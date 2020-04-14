2020-04-14T19:44:51+03:00
Звезды

"Голый и в проруби": Певец Данко рассказал о двух ошибках молодости

Певец решил повеселить читателей «Комсомолки» рассказами о двух нелепых случаях, которые произошли с ним в молодости
Арам ТЕР-ГАЗАРЯН
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Певец Данко рассказал две смешные историиПевец Данко рассказал две смешные историиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Певец Данко рассказал читателям kp.ru две истории, которые произошли с ним в молодости. Первый случай произошел летом, когда еще юный Данко решил покрасоваться перед девушками на турбазе, где отдыхал с другом. Забравшись на двенадцатиметровый трамплин, он не рассчитал траекторию полета, и ударился животом об воду.

«Девушек тех я больше не видел никогда, и до конца лета пролежал в больнице», - сказал Данко.

Певец Данко - о том, как однажды решил покрасоваться перед девушками на турбазе.

Вторая история произошла зимой. Решив испытать свой организм на стрессоустойчивость, певец снял с себя всю одежду, и без трусов нырнул в прорубь. Через пару секунд он вылетел из ледяной воды, и стал бегать вокруг проруби, чтобы срочно согреться. И все бы закончилось нормально, о подвиге Данко никто бы не узнал, если бы к этому моменту на берегу не собралась толпа зевак, которые сначала удивленно наблюдали за скачущим вприпрыжку по кругу молодым человеком, прыгнувшим в воду, а через секунду с воплем выбравшимся на лед.

«Это был тот самый день, когда я потерял свой стыд. Мой кент, который собирался прыгать в воду вместе со мной, так и не искупался. Но ржал громче всех», - уточнил под конец своего рассказа певец.

Певец Данко вспомнил, как нырнул в ледяную прорубь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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