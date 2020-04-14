2020-04-14T17:05:37+03:00
Звезды

Гена Букин из сериала "Счастливы вместе" изменился до неузнаваемости

Глядя на фотографии 45-летнего Виктора Логинова, диву даешься
Ольга ЛИБГАРДТ
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Сериал "Счастливы вместе" - российская версия американского шоу "Женаты, с детьми" - вышел на экраны в 2006 годуСериал "Счастливы вместе" - российская версия американского шоу "Женаты, с детьми" - вышел на экраны в 2006 годуФото: кадр из фильма
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Актер Виктор Логинов прославился на всю Россию после выхода на экраны сериала "Счастливы вместе". На протяжении шести лет телезрители, открыв рты, следили за перипетиями жизни главного героя фильмы Геннадия Букина, его жены Даши, двоих детей и любимых соседей - Лены Полено и ее мужей. Любимые персонажи, можно сказать, были частью жизни россиян.

Сериал "Счастливы вместе" - российская версия американского шоу "Женаты, с детьми" - вышел на экраны в 2006 году. За жизнью семьи Букиных из Екатеринбурга следили практически все россияне. В Екатеринбурге на улице Вайнера даже установили памятник Геннадию Букину в виде двухметровой статуи с ботинком в одной руке и другой рукой в штанах.

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Исполнитель роли Гены Букина в сериале "Счастливы Вместе" - Виктор Логинов
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Роль неудачника Гены Букина прославила актера Виктора Логинова. Уроженец Кемерово, прежде чем попасть в культовый ситком и сыграть главного героя - продавца обуви, сменил несколько профессий. Он работал журналистом, экскурсоводом, телеведущим, арт-директором ночного клуба, диджеем на радио и даже шахтером.

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Памятник лучшему продавцу обуви, футболисту и семьянину. Гена Букин
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Чтобы сыграть роль Гены Букина, актер кардинально сменил имидж. У Виктора были длинные волосы, борода и серьга в ухе. "Я носил волосы в хвосте, испанскую бородку, серьгу в ухе. И вел образ жизни почти настоящего мачо", - вспоминал артист.

После съемок в ситкоме у Логинова нет особо запоминающихся ролей в кино. Актера по сей день многие зовут Геной Букиным. Настолько органично он исполнил роль разгильдяя.

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Виктора Логинова не узнать
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Глядя на свежие фотографии звезды, которые он публикует в блоге, сложно поверить, что перед нами тот самый Букин. 45-летний артист изменился до неузнаваемости - он постарел и отрастил бороду.

К слову, участие в сериале изменило и личную жизнь актера. На площадке он познакомился с ассистенткой режиссера Ольгой, которая стала его третьей супругой. В браке у Логиновых родились сыновья Саша и Ваня. Но после пяти лет совместной жизни пара подала на развод. Всего у Логинова пятеро детей. Помимо сыновей от третьей жены, у него есть приемный сын и родная дочь от первого брака, а также сын - от второго.

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Снова вместе, пусть и ненадолго, и счастливы, хотя бы относительно
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Единственное увлечение Виктора - яхтинг. Вместе с друзьями артист периодически выбирается на море. Он также любит проводить время со всеми своими детьми в Тульской области, где построил дачу на берегу Оки, и в Болгарии, где купил дом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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