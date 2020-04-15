Лера Кудрявцева – о знакомстве с мужем: «Сколько я продержалась до первого секса? 8 часов»

Телеведущая Лера Кудрявцева и хоккеист Игорь Макаров женаты уже 6 лет. У пары подрастает очаровательная дочка – годовалая Маша. Многих поначалу удивляла большая разница в возрасте супругов (Игорь младше Леры на 16 лет), но теперь даже отъявленные скептики признали, что они идеальная пара. Сама телеведущая на днях призналась: «Это мой человек, просто мой», И рассказала, как стремительно развивался их роман.

Во время самоизоляции Лера провела в Инстаграме прямой эфир с Тиной Канделаки. Телеведущая откровенно призналась, что в барке с Макаровым потеряла ребенка (у нее случился выкидыш) и вспомнила, как начинались их отношения. Лера сообщила, что близость у них с Игорем случилась уже на первом свидании.

- Сколько я продержалась до первого секса? 8 часов. Я не шучу. Все было в первый же день, да, - рассказала она Тине Канделаки. - Сейчас объясню. Может, я вру, что именно 8 часов, но мы познакомились с ним вечером и проговорили до 11 утра. Причем заметьте, я не пью и наркотики не употребляю. Как познакомились, больше не расставались. Это мой человек, просто мой.

По словам Тины, инициативу на первом свидании проявил именно Макаров (ранее телеведущая рассказывала, что они с мужем познакомились в ресторане – они сидели за соседними столиками, и Игорь набрался храбрости и подошел к ней).

- Он, кстати, говорит, что я ему глазки строила. Врет! Это он ходил вокруг меня. Кто проявил инициативу и пригласил к себе домой? Он, конечно. Не я же, - рассказала Кудрявцева.

Лера признается: иногда ей кажется, что ее молодой муж старше, чем она. Фото: Инстаграм.

Их отношения продолжались больше года и закончились в 2013 году пышной свадьбой. 48-летняя Лера признается, что ей нравятся умные и зрелые мужчины, но жить с таким человеком она бы не смогла. И что иногда ей кажется, что ее 32-летний муж старше нее.

- Если честно, то я очень люблю взрослых мужчин, умных и интересных. Но в официальных отношениях я их не могу даже представить. С возрастом начинает проявляться некая скукота. Иногда и мой нудить начинает, хотя еще молодой. Он больше старик, нежели я старушка. Это правда. Он может на диване полдня пролежать, а мне это не нравится. Иногда сидит и думает о чем-то. Может и всю ночь не спать, а просто лежать и прокручивать в голове какие-то мысли, - говорит Лера.

Телеведущая признается, что в такие моменты она может просто «отселить» супруга в гостевой дом. А иногда она устает от всего и хочет побыть одной. Особенно гостевой домик выручает супругов сейчас, во время коронавирусного карантина, когда они находятся вместе 24 часа в сутки.

leratv Кудрявцева и Макаров воспитывают очаровательную дочку Машу.

Режим самоизоляции стал для брака супругов настоящей проверкой на прочность. Раньше Игорь много времени проводил вне дома: он играет за хоккейный клуб "Сибирь", так что месяцами тренируется в Новосибирске. Раньше разлука добавляла пикантности и страсти в отношения пары. Но теперь они все время проводят вдвоем.

Сидя дома, Лера закармливает супруга вкусными блюдами собственного приготовления – особенно ей удаются пироги. А Игорь тренируется во дворе их загородного особняка. На лужайке он установил хоккейные ворота и отрабатывает броски с клюшкой. Помогает ему в этом Маша. В Иснтаграме Кудрявцева показала, как дочка собирает для папы разбросанные по траве хоккейные шайбы. В опубликованном телеведущей видеоролике маленькая Маша сосредоточенно складывает их в ведерко – заметно, что девочка очень серьезно относится к своим обязанностям.