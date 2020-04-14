2020-04-14T17:40:58+03:00
Спорт

Роман Широков зарубился с Роналду, Андрей Аршавин сбегал за продуктами, а Дмитрий Сычев показал свой комплекс упражнений

Экс-футболисты «Зенита» и сборной России продемонстрировали, как они поддерживают форму во время самоизоляции
Сергей КИРИЛЛОВ
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Андрей Аршавин показал не спортивный, но тоже очень полезный и безопасный «забег» за продуктамАндрей Аршавин показал не спортивный, но тоже очень полезный и безопасный «забег» за продуктамФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Один из самых активных футбольных блоггеров Роман Широков принял участие в конкурсе, объявленном Криштиану Рональду. Звездный португалец, который проводит самоизоляцию на своей родной Мадейре, показал как на скорости надо делать «животики». У красавчика получилось аж 142 за 45 секунд. Широков тоже попробовал, но лишь чуть-чуть не дотянул до результата лучшего футболиста мира.

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Роман Широков показал, как тренируется дома
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«Принял от @cristiano. У меня, по моим подсчётам получилось 140», - подписал Роман видео в Инстаграм. А потом добавил, что «так может сделать только Костя Зырянов».

А вот сам Константин Зырянов, который долгое время играл в «Зените» вместе с Широковым, пошел еще дальше. Челлендж он не подхватил, зато показал целый комплекс упражнений, который исполнил вместе со своей семьей. Кстати, эти пять упражнений подойдут очень многим. Попробуйте взять на вооружение. Сам Константин в конце ролика говорит, что кому позволяет здоровье, может сделать по три-четыре такие серии из пяти упражнений.

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Зарядка от семьи Зыряновых
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Андрей Аршавин, которому Широков тоже бросил вызов, показал не спортивный, но тоже очень полезный и безопасный «забег» за продуктами при полной защите от коронавируса.

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Экипировка Андрея Аршавина для похода в магазин
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Бывший партнер Аршавина по сборной России Дмитрий Сычев продемонстрировал свой комплекс упражнений, который тоже вполне подойдет обычным людям для поддержания тонуса.

«Ребята, я снова в деле... О пользе спорта... после выходных», - написал Дмитрий и выставил ролик.

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Комплекс упражнений от Дмитрия Сычева
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Сычев прокомментировал свой вариант тренировки.

«Красивый пресс - то, что заставляет нас всех заниматься спортом. И без красивого пресса «картинка» в Инстаграмм будет неполноценной. То, что вы едите так же важно! Еще мышцы живота - показатель здоровья, поскольку мышцы пресса позволяют сохранять красивую осанку и здоровый позвоночник. Любое сложное движение начинается с сокращения мышц пресса и кора. Большой плюс, что эти упражнения можно выполнять в любом месте в любое время - было бы желание, как говорится. Вот мой комплекс на пресс - незамысловатый, но эффективный, если выполнять регулярно. 9 упражнений по 15 сек каждое без пауз. Таких 5 серий. Но возможны разные варианты, главное не лениться», - советует Дмитрий Сычев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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