Надаль не поддержал вызов Федерера. Джокович играет с женой

Рекордсмен по победам на турнирах Большого шлема Роджер Федерер (20 титулов в одиночном разряде) устроил челлендж – постучи мячиком по стеночке.

rogerfederer Here s a helpful solo drill. Let s see what you got! Reply back with a video and I ll provide some tips. Choose your hat wisely #tennisathome How else are you guys #TrainingFromHome @toni.kr8s @giannis_an34 @gianluigibuffon @virat.kohli @tombrady @trevornoah @lukadoncic @swish41 @leomessi @cristiano @alexzverev123 @thisisbillgates @kensingtonroyal @thehughjackman @k.mbappe @hank30nyr @rafaelnadal @cocogauff @davidbeckham @zidane @stephencurry30 @therock @beargrylls @coldplay @djokernole @kingjames @thierryhenry @serenawilliams @lindseyvonn @mikaelashiffrin @valeyellow46 @lewishamilton @iamzlatanibrahimovic @chrishemsworth @justintimberlake

И разослал свой вызов известным людям – теннисистам, представителям других видов спорта и разным звездам. Многие поддержали этот проект, включая футболиста сборной Германии и мадридского «Реала» Тони Кросса. Только вот главный соперник Федерера Рафаэль Надаль, отстающий от Федерера на одну победу в турнирах Большого шлема, гнет сою линию. Испанец не стучит мячиком по стенке, а показывает своим поклонникам, как можно играть в двухсторонний теннис у себя дома.

Рафа сейчас находится на своей вилле в Порто Кристо на Майорке, где он играет на веранде через кресла.

При этом дядя Рафаэля Тони рассказал, что Рафа сейчас мало думает о большой игре. Теннисисты целый год путешествуют по разным странам и континентам, и тур возобновится только тогда, когда во всем мире победят коронавирус. А это значит, что нынешний сезон для этого вида спорта потерян.

Рафаэль Надаль уже высказал сожаление, что отменили его любимый турнир «Ролан Гаррос», на котором он побеждал рекордные 12 раз. Уимблдон тоже проводиться не будет, впервые с 1945 года. На очереди отмена US Open. Кстати, такая ситуация на руку Федереру, которого в этом сезоне догнать по титулам не сможет, ни Надаль, ни Новак Джокович, имеющий в своем активе 17 побед в турнирах Большого шлема.

Кстати, Джокович устроил свой челлендж. Он со своей женой Еленой тоже сыграл в теннис во дворе своего особняка. Правда, без стеночки, без кресел и без сеточки. Но потом Джоковичи перешли в гостиную, где уже устроили артистическую зарядку под классическую музыку.

djokernole Idemooo the volley challenge was too easy for @jelenadjokovicndf haha bravoo .. swipe to see our finale. Thanks for the fun nomination Kim and @andymurray! Keep the challenges coming guys!!! #100volleychallenge #tennisathome #healthyathome #stayhome #teamdjokovic #nolefam Music: Uptown Funk @brunomars @iammarkronson

djokernole Happy Easter everyone!

Словом, у поклонников тенниса есть выбор – чем заниматься в самоизоляции. В зависимости от того, за кого из трех великих теннисистов современности они болеют.