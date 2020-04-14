Роман Широков зарубился с Роналду, Андрей Аршавин сбегал за продуктами, а Дмитрий Сычев показал свой комплекс упражнений

Один из самых активных футбольных блоггеров Роман Широков принял участие в конкурсе, объявленном Криштиану Рональду. Звездный португалец, который проводит самоизоляцию на своей родной Мадейре, показал как на скорости надо делать «животики». У красавчика получилось аж 142 за 45 секунд. Широков тоже попробовал, но лишь чуть-чуть не дотянул до результата лучшего футболиста мира.

shirokovrn Роман Широков показал, как тренируется дома

«Принял от @cristiano. У меня, по моим подсчётам получилось 140», - подписал Роман видео в Инстаграм. А потом добавил, что «так может сделать только Костя Зырянов».

А вот сам Константин Зырянов, который долгое время играл в «Зените» вместе с Широковым, пошел еще дальше. Челлендж он не подхватил, зато показал целый комплекс упражнений, который исполнил вместе со своей семьей. Кстати, эти пять упражнений подойдут очень многим. Попробуйте взять на вооружение. Сам Константин в конце ролика говорит, что кому позволяет здоровье, может сделать по три-четыре такие серии из пяти упражнений.

zirian3 Зарядка от семьи Зыряновых

Андрей Аршавин, которому Широков тоже бросил вызов, показал не спортивный, но тоже очень полезный и безопасный «забег» за продуктами при полной защите от коронавируса.

andrey.arshavin10 Экипировка Андрея Аршавина для похода в магазин

Бывший партнер Аршавина по сборной России Дмитрий Сычев продемонстрировал свой комплекс упражнений, который тоже вполне подойдет обычным людям для поддержания тонуса.

«Ребята, я снова в деле... О пользе спорта... после выходных», - написал Дмитрий и выставил ролик.

dsychev11 Комплекс упражнений от Дмитрия Сычева

Сычев прокомментировал свой вариант тренировки.

«Красивый пресс - то, что заставляет нас всех заниматься спортом. И без красивого пресса «картинка» в Инстаграмм будет неполноценной. То, что вы едите так же важно! Еще мышцы живота - показатель здоровья, поскольку мышцы пресса позволяют сохранять красивую осанку и здоровый позвоночник. Любое сложное движение начинается с сокращения мышц пресса и кора. Большой плюс, что эти упражнения можно выполнять в любом месте в любое время - было бы желание, как говорится. Вот мой комплекс на пресс - незамысловатый, но эффективный, если выполнять регулярно. 9 упражнений по 15 сек каждое без пауз. Таких 5 серий. Но возможны разные варианты, главное не лениться», - советует Дмитрий Сычев.