Подснежники оказались на грани исчезновения из-за любви людей

С чем у Вас ассоциируется весна? Щебетание птиц, журчание ручьев и..? Конечно, подснежники! Это хрупкий, но очень жизнелюбивый цветок, появляющийся весной из-под снега, чтобы расти под первыми солнечными лучами. Он вызывает радость, удивление и, к сожалению, порой излишнюю страсть к нему у любителей цветов.

Теперь уже экологи бьют в колокола из-за возрастающей популярности подснежников среди покупателей цветов. По мнению специалистов, весенний ажиотаж может привести к окончательной гибели первоцветов. Возрастающий спрос порождает предложение, выходит, что собирать подснежники для продажи выгодно. В связи с этим численность этих прекрасных цветов в мире стремительно уменьшается.

В 1984 году в Великобритании даже был введен особый День подснежника, 19 апреля, призывающий не только любоваться, но и защищать этот цветок. Лучшим способом отметить этот праздник в любой день – это отказаться от его покупки.

Растение растет в Центральной и Южной Европе, на побережье Черного моря, на западном побережье Каспийского моря и в Малой Азии. Наибольшее количество видов на Кавказе - 16. В зависимости от климата период цветения - с января по апрель. Время цветения составляет примерно три-четыре недели.

Как и многие другие первоцветы, подснежники нуждаются в государственной охране. Некоторые виды подснежников в Красной книге. В продаже запрещены сорванные в лесу подснежники. Разрешена продажа подснежников, выращенных в теплицах.

Именно в тепличном выращивании растений видят экологи один из способов решения проблемы дикого сбора и исчезновения подснежников. При этом заботиться о сохранении дикорастущих цветов призывают не только в День подснежника, но и на протяжении всего сезона цветения. Любоваться растением лучше непосредственно в лесу.