев раскритиковал людей, которые перепостили нападки Уткина на государство.

- Мне нравится это паническое настроение среди той же самой аудитории, которая говорила: на хрена нам государство нужно? Это те же самые люди, которые кричали, что им государство не нужно, до того. Государство, отстань. Государство, не собирай налоги, - напомнил Соловьев. - Разве не они кричали, что им государство не нужно? А чего же они сейчас вопят, что им государство нужно? Пусть сравнят то, что делает наше государство, по сравнению с Америкой, Германией, Францией, Испанией, Италией. И поймут, что они, вежливо говоря, глубоко не в теме.

Немножко надо очнуться и понять, что беда. В мире – беда. И вместо того, чтобы ныть, ладно, это позволительно глубоко больному, находящемуся в вечной депрессии, спившемуся, опустившемуся, разжиревшему несчастному брошенному Уткину, который последний раз видел женщин по телевизору, лет двадцать назад. Но эти молодые, радостно себе перепощивающие, пошли бы делом занялись.