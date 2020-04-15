Как кооператив помогает инвестировать в будущее детей

Елена студентка, ей только 20, но год назад уже получила ключи от собственной двухкомнатной квартиры в ближнем Подмосковье – в пешей доступности от метро. Первоначальный взнос – 35% помог внести отец – он живет в Ленинградской области. Отец -- его зовут Алексей, помогает вносить и текущие платежи, хотя Елена уже работает и постепенно все большую часть средств вносит сама. «Квартира, – говорит Алексей, – инвестиция в перспективу: комфортные условия жизни и работы в Москве, создание семьи».

Елена планирует делать карьеру в Москве. Она мечтала о собственной квартире в столичном регионе, чтобы не скитаться по съемным углам, причем, квартире двухкомнатной, а не однокомнатной – так как планирует через несколько лет создать семью. Сбыться мечте помог кооператив.

Алексей говорит, что вряд ли согласился бы на покупку ипотечной квартиры, учитывая все переплаты за нее – и банковский процент, и страховку. Покупка квартиры кооперативом происходит на беспроцентной основе, страховка не требуется, платежи кооперативу за предоставленные им 65% средств не аннуитетные, а дифференцированные. Единственное, сверх стоимости квартиры платятся очень небольшие членские взносы в фонд развития кооператива.

Елена и ее отец Алексей подбирали квартиру очень тщательно – посмотрели более 200 вариантов! И остановились на наилучшем по цене и другим характеристикам объекте недвижимости. Не в самой Москве – а значит без «наценки», свойственной объектам недвижимости на территории столицы, но при этом рядом с метро. Выбрали квартиру в новом доме. А наш кооператив помог провести ее оценку и провести юридическую проверку.

Елизавета из Белгорода ненамного старше Елены, но уже вносит платежи за приобретенную для нее квартиру без посторонней помощи. Она только-только окончила вуз, работает пока на рядовых должностях, ее зарплата еще невелика.

Купить квартиру ей помогла мама – Светлана: профинансировала первоначальный платеж. «А дальше – сама», сказала мама. И Лиза справляется сама.

«Платежи, – говорит она, – совсем не обременительны». Правда, квартира не двухкомнатная, как у Елены, а однокомнатная – 37 м, но очень комфортная, сделанная по современному проекту. Дом расположен в одном из лучших районов Белгорода, рядом с ботаническим садом. Потому стоила квартира дороже аналогичных «однушек». Но платежи кооперативу все равно очень невелики.

Петербурженка Людмила помогла решить жилищный вопрос своему младшему сыну Виктору: с ее помощью для Виктора была приобретена 40-метровая однокомнатная квартира в одном из районов новой застройки. Виктор также платит за квартиру полностью самостоятельно. Он совмещает учебу в престижном вузе и работу в одной из бизнес-структур.

«Собственная квартира, – говорит Виктор, – стимулирует искать возможности для заработка. Но при этом платежи в кооперативе посильные, они намного меньше, чем арендная плата за квартиры в Санкт-Петербурге, не говоря уже о платежах по ипотеке».

Житель Самары Радик – рекордсмен нашего кооператива: за несколько лет он помог решить квартирный вопрос всем троим своим сыновьям и племяннику. Например, своему среднему сыну Руслану – студенту одного из самарских вузов, Радик купил с помощью кооператива квартиру 40 кв м. «Я как отец стремлюсь к тому, чтобы мои сыновья и племенник были приспособлены к самостоятельной жизни, имели все условия для нее, – подчеркивает Радик, – А собственное жилье – основа самостоятельной жизни, потому я им помог с квартирами». Он говорит, что, раз у нее есть возможность инвестировать в будущее детей, он готов это делать.

Таким образом, помощь в покупке родителями квартир своим детям с помощью кооператива связана с тремя причинами. Во-первых, с тем, что на покупку квартиры на дистанции в несколько лет будет потрачена значительно меньшая сумма, чем в случае с ипотекой. И это увеличивает спрос на приобретение квартир с помощью кооперативов. Во-вторых, выплаты кооперативу со стороны пайщика, получившего квартиру и проживающего в ней, низки и посильны даже для пайщиков с очень невысоким уровнем доходов. В-третьих, приобретение квартир с помощью кооператива настолько выгодно, что возникает интерес к приобретению нескольких объектов недвижимости – для поддержки всех своих родственников.