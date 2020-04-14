"Голый и в проруби": Певец Данко рассказал о двух ошибках молодости

Певец Данко рассказал читателям kp.ru две истории, которые произошли с ним в молодости. Первый случай произошел летом, когда еще юный Данко решил покрасоваться перед девушками на турбазе, где отдыхал с другом. Забравшись на двенадцатиметровый трамплин, он не рассчитал траекторию полета, и ударился животом об воду.

«Девушек тех я больше не видел никогда, и до конца лета пролежал в больнице», - сказал Данко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773127" frameborder="0"></iframe> Певец Данко - о том, как однажды решил покрасоваться перед девушками на турбазе.

Вторая история произошла зимой. Решив испытать свой организм на стрессоустойчивость, певец снял с себя всю одежду, и без трусов нырнул в прорубь. Через пару секунд он вылетел из ледяной воды, и стал бегать вокруг проруби, чтобы срочно согреться. И все бы закончилось нормально, о подвиге Данко никто бы не узнал, если бы к этому моменту на берегу не собралась толпа зевак, которые сначала удивленно наблюдали за скачущим вприпрыжку по кругу молодым человеком, прыгнувшим в воду, а через секунду с воплем выбравшимся на лед.

«Это был тот самый день, когда я потерял свой стыд. Мой кент, который собирался прыгать в воду вместе со мной, так и не искупался. Но ржал громче всех», - уточнил под конец своего рассказа певец.