Премьера фильма «Спутник»: Фантастическая тварь и в ком она обитает

Фильм совместного производства самых успешных российских кинокомпаний «Водород» и Art Pictures («Вторжение», «Притяжение», «Лёд 1–2») и Hype Film («Лето», «Петровы в гриппе») с участием больших звезд, несомненно, мог бы рассчитывать на место в числе кассовых фаворитов года. Но в текущей ситуации с закрытыми кинотеатрами и отложенным на будущее кинопрокатом неизвестно кто вообще окажется в этом списке. Продюсеры и прокатчики «Спутника» приняли решение не откладывать на неопределенное время выход фильма в прокат и выпускают его 23 апреля на набирающей популярности видеоплатформе more.tv. Отличный ход: фильм дебютанта Егора Абраменко гарантированно окажется в центре зрительского внимания, хотя бы по причине полного отсутствия других отечественных киноновинок.

«Спутник» - кондиционный жанровый продукт, сделанный профессиональными и хорошо насмотренными людьми (сценаристы Олег Маловичко и Андрей Золотарев - авторы «Вторжения» и «Льда», которые можно посмотреть на той же платформе). И хорошая заявка на будущее молодого режиссера, одинаково хорошо умеющего работать и с актерами, и с созданными на компьютере персонажами.

По жанру это научно-фантастический фильм «отвращения», традиция которого восходит к шедевру Ридли Скотта «Чужой» и последовавшей за ней серии не менее знаменитых триллеров. Как и «Чужой», фильм строится вокруг героини - сильной и независимой, как лейтенант Рипли. Оксана Акиньшина очень убедительна в роли такой крутой барышни, ученой-нейрофизиолога по имени Татьяна Климова. Зловещий Федор Бондарчук в роли крупного чина спецслужб делает ей предложение, от которого она не может отказаться: и потому, что КГБ не отказывают, и потому, что поставленная перед ней задача возбуждает ее научный интерес.

Дело, которое ей предложено, носит весьма щекотливый характер. Действие происходит в 1983 году. Бравый советский космонавт (Петр Федоров) возвращается с орбиты с паразитом в своем чреве. «Чужой» выбирается из героя Советского Союза вместе с рвотой и, превратившись в отвратного инопланетянина, ведет себя довольно несносно. В задачу Акиньшиной входит отделение носителя от живущего в нем паразита, что нелегко, ведь ее невыполнимую миссию усложняют разнообразные привходящие обстоятельства. Прежде всего разлитый в воздухе страх, который хорошо нагнетает картина, предназначенная прежде всего тем, кому недостаточно ужасов в реальной сегодняшней жизни. Как довольно нескладно формулирует один из персонажей, «На этой планете мы чемпионы по умению качественно бояться». С другой стороны, а что нам еще остается в эпоху, когда реальные вирусы пугают больше фантастических инопланетян?