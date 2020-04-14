"К единственному, нежному": фаворит Любови Успенской почти на 40 лет моложе певицы

Этой весной всем нам оказалось не до любви - захватил бушующий водоворот коронавирусных новостей. А вот 66-летняя Любовь Успенская не пропустила самое романтичное время года.

- Я Влюбилась! Этого мужчину я ждала всю жизнь, - объявила в своем Инстаграме королева шансона, от избытка чувств написав глагол с большой буквы. И продолжила строчками из своей же песни: "К единственному нежному..."

И действительно, новый роман Успенской - просто песня! Точнее, дуэт.

uspenskayalubov_official Я Влюбилась! И почувствовала, что этого мужчину я ждала всю свою жизнь... #кединственномунежному #весна #любовь #страсть #надежда

Поющий грузин в подарок

В феврале прошлого года звезда шумно отметила 65-летний юбилей. На вечеринке в ресторане в честь именинницы собрался весь цвет шоу-бизнеса: Николай Басков, Леонид Агутин, Нелли Кобзон, певица Слава, Эмин, Кети Топурия, Сергей Светлаков с женой... Самый роскошный подарок Успенской преподнес ее муж, бизнесмен Александр Плаксин: белоснежный Роллс-ройс за 30 миллионов. Второго такого нет: салон автомобиля на заказ украсили звездами на потолке, а на сиденья положили подушечки с монограммой, каждая из которых обошлась в 38 тысяч рублей.

Невероятно, но артистка все равно осталась недовольна презентом.

- Обещал «Фантом», как у Пугачевой, но обманул, подарил просто обычный Роллс-Ройс, - объявила гостям Успенская.

А вот другой подарок, отнюдь не такой дорогой, пришелся певице по вкусу. Зная, как Любовь Залмановна увлекается молодыми дарованиями, друзья заказали для нее выступление 27-летнего грузинского певца Левана Кбилашвили. В 2018 году он участвовал в шоу "Голос-7" и запомнился зрителям своими яркими номерами. Горячий талантливый парень из Тбилиси, неиспорченный столичной тусовкой и легкими деньгами, вызвал бурный восторг именинницы.

_levano_official_ Все это благодаря удивительной женщине по имени Люба Успенская!

- Леван - потрясающий мальчик! - делилась восторженная звезда. - Он вышел на сцену с оркестром и просто сделал этот праздник. Выступал так долго, что многим артистам даже хватило места. А я поняла, что он - золотая рыбка, и я его больше не выпущу.

Спас от депрессии

Идея дуэта родилась практически сразу. Помощник Успенской взял контакты молодого исполнителя, а уже через неделю раздался звонок - Любонька позвала Левана в тур. Звезда провезла фаворита по России и Украине, вместе они записали несколько романтичных композиций и на сцене убедительно играли в любовь.

На последних концертах, которые королева шансона успела отыграть до карантина, Кбилашвили тоже был. Так, 9 марта Успенская выступала в Нижнем Новгороде, да так лихо зажигала с Леваном, что местная пресса тут же заподозрила их в романе.

И эти подозрения не беспочвенны, ведь именно "грузинский соловей" помог Успенской пережить страшный скандал с дочерью и расставание с мужем. Когда на всех телеканалах артистке перемывали косточки, у нее вовсю шел гастрольный тур. И хотя Люба не стояла на ногах от переживаний, отказаться было нельзя.

- Именно Леван был с ней рядом в это тяжелое время, - рассказал kp.ru знакомый певицы. - Конечно, Любовь Залмановна в потрясающей форме и даст фору молодым девчонкам, но он ни на что не претендовал. Просто окружил ее заботой, постоянно следил за ее самочувствием, за тем, чтобы она не забывала поесть. Он настоящий мужчина. И хотя у них разница в 38 лет, Успенская не могла не с собой совладать - пропала, как девчонка.

Для своего протеже, как когда-то для дочери, Любовь Залмановна не жалеет ни времени, ни денег. В нем она нашла отдушину и теперь вкладывает собственные финансы в продвижение Кбилашвили.

- Я в поиске хитов для Левана, - призналась как-то артистка. – Уже дала задание композиторам, чтобы они написали для него крутую песню. О нем должна узнать вся страна. Я как-то взяла Левана с собой на день рождения к Леше Чумакову. Все звезды просто обалдели, когда он начал петь. Там был Сосо Павлиашвили. Я ему сказала: "Сосо, раньше ты был один грузин на всю страну, а теперь будет два!". Я уверена в нем. Считаю, чем больше вложу, тем больше получу в дальнейшем.

Не исключено, что поклонник уже переехал к певице в ее гигантский загородный дом.

- Говорят, его там видели, - кратко поделился источник kp.ru.

КСТАТИ

Что известно о фаворите Успенской

Леван Кбилашвили родился в Тбилиси в 1991 году, рос в многодетной семье. С самого детства по примеру отца занимался единоборствами, в 14 лет стал чемпионом Тбилиси по дзюдо.

Получил юридическое образование, но всегда мечтал петь. В Москву приехал два года назад, пройдя кастинг в "Голос-7". На проекте попал в команду Константина Меладзе, но выбыл на этапе "Нокаутов".

Об Успенской молодой артист говорит исключительно с благодарностью, подчеркивая, что их отношения - сугубо профессиональные: "Это удивительный человек, который увидел мои способности, поверил в меня и всем сердцем, абсолютно бескорыстно дал мне возможность стоять на сцене".