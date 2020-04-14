Коронавирус в Великобритании, последние новости на 14 апреля 2020: по количеству смертей страна находится на 5 месте в мире

По данным университета Хопкинса по состоянию 14 апреля 2020 года в Великобритании зарегистрировано 89571 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Общее количество умерших от COVID-19 достигло 11347 человек, а выздоровевших – всего 344.

В данный момент Великобритания занимает 5 место в мире по количеству активных случаев заболевания. При этом по числу выздоровлений страна расположилась на 205 месте, а по количеству смертей - на 5.

КОРОНАВИРУС УНОСИТ ЖИЗНИ ЦЕЛЫХ СЕМЕЙ

Коронавирус продолжает свирепствовать в Великобритании, унося жизни сразу целых семей. Печальную историю одной из таких семей опубликовало издание Daily Mail. Так две недели назад в графстве Стаффордшир коронавирусом заболели пожилые супруги – 84-летний Кит МакВикар и его 82-летняя супруга Джин. И хотя у пожилой пары не было серьезных проблем со здоровьем, они скончались от осложнений, вызванных COVID-19. Их 62-летняя дочь Джейн, работавшая криминальным аналитиком в полиции, очень тяжело переживала смерть родителей, а на прошлой неделе у нее сильно повысилась температура, и она начала задыхаться. Женщину госпитализировали, и в больнице выявили заражение коронавирусом, но несмотря на интенсивное лечение, Джейн скончалась спустя несколько дней после смерти своих родителей. Ее младший брат, который избежал заражения, поделился, что это очень тяжело – хоронить сразу всех своих близких людей, и это кажется кошмарным сном.