Александр Семенов: "Дерево стоит, листья его дрожат"
Все-таки врачи - удивительные люди. Кажется, время им подвластно, они могут растягивать его, иначе как объяснить то, что при фантастической занятости, эти люди умудряются заниматься не только своей работой, но и - творчеством например. Александр Семенов родился в 1980 году. Окончил Московскую медицинскую академию. Работает врачом.
Что «медицинского» есть в стихах Александра Семенова? Терминология. «Метадон», «клиника», «больница», «вирус»… Конечно, коронавирусная изоляция. Что происходит, когда сутки дежурства заканчиваются? Врач отправляется домой, перевоплощается из воина в белом халате в обыкновенного горожанина, которому нужно закрыться дома и… как-то скоротать время. При этом желательно не потерять присутствие духа. А что может его сохранить лучше, чем алкоголь и юмор? (Мы традиционно считаем эти два компонента главными в борьбе с катастрофами… и правильно делаем.) Символично, что автор выбирает форму частушки. Эта форма фольклорного искусства потому так хорошо подходит ситуации, что прочно ассоциируется с весельем даже в самых тяжелых обстоятельствах.
Но значит ли это, что стихи только о жизни врача? Определенно нет. В них можно найти мимолетность жизни и парадоксальность человеческой натуры. В последнем стихотворении подборки есть звукоподражательное «Тик ток»: лирический герой не может уснуть и смотрит на часы… Звукоподражание совпадает с названием одной из самых молодых популярных социальных сетей - «TikTok». Часы в этом стихотворении заставляют вспомнить о реальности времени, а совпадение в звучании тиканья стрелок и названия социальной сети – о виртуальной реальности, которая настолько примешана к физической, что мы не можем оторваться от нее. И по большому счету мы просто стоим и смотрим на то, как тикают часы нашей жизни. Такой короткой и непредсказуемой – медики об этом знают непонаслышке…
Анастасия Савенко, студенка Литературного института имени Горького
Ростов-Москва
В поезде Ростов Москва
Ночью с тобой в плацкарте
Дама с двумя детьми
И барышня лет тридцати
Тридцати пяти
Я набираю буквы на клавиатуре
И барышня лет тридцати
Уведет тебя из семьи
Станет твоей женой
Захочет тебя спасти
Я набираю другие
И она затерявшись в Москве
Попадет в зависимость от метадона
Будет ютиться по клиникам и ночлежкам
А вот другие - и она
Всего через пару недель
Соберёт впопыхах все вещи
И вернётся к папе в Воронеж
Помогать ему по хозяйству
А маму они схоронили
Несколько лет назад
Ведь совсем молодая была
Боже, боже, сколько же много
На клавиатуре букв
Весна
Белой пташкой огневою
В сорок первую весну
По-отечески завою
По-младенчески засну
Будут каменные кости
Для тепла и огонька
Обо мне не беспокойся
Подожди меня пока.
Лиссабон
Помнишь мы ездили в Лиссабон
Мы тогда еще даже не думали
Что когда-нибудь разведемся
Отель стоял прямо у станции
За железной дорогой был океан
Когда возвращались поздно,
Покупали еду на бензоколонке
Что нам осталось – названия улиц
Как перепутали и сели не на тот автобус
Как вслушивались в португальскую речь
Какие-то слова застряли
И вертятся в голове
кабальяу камараеш
гайвоташ
гайвоташ
Без названия
Дерево
Стоит
Листья его дрожат
Дождь уже прошел
А казалось
Он навсегда
Я добрел до остановки
И стал весь мокрый
Для чего нам сухость?
Чтобы лучше гореть
Карантин
Утром выпил - весь день изолирован.
Кто сказал, я не пью один?
Зато будет мне гарантирован
Самый радостный карантин.
С утреца за победу над вирусом
Поднимает рука сто грамм.
Я герой, я не хуже панфиловцев,
Я здоровье врагу не отдам.
* * *
Живешь семь лет в Ленинграде
Работаешь переводчиком
Полтора года ждешь выхода своей книги
Ходишь по мрачным кабинетам
Невеста ушла мать и отец постарели
И ты даже не догадываешься
Что это и есть самые счастливые годы
Твоей жизни
* * *
Стоишь изучаешь стрелку
Тик ток тик ток
Это ли не предел
Все что идет закончится
Как сериал
Как снег
О безудержность
О буйство
Только бы дотянуть до утра.
ИСТОЧНИК KP.RU