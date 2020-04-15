Приготовьтесь к новому онлайн-концерту «Настоящая музыка» и группой «7Б»!

Когда мы заперты на замок, нам остается только лишь объединится и преодолеть это трудное время — на одной волне друг с другом и хорошей музыкой! Включайтесь в наше движение настоящего рока! Нас миллионы! Вместе — мы сила, вместе — мы мощь!

В эту среду эстафету нашего рок-настроения примет культовая группа «7Б». В 20:00 настраивайтесь на нашу волну, включайте трансляцию на сайте kp.ru, в сообществах «КП» во «Вконтакте» и в «Одноклассниках» или на телеканале «Большой эфир». Специально для вас музыканты группы «7Б» будут играть в пустом помещении концертного зала «Подсолнухи Art&Food». Но не смотря на пустой зал, с нами будет вся страна! Подпевайте: «гордость полными вагонами, золотыми погонами… С юга дуют молодые ветра…»!

Давайте наслаждаться действительно крутой музыкой, делиться друг с другом теплом и поддерживать тех, кто в этом нуждается. В это непростое время забота нужна не только нашим близким, но и тем, кто больше всего зависит от этой помощи. Например, фонд «Навстречу переменам» поддерживает социальных предпринимателей, которые помогают детям. Проекты фонда направлены на реабилитацию и обучение детей с особенностями развития, помощь сиротам и подросткам, попавшим в непростую жизненную ситуацию. Оказать содействие фонду можно, оформив подписку на благотворительный сервис. Клиенты Tele2 могут его активировать с помощью команды *453# и клавиши «Вызов». После этого ежедневно со счета абонента будут списываться 5 рублей в пользу фонда. Подписчики благотворительного сервиса каждую неделю получают истории успеха и побед детей, которым оказана помощь.

Радио «КП» и оператор Tele2 поддерживают вас, а также настраивают всех на правильную и добрую рок-волну! Присоединяйтесь! 15 апреля с 20.00 по Москве нас ждет живая музыка от группы «7Б»!