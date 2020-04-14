2020-04-14T10:59:48+03:00
Общество

Директор Олимпиадного центра Республики Татарстан Гульнара Исламова: «Таланту важно дать возможность вовремя раскрыться»

Российские регионы продолжают полномасштабную подготовку к проведению заключительных этапов всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ)
Елена МЕЛЬНИКОВА
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..Фото: ТАСС
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Ранее Министерство просвещения Российской Федерации приняло решение о том, что, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, интеллектуальные состязания состоятся. Оператором заключительного этапа выступает "Академия "Просвещение", входящая в Группу компаний "Просвещение". Планируются изменения формата, сроков и мест проведения олимпиады. А значит – несколько тысяч российских школьников, которые станут победителям и призерами, получат льготы при поступлении в вузы. Позитивные прогнозы для своих финалистов уже делает Республика Татарстан, которая в последние годы стабильно входит в число лидеров по количеству победителей и призеров олимпиады. О том, как строится в регионе подготовка школьников к состязаниям, рассказала директор Олимпиадного центра Республики Татарстан Гульнара Исламова. Возглавляемый ей центр был создан в 2014 году с основной целью увеличения доли охвата школьников Татарстана, вовлеченных в олимпиадное и конкурсное движение, и осуществление их подготовки к всероссийским и международным предметным олимпиадам. С тех пор Олимпиадный центр Республики Татарстан демонстрирует конструктивный подход к решению задач развития всероссийской олимпиады школьников.

- Учащиеся из Татарстана показывают высокое качество подготовки ко всероссийской олимпиаде школьников. Создается впечатление, что в Республике есть какой-то особый секрет по подготовке олимпиадников. Можете им поделиться?

- Никакой секретной методики нет. Все дело в системной работе с одаренными детьми, которая у нас поставлена, действительно, хорошо. Таланту важно дать возможность вовремя раскрыться. Наш центр старается как можно раньше выявлять таланты, проводит различные мероприятия для создания обогащенной интеллектуально-творческой образовательной среды и приобщает учащихся к олимпиадному движению, начиная уже с первого класса. А к концу начальной школы дети у нас участвуют в олимпиадах по таким дисциплинам как русский язык, математика, английский язык и ОБЖ. Дальше только по возрастающей.

- Речь идет о региональных состязаниях или о всероссийской олимпиаде?

- И о том, и о другом. У нас много республиканских олимпиад, таких как, например, "Служу Отчизне. Служу народу" для кадетских школ или "Путь к Олимпу" для сельских образовательных организаций. Есть международные олимпиады по русскому и татарскому языкам, которые в этом году, если будет такая возможность, проведем уже в шестой и восьмой раз соответственно. Вообще, в регионе немало специализированных состязаний – например, по русскому языку и литературе для учащихся общеобразовательных организаций с обучением на родном (нерусском языке), по истории Татарстана, геологии и другим дисциплинам. Многие мероприятия организуются на базе регионального оздоровительно-образовательного комплекса "Дуслык", что в переводе означает "Дружба", где одновременно могут заниматься 175 детей. Фактически, в Татарстане олимпиадная работа проводится очень активно в круглогодичном режиме в виде различных профильных смен, конференций, семинаров и турниров юных биологов, лингвистов, географов, историков, естествоиспытателей, правоведов.

- А как строится подготовка именно к всероссийской олимпиаде школьников?

- С октября по апрель мы проводим учебно-тренировочные сборы для обучающихся Республики, начиная со школьного этапа. А для восьмиклассников в январе – феврале организуются республиканские олимпиады по всем 24 предметам из всероссийского перечня. Хотелось бы особо отметить огромную поддержку высших учебных заведении Республики Татарстан в этом вопросе. Ну и, конечно, мы приглашаем преподавателей высшего звена из других регионов тоже.

- В этом году заключительный этап будет проводиться в несколько измененном формате. Вы к этому готовы?

- Безусловно. Сроки заключительного этапа, как известно, сдвинулись. Начнется он, по предварительным прогнозам, во второй декаде мая, а завершится 30 июня. Согласно утвержденным на этот год правилам, финалисты смогут принять участие в заключительном этапе, оставаясь в населенном пункте, где они проживают. Проверка работ пройдет в соответствии со строгим регламентом. Работы будут отсканированы и направлены в оргкомитет. Обратно регионы получат видеозапись с анализом заданий. В случае несогласия с оценкой, апелляции будут проводиться в режиме видеоконференцсвязи.

- Родители, которые еще две недели назад сильно волновались, об этом уже осведомлены?

- Конечно, мы доводим всю актуальную информацию через социальные сети Министерства образования и науки Республики Татарстан, направляем информационные письма муниципальным районам Республики.

- Сколько финалистов в этом году насчитывается в Республике и какие результаты Вы прогнозируете?

- Изначально в муниципальном этапе принимали участие более 73 тысяч школьников, ну а до финала дошли 318 ребят. К наиболее популярным предметам относятся математика, право, информатика и технология. В совокупности по этим четырем предметам от нашего региона будут участвовать в заключительном этапе ВсОШ 106 человек. В целом, по итогам заключительного этапа мы планируем удержать третье место после Москвы и Санкт-Петербурга.

- Что бы Вы хотели сказать финалистам?

- За подготовкой ребят стоит нелегкий многолетний труд многих людей. Замечательно, что заключительный этап всероссийской олимпиады школьников состоится! А призеры заслуженно получат главную награду – безэкзаменнационное поступление в вуз по профильному предмету. Хочется пожелать всем финалистам успеха! Подготовка к участию в заключительном этапе ведётся в дистанционном формате при поддержке Академии "Просвещение" и институтов развития образования, федеральных и региональных органов власти.

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