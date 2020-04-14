2020-04-14T14:24:00+03:00
Политика

Путин и Лукашенко поспорили через телевизор

Президент России пообещал хорошие новости о вакцине от коронавируса
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко (на экране) во время рабочей встречи членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции. Фото: Алексей Дружинин/Пресс-служба президента РФ/ТАССПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко (на экране) во время рабочей встречи членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции. Фото: Алексей Дружинин/Пресс-служба президента РФ/ТАСС
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В обычное время саммит Высшего Евразийского экономического совета напоминает встречу старых друзей. Президенты встречаются на фоне флагов, обнимаются, пьют чай или обедают, общаясь не только за столом переговоров, но и в неформальной обстановке.

Выхолостивший жизнь всей планеты коронавирус сказался и на этой сфере. Вместо церемонии фэмили-фото и рукопожатий лидеры пяти стран и председатель коллегии ЕЭК Мясникович буднично расположились в окошках телевизоров. И так - в формате шести окон - и прошел этот экстремальный форум.

На правах хозяина виртуального пространства - Белоруссия в 2020 году председательствует в ЕАЭС - Александр Лукашенко первым взял слово и высказал все, что у него наболело. Президент Белоруссии несколько недель возмущался тем, что Россия во время эпидемии закрыла границы, и теперь у него была возможность высказать все прямо... в экран телевизора.

- Односторонние действия государств поставили под угрозу торговые отношения, кооперационные цепочки, трудовую миграцию, - заявил Лукашенко. - Отсутствие координации усилий усугубляет эти негативные факторы. Поэтому эгоистичные решения, принимаемые без оглядки на последствия как минимум в отношении ближайших партнеров, стратегически не будут иметь успеха. В сегодняшней ситуации только благодаря сплоченности и решимости мы сможем справиться с пандемией и ее последствиями.

Президент России Владимир Путин в Ново-Огарево во время рабочей встречи членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции. Фото: Алексей Дружинин/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент России Владимир Путин в Ново-Огарево во время рабочей встречи членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции. Фото: Алексей Дружинин/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент России эту точку зрения выслушал и высказал свое видение ситуации.

- Пандемия коронавируса оказывает действительно негативное влияние на все стороны жизни, причем практически во всем мире, на экономику, социальную сферу, снизилась мобильность населения, затруднена торговля товарами и услугами, - сказал Путин. - Мы не остаёмся безучастными и к проблемам, с которыми из-за пандемии сталкиваются другие государства, стараемся помочь прежде всего остро нуждающимся странам.

Он пообещал коллегам вскоре хорошие новости о вакцинах от коронавируса.

- Россия очень активно работает над вакцинами, - сказал Путин. - Действительно, работа идёт хорошо. И я надеюсь, что мы в ближайшее время сможем с вами поделиться полученными результатами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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