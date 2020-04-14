Общественная палата РФ представила «стандарт наблюдения» при голосовании за поправки в Конституцию

Когда состоится голосование за поправки в Конституцию России? Об этом станет известно, когда пандемия коронавируса в нашей стране пойдет на спад. Но это не значит, что к выборам не надо готовиться. На данный момент уже поступило более 37 тысяч заявок в наблюдатели от граждан и более 40 тысяч — от общественных организаций и партий. 14 апреля руководитель рабочей группы Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев представил «стандарт наблюдения» при проведении голосования по поправкам к Конституции РФ.

ДАЛЕЕ - ОБУЧЕНИЕ

«Общественная палата разработала стандарт наблюдения как на самом участке для голосования, так и во время досрочного голосования, - отметил общественник. - В частности, до дня голосования стандарт включает 28 пунктов контроля и 58 пунктов — в день голосования. Мы учли все ключевые и даже второстепенные факторы и моменты, которые нужно контролировать».

Речь идет о наблюдении за подготовкой помещений и действиями членов участковых комиссий до начала голосования, во время него, а также при подведении итогов.

По словам общественника, все региональные отделения ОП продолжают работу в дистанционном формате.

«Идет прием документов. Далее у нас следует этап обучения», — отметил член ОП РФ.

Исполнительный директор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ), председатель движения «Корпус «За чистые выборы» Алена Булгакова сообщила, что на портале организации 17 апреля стартует серия обучающих вебинаров, которые будут доступны всем авторизованным пользователям сайта.

«Формат онлайн-обучения позволит более конструктивно и планомерно подойти к подготовке наблюдателей», — пояснила она.

В РАВНЫХ УСЛОВИЯХ

В свою очередь ответственный секретарь Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Точенов сообщил, что члены Совета ближе к дню голосования начнут работать в регионах.

«В регионах по устоявшейся традиции мы создаем мониторинговые региональные группы, куда входят уполномоченные по правам человека либо их представители, там, где есть региональный Совет по правам человека, - представители этого Совета, безусловно, представители общественных палат и, конечно же, представители общественных, правозащитных организаций в сфере избирательных прав граждан», - отметил правозащитник.

Эксперты крайне высоко оценили качество представленного «стандарта наблюдения». Кроме того, высказывали предложения. Например, член СПЧ, сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль» Александр Брод заметил, что во время голосования на дому членам комиссии необходимо будет иметь с собой текст конституции, закон о поправке и информационные материалы, которые будут рекомендованы ЦИК.

«Это поставит голосующих на дому в равные условия с теми голосующими, которые будут приходить непосредственно на участки для голосования, где предусмотрены специальные стенды для информационных материалов», - подчеркнул общественник.

«СЕРЬЕЗНЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ»

Напомним, в соответствии с законом «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» для наблюдения за проведением голосования и подсчетом голосов участников голосования, за установлением итогов голосования ОП РФ и общественные палаты субъектов назначают наблюдателей. Порядок приема предложений о кандидатурах для назначения наблюдателями, назначения наблюдателей устанавливается Общественной палатой РФ.

- Этот «золотой стандарт имеет не только хорошее дидактическое значение, но и серьезное дисциплинирующее влияние для различных местных чиновников, которые могут устраивать из голосования соцсоревнование относительно явки или волеизъявления граждан. Присутствие наблюдателей – опытных, ответственных, профессиональных – это серьезный фильтр для возможных злоупотреблений. Мы очень рассчитываем на этот механизм, - резюмировал Александр Брод.