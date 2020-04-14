Александр Семенов: "Дерево стоит, листья его дрожат"

Все-таки врачи - удивительные люди. Кажется, время им подвластно, они могут растягивать его, иначе как объяснить то, что при фантастической занятости, эти люди умудряются заниматься не только своей работой, но и - творчеством например. Александр Семенов родился в 1980 году. Окончил Московскую медицинскую академию. Работает врачом.

Что «медицинского» есть в стихах Александра Семенова? Терминология. «Метадон», «клиника», «больница», «вирус»… Конечно, коронавирусная изоляция. Что происходит, когда сутки дежурства заканчиваются? Врач отправляется домой, перевоплощается из воина в белом халате в обыкновенного горожанина, которому нужно закрыться дома и… как-то скоротать время. При этом желательно не потерять присутствие духа. А что может его сохранить лучше, чем алкоголь и юмор? (Мы традиционно считаем эти два компонента главными в борьбе с катастрофами… и правильно делаем.) Символично, что автор выбирает форму частушки. Эта форма фольклорного искусства потому так хорошо подходит ситуации, что прочно ассоциируется с весельем даже в самых тяжелых обстоятельствах.

Но значит ли это, что стихи только о жизни врача? Определенно нет. В них можно найти мимолетность жизни и парадоксальность человеческой натуры. В последнем стихотворении подборки есть звукоподражательное «Тик ток»: лирический герой не может уснуть и смотрит на часы… Звукоподражание совпадает с названием одной из самых молодых популярных социальных сетей - «TikTok». Часы в этом стихотворении заставляют вспомнить о реальности времени, а совпадение в звучании тиканья стрелок и названия социальной сети – о виртуальной реальности, которая настолько примешана к физической, что мы не можем оторваться от нее. И по большому счету мы просто стоим и смотрим на то, как тикают часы нашей жизни. Такой короткой и непредсказуемой – медики об этом знают непонаслышке…

Анастасия Савенко, студенка Литературного института имени Горького

Ростов-Москва

В поезде Ростов Москва

Ночью с тобой в плацкарте

Дама с двумя детьми

И барышня лет тридцати

Тридцати пяти

Я набираю буквы на клавиатуре

И барышня лет тридцати

Уведет тебя из семьи

Станет твоей женой

Захочет тебя спасти

Я набираю другие

И она затерявшись в Москве

Попадет в зависимость от метадона

Будет ютиться по клиникам и ночлежкам

А вот другие - и она

Всего через пару недель

Соберёт впопыхах все вещи

И вернётся к папе в Воронеж

Помогать ему по хозяйству

А маму они схоронили

Несколько лет назад

Ведь совсем молодая была

Боже, боже, сколько же много

На клавиатуре букв

Весна

Белой пташкой огневою

В сорок первую весну

По-отечески завою

По-младенчески засну

Будут каменные кости

Для тепла и огонька

Обо мне не беспокойся

Подожди меня пока.

Лиссабон

Помнишь мы ездили в Лиссабон

Мы тогда еще даже не думали

Что когда-нибудь разведемся

Отель стоял прямо у станции

За железной дорогой был океан

Когда возвращались поздно,

Покупали еду на бензоколонке

Что нам осталось – названия улиц

Как перепутали и сели не на тот автобус

Как вслушивались в португальскую речь

Какие-то слова застряли

И вертятся в голове

кабальяу камараеш

гайвоташ

гайвоташ

Без названия

Дерево

Стоит

Листья его дрожат

Дождь уже прошел

А казалось

Он навсегда

Я добрел до остановки

И стал весь мокрый

Для чего нам сухость?

Чтобы лучше гореть

Карантин

Утром выпил - весь день изолирован.

Кто сказал, я не пью один?

Зато будет мне гарантирован

Самый радостный карантин.

С утреца за победу над вирусом

Поднимает рука сто грамм.

Я герой, я не хуже панфиловцев,

Я здоровье врагу не отдам.

* * *

Живешь семь лет в Ленинграде

Работаешь переводчиком

Полтора года ждешь выхода своей книги

Ходишь по мрачным кабинетам

Невеста ушла мать и отец постарели

И ты даже не догадываешься

Что это и есть самые счастливые годы

Твоей жизни

* * *

Стоишь изучаешь стрелку

Тик ток тик ток

Это ли не предел

Все что идет закончится

Как сериал

Как снег

О безудержность

О буйство

Только бы дотянуть до утра.